https://ria.ru/20240102/prognoz-1914335448.html

Пророчества на 2024-й. Как научиться предвидеть будущее

Пророчества на 2024-й. Как научиться предвидеть будущее - РИА Новости, 02.01.2024

Пророчества на 2024-й. Как научиться предвидеть будущее

Нумеролог Дэвид Мид предрекает, что в 2024-м с Землей столкнется космическое тело. Глобальную мировую катастрофу якобы предсказывали Ванга и Нострадамус. Такие... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:01

наука

социология

психология

ясновидение

ванга

нострадамус

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914337924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_962ac40f6698f916cab0c0b1b614d67b.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Нумеролог Дэвид Мид предрекает, что в 2024-м с Землей столкнется космическое тело. Глобальную мировую катастрофу якобы предсказывали Ванга и Нострадамус. Такие прогнозы не сбываются, но люди почему-то в них верят. РИА Новости разбирается, можно ли более точно предугадать будущее.Что уготовила судьбаВ начале XXI века в СМИ активно обсуждали столкновение Земли с планетой Нибиру. Апокалипсис ждали в мае 2003 года. Затем конец света перенесли на 21 декабря 2012-го — согласно календарю майя. Астрономы приложили немало усилий, чтобы доказать абсурдность пророчества: никакой Нибиру в Солнечной системе нет. Опровержение давал даже директор Института лунных исследований NASA Дэвид Моррисон.Вскоре американский "христианский нумеролог" Дэвид Мид заявил, что Земля все-таки столкнется с планетой Х. Даже назвал дату, якобы зашифрованную в Библии, — 23 сентября 2017 года. Когда же ничего не случилось, провидец объяснил: его не так поняли, конец света наступит через семь лет — в 2024-м."Ванга предсказала на 2024-й очень интригующие события", — пишет болгарская газета Standartnews. Пророчица предвидела, что в наступающем году планету охватят катастрофические бедствия: ураганы, торнадо, наводнения. В Тихоокеанском регионе произойдет сильное землетрясение с человеческими жертвами. Россия объединится с Индией и Китаем. Кроме того, ясновидящая предрекла глобальный конфликт, который приведет к уменьшению населения Земли. Это будут "террористические атаки", "биологическое оружие", уточняет издание. Грядет геополитический кризис, "экономическая власть перейдет с Запада на Восток", добавляет британский таблоид The Sun.О пророчествах Ванги говорят каждый год — без ссылки на какой-либо источник. Известно, что она не оставила дневников. Ее слова записывали помощницы, но они нигде целиком не опубликованы. Тогда откуда эти предсказания? Неужели прорицательница так подробно видела будущее? Или журналисты все это просто выдумывают?Ошибка экспертаВ 2005-м в США вышла книга американского политолога Филипа Тетлока из Принстонского университета "Экспертные политические суждения. Насколько они хороши? Как мы это узнаем?". Основной вывод: группа экспертов предсказывает будущее случайным образом. Такой же результат у шимпанзе, метнувшего дротик.Тетлок заинтересовался прогнозированием в конце 1980-х. Тогда многие считали, что мир на пороге ядерной войны. Отдаляет или приближает катастрофу президент Рональд Рейган? Что будет с руководством СССР? Сможет ли молодой член политбюро Михаил Горбачев занять место лидера? Такие вопросы задавал Тетлок экспертам. Версий звучало множество — от наступления неосталинизма до реформы социализма. И никто не предвидел, что Советский Союз распадется.В 2002 году американская разведка совершила грандиозную ошибку в оценке оружия массового поражения в Ираке. Тетлок решил выяснить, в чем причина неудачи. На деньги разведывательных сообществ он в течение нескольких лет проводил турниры, где группы экспертов давали прогнозы политических событий. Со временем выяснилось, что примерно два процента людей делают предсказания лучше других. Ученый назвал их суперпрогнозистами.Суперпрогнозисты — необязательно специалисты в области политики, уверяет Тетлок. Это могут быть преподаватели, бизнесмены — кто угодно. Важно, что они умеют собирать и анализировать информацию, избегают предрассудков и когнитивных искажений — таких, например, как пренебрежение масштабом. Кроме того, выяснил исследователь, прогностические способности можно развить психологическими тренингами. Причем особенно эффективна работа в группе под хорошим управлением.В книге "Суперпрогнозирование: искусство и наука предсказаний", вышедшей в 2015-м, Тетлок и его соавтор, журналист Дэн Гарднер, описывают одного из лучших экспертов по имени Билл Флак. Ему 55 лет, он на пенсии. Отвечает на сотни вопросов. Выйдет ли из Еврозоны какая-либо страна в будущем году? Станут ли Индия или Бразилия постоянными членами Совета Безопасности ООН в ближайшие два года? Сколько еще стран объявят о случаях вируса Эболы в следующие восемь месяцев? Проведет КНДР ядерные испытания до конца этого года? Все ответы Билла записаны, проверены временем и удивительно точны.Каждый день СМИ публикуют разные предсказания. Корпорации и власти платят за них большие деньги, политики, инвесторы и избиратели ориентируются на них, принимая решения. Филип Тетлок считает, что прогнозы без оценки их состоятельности ничего не стоят, и уверен, что создал эффективную методику, которой можно пользоваться. "Предвидение — не таинственный дар, полученный при рождении. Это результат особого стиля мышления, сбора информации, умения менять свои убеждения", — утверждает ученый.Уроки пандемии"Представьте, что вы политик. В начале пандемии COVID-19 вы должны решить, что делать, на какой риск можно идти, на какие жертвы согласятся люди. Вам нужно угадать реакцию населения. К кому вы обратитесь за прогнозом? К социологам", — пишут участники инициативы The Forecasting Collaborative, которые решили проверить, насколько эффективны социологические прогнозы.В ходе исследования 120 групп экспертов отвечали на вопросы об изменении предубеждений, субъективных самоощущениях, насилии, индивидуализме, политической поляризации. В качестве теста использовали прогнозы по изменению ситуации в первый год пандемии — 2020-й. Результаты (по признанию авторов, неудовлетворительные) опубликованы в журналах Nature Human Behaviour и American Psychologist. Как выяснилось, предсказания специалистов мало отличаются от суждений обычных людей. И порой даже менее точны.Вместе с тем авторы сделали несколько полезных наблюдений. Во-первых, эксперт дает более точные прогнозы именно в своей области — той, которую хорошо знает. Во-вторых, группа специалистов разных дисциплин справляется с задачей лучше. И наконец, некоторые преимущества дает машинное обучение, основанное на исторических данных.

https://ria.ru/20200722/1574638332.html

https://ria.ru/20180331/1517641457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

социология, психология, ясновидение, ванга, нострадамус, коронавирус covid-19