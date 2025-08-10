Жириновский и Ванга предрекли одинаковый финал войны России и Запада
© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезентация нейросети "Жириновский"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Политические аналитики и православные провидцы редко сходятся во мнениях. Но в последние годы их прогнозы о противостоянии России и Запада начали удивительно пересекаться. Владимир Жириновский, болгарская ясновидящая Ванга и малоизвестный сербский старец Стефан Карульский независимо друг от друга говорили об одних и тех же процессах. Совпадение это или закономерность? И что означают эти прогнозы в контексте современной геополитики?
Жириновский как геополитический аналитик
Владимир Жириновский был фигурой неоднозначной, но его аналитические способности признавали даже оппоненты. Владимир Путин не раз отмечал, что прогнозы лидера ЛДПР основывались на анализе, а не на мистике. Статистика показывает: около половины его предсказаний сбывались.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России на пресс-конференции в Государственной Думе РФ
Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России на пресс-конференции в Государственной Думе РФ
В отличие от классических "пророков", Жириновский опирался на глубокое понимание геополитических процессов. Его прогнозы о возвращении Крыма, победе Обамы, усилении роли Китая оказались точными. Промахи тоже были — например, предсказанный крах США так и не произошел.
Но главное в наследии Жириновского — системность прогнозов. Он не бросался отдельными предсказаниями, а выстраивал целостную картину будущего мирового порядка.
Крах НАТО и новая архитектура безопасности
Еще в 1999 году в Совете Европы Жириновский заявил, что противостояние с Россией — главная цель НАТО, предсказав расширение альянса и его последующее ослабление из-за внутренних конфликтов.
Владимир Жириновский
В 2018 году он пошел дальше, предсказав "Сталинградскую битву в центре Европы" и полный разгром НАТОвских армий. В 2021-м утверждал, что НАТО потеряет влияние на постсоветском пространстве, а украинский режим рухнет.
Особый интерес представляет его видение новой архитектуры безопасности. В 2008 году Жириновский предсказал объединение России, Турции и Ирана через 20 лет — к 2028 году. По его словам, этот блок создаст общую русскоязычную медиа-среду и противостоит западному влиянию.
Иранский фактор как триггер
Жириновский видел в ближневосточном конфликте ключ к глобальным изменениям. В 2019 году он предсказал войну Ирана с Израилем, поддерживаемым США, с возможным ядерным ударом. По его прогнозу, именно этот конфликт затмит украинскую тему и станет триггером более масштабного противостояния.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники скорой медицинской помощи работают на месте падения иранской ракеты на одной из улиц Тель-Авива
Сотрудники скорой медицинской помощи работают на месте падения иранской ракеты на одной из улиц Тель-Авива
Россия, согласно его видению, будет вынуждена ввести войска в северный Иран, чтобы предотвратить поток беженцев в Закавказье. Этот сценарий мог бы кардинально изменить расстановку сил в регионе и ускорить формирование альтернативного западному блока.
Любопытно, что победа Трампа в 2024 году, которую тоже предсказывал Жириновский, действительно усилила антииранскую риторику в США.
Голоса православных провидцев
Параллельно с политическими прогнозами в православных кругах циркулируют предсказания старцев. Болгарская ясновидящая Ванга, по утверждениям ее интерпретаторов, предсказала укрепление России как духовного и экономического центра. Ей приписывают слова: "Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет".
Малоизвестный сербский старец Стефан Карульский предсказал ослабление НАТО из-за внутренних разногласий и лидерство России в новом мировом порядке. Он также говорил о природных катаклизмах в США, включая "большую воду" на западном побережье.
Правда, пророчества старцев слабо документированы и часто существуют только в пересказах. Точных текстов их слов нет, что снижает их аналитическую ценность.
Европейский коллапс в прогнозах
И Ванга, и Жириновский предсказывали кризис в Европе, хотя описывали его по-разному. Ванга якобы говорила о "конфликте в Европе", который уничтожит население континента, упоминая болезни, голод и "черную тень".
Жириновский был конкретнее: он предсказывал распад НАТО, экономический кризис и утрату Европой политической субъектности. В его видении Европа становилась объектом, а не субъектом геополитики.
© Фото опубликовано Андреем ЕрмакомДональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
© Фото опубликовано Андреем Ермаком
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите Европейского политического сообщества в Тиране
Записка из 2017 года
Наиболее интригующим документом остается записка Жириновского 2017 года, которую в 2025-м обнародовал Борис Чернышов. В ней содержалась фраза: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум", с намеком на союз с Турцией и Ираном против НАТО.
Эта записка примечательна не только содержанием, но и контекстом. Она была написана в период относительно спокойных российско-турецких отношений, когда идея стратегического союза с Анкарой и Тегераном казалась маловероятной.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Сегодня, когда Турция все чаще дистанцируется от НАТО, а Иран укрепляет связи с Россией, эти строки выглядят не столь фантастичными. Возможно, именно в этом и заключалась сила аналитического дара Жириновского — умение увидеть долгосрочные тренды там, где другие видели лишь сиюминутную конъюнктуру.