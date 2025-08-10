https://ria.ru/20250810/zhirinovskiy-2034184248.html

Жириновский и Ванга предрекли одинаковый финал войны России и Запада

Жириновский и Ванга предрекли одинаковый финал войны России и Запада

Жириновский и Ванга предрекли одинаковый финал войны России и Запада

Политические аналитики и православные провидцы редко сходятся во мнениях. Но в последние годы их прогнозы о противостоянии России и Запада начали удивительно... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Политические аналитики и православные провидцы редко сходятся во мнениях. Но в последние годы их прогнозы о противостоянии России и Запада начали удивительно пересекаться. Владимир Жириновский, болгарская ясновидящая Ванга и малоизвестный сербский старец Стефан Карульский независимо друг от друга говорили об одних и тех же процессах. Совпадение это или закономерность? И что означают эти прогнозы в контексте современной геополитики?Жириновский как геополитический аналитикВладимир Жириновский был фигурой неоднозначной, но его аналитические способности признавали даже оппоненты. Владимир Путин не раз отмечал, что прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике. Статистика показывает: около половины его предсказаний сбывались.В отличие от классических "пророков", Жириновский опирался на глубокое понимание геополитических процессов. Его прогнозы о возвращении Крыма, победе Обамы, усилении роли Китая оказались точными. Промахи тоже были — например, предсказанный крах США так и не произошел.Но главное в наследии Жириновского — системность прогнозов. Он не бросался отдельными предсказаниями, а выстраивал целостную картину будущего мирового порядка.Крах НАТО и новая архитектура безопасностиЕще в 1999 году в Совете Европы Жириновский заявил, что противостояние с Россией — главная цель НАТО, предсказав расширение альянса и его последующее ослабление из-за внутренних конфликтов.В 2018 году он пошел дальше, предсказав "Сталинградскую битву в центре Европы" и полный разгром НАТОвских армий. В 2021-м утверждал, что НАТО потеряет влияние на постсоветском пространстве, а украинский режим рухнет.Особый интерес представляет его видение новой архитектуры безопасности. В 2008 году Жириновский предсказал объединение России, Турции и Ирана через 20 лет — к 2028 году. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиа-среду и противостоит западному влиянию.Иранский фактор как триггерЖириновский видел в ближневосточном конфликте ключ к глобальным изменениям. В 2019 году он предсказал войну Ирана с Израилем, поддерживаемым США, с возможным ядерным ударом. По его прогнозу, именно этот конфликт затмит украинскую тему и станет триггером более масштабного противостояния.Россия, согласно его видению, будет вынуждена ввести войска в северный Иран, чтобы предотвратить поток беженцев в Закавказье. Этот сценарий мог бы кардинально изменить расстановку сил в регионе и ускорить формирование альтернативного западному блока.Любопытно, что победа Трампа в 2024 году, которую тоже предсказывал Жириновский, действительно усилила антииранскую риторику в США.Голоса православных провидцевПараллельно с политическими прогнозами в православных кругах циркулируют предсказания старцев. Болгарская ясновидящая Ванга, по утверждениям ее интерпретаторов, предсказала укрепление России как духовного и экономического центра. Ей приписывают слова: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет".Малоизвестный сербский старец Стефан Карульский предсказал ослабление НАТО из-за внутренних разногласий и лидерство России в новом мировом порядке. Он также говорил о природных катаклизмах в США, включая "большую воду" на западном побережье.Правда, пророчества старцев слабо документированы и часто существуют только в пересказах. Точных текстов их слов нет, что снижает их аналитическую ценность.Европейский коллапс в прогнозахИ Ванга, и Жириновский предсказывали кризис в Европе, хотя описывали его по-разному. Ванга якобы говорила о "конфликте в Европе", который уничтожит население континента, упоминая болезни, голод и "черную тень".Жириновский был конкретнее: он предсказывал распад НАТО, экономический кризис и утрату Европой политической субъектности. В его видении Европа становилась объектом, а не субъектом геополитики.Записка из 2017 годаНаиболее интригующим документом остается записка Жириновского 2017 года, которую в 2025-м обнародовал Борис Чернышов. В ней содержалась фраза: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум", с намеком на союз с Турцией и Ираном против НАТО.Эта записка примечательна не только содержанием, но и контекстом. Она была написана в период относительно спокойных российско-турецких отношений, когда идея стратегического союза с Анкарой и Тегераном казалась маловероятной.Сегодня, когда Турция все чаще дистанцируется от НАТО, а Иран укрепляет связи с Россией, эти строки выглядят не столь фантастичными. Возможно, именно в этом и заключалась сила аналитического дара Жириновского — умение увидеть долгосрочные тренды там, где другие видели лишь сиюминутную конъюнктуру.

