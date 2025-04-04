https://ria.ru/20250404/katastrofa-2009400544.html

Ангелы уже вострубили. Ученые зафиксировали первые признаки катастрофы

Ангелы уже вострубили. Ученые зафиксировали первые признаки катастрофы - РИА Новости, 04.04.2025

Ангелы уже вострубили. Ученые зафиксировали первые признаки катастрофы

Конец света грозит миру уже завтра, к такому выводу пришел известный ученый-теоретик Нафиз Афган. По его мнению, человечество прошло точку невозврата. Что... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:00:00+03:00

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европа

сша

ванга

мишель нострадамус

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Конец света грозит миру уже завтра, к такому выводу пришел известный ученый-теоретик Нафиз Афган. По его мнению, человечество прошло точку невозврата. Что делать: смириться и ждать конца или дать последний бой? И есть ли шанс на спасение?Времени больше нетУченый и журналист Нафиз Ахмед слов на ветер не бросает. Если сказал: "Приготовиться к концу света", значит так оно и есть. В своем недавнем исследовании члена Римского клуба, члена почетный научный сотрудник Института Шумахера по устойчивым системам без шуток заявил: человеческая цивилизация находится на пороге "гигантского скачка" в эволюции.Казалось бы, чего здесь бояться. Эволюция – хорошо же. Но не все так просто. Эксперт считает: в критически важной точке существования человечества все зависит от выбора, который цивилизация сделает в ближайшие пять лет.В своей статье Ахмед констатирует, что человечество стоит на пороге перехода к более совершенной постматериалистической системе. Иными словами, энергия в мире будет распределена между всеми поровну. Ее качество существенно улучшиться, а вред для окружающей среды уменьшится.Однако проблема заключается в том, что прогресс в одночасье может стать беспросветным регрессом. А потом планете Земля останется лишь сказать: "Прощай".В теории профессора Ахмеда цивилизация в своем развитии проходит четыре стадии: рост, стабильность, упадок и трансформация.Нынешняя, индустриальная цивилизация уже прошла первые две и сейчас основательно обосновалась в третьей. И без того неприятное состояние упадка усиливает ряд негативных тенденций. Например, стремление некоторых стран придерживаться устаревших технологий. Особенно, в сфере энергетического топлива."Вместо того чтобы эволюционировать, мы можем деградировать и даже прийти к полному краху", — резюмировал Нафиз Ахмед.Ледниковый периодСимптомы этого, считает ученый, преследуют нас на каждом шагу. В первую очередь, климатические.Недавнее землетрясение в Мьянме – тому подтверждение. Его итоги – 3780 погибших и около 780 пропавшими без вести – лишь дополняют и без того печальную статистику. за последние десять лет количество подземных толчков в Тихом океане выросло в шесть раз.То же – в случае с природными пожарами и наводнениями.Неспокойно и с радиационными фоном планеты. В 1998 ученые зафиксировали резкое смещение ядра Земли. За этим последовали изменения магнитного поля, земной коры, климата и гидросферы.Иными словами, северный магнитный полюс стал смещаться. Причем, с довольно большой скоростью – в шесть раз быстрее, чем раньше.Пятьсот лет назад французский пророк Мишель Нострадамус предрек: земля разделится надвое: одна часть погибнет от засухи, другая – от наводнения. Еще недавно многим бы показалось это сказкой. Однако это – именно то, что произойдет, если полюса сдвинутся со своих мест хотя бы на треть.Расколы повсюдуНе лучшим образом обстоят дело и с продовольствием на планете. "Одни регионы утопают в изобилии, а другие – пухнут от голода", – отмечает Нафиз Ахмед. Однако в ближайшие годы, продолжает он, нехватку еды ощутит на себе сытая и спокойная Европа."И вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий", – говорится в Откровении Иоанна Богослова.Если верить последнему отчету климатологов, в ближайшие пару лет Старый Свет накроет продовольственный кризис. А все из-за Гольфстрима. Это течение приносит тепло в Северное полушарие. Но в результате глобального потепления оно замедляет свой ход.Первый удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Эти страны ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Под ударом окажется и сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.Неспокойно будет и на других континентах. В частности, коллапс течений приведет к резкому повышению уровня моря вдоль всего восточного побережья США. О рыболовстве можно будет забыть. Но главное – под водой рискуют оказаться такие города как Нью-Йорк и даже Вашингтон.Иронично, что в конце жизни знаменитая болгарская пророчица Ванга говорила о том же. В ее пророчестве одна половина Америки пылает огнем, а вторая – вся в воде. К слову, калифорнийское побережье, действительно, может охватить пламя. Оно покоится на литосферной плите Кокос – очень подвижной и нестабильной. Поэтому частые землетрясения и поднятия магмы. А значит – частые тепловые взрывы и пожары.Роковой моментВсевозможным разломам и расколам в природе, предупреждает профессор Ахмед, будут сопутствовать обострения социальных отношений. В первую очередь, в мире участятся войны и локальные конфликты.В Евангелии от Марка четко говорится об этом времени: "Ибо восстанет народ на народ и царство на царство". Только за последние пару лет мир стал свидетелем обострения арабо-израильского конфликта, череды протестов в США и постоянных смен правительств в Европе.Несколько лет назад известный математик и прогнозист Сидик Афган четко рассчитал, что прелюдия к общемировому конфликту начнется приблизительно к 2028-му. А ее эпицентром станет Ближний Восток.При таком неблагоприятном прогнозе есть ли шанс на спасение?"Мы не знаем, сколько времени у нас осталось до того, как совокупное давление на планету вызовет необратимые изменения. Но одно ясно: времени на самоуспокоенность больше нет", — говорит Нафиз Ахмед.Иными словами, конец света может наступить уже завтра. Но немного времени есть, успокаивает он, ближайшие пять лет будут решающими. Именно в этот срок человечество, как курильщик со стажем, должно сделать судьбоносный выбор: продолжить жить, как прежде, или же порвать с пагубной привычкой и качественно улучшить себя.

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, сша, ванга, мишель нострадамус