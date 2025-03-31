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Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной - РИА Новости, 31.03.2025
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19:00 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/oshibka-2008448150.html
Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной
Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной - РИА Новости, 31.03.2025
Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной
При жизни ее маленький домик в Рупите осаждали миллионы паломников. Людям хотелось узнать, что произойдет с ними в будущем. Но и после смерти имя Ванги не дает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:00:00+03:00
2025-03-31T19:00:00+03:00
россия
ванга
владимир путин
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При жизни ее маленький домик в Рупите осаждали миллионы паломников. Людям хотелось узнать, что произойдет с ними в будущем. Но и после смерти имя Ванги не дает многим спокойно спать. Ведь осталось что-то недосказанное… Свои последние тайны провидица открыла лишь одному человеку – кому доверяла больше всего."Молодые венчаться будут"Уроженец маленького курского села Аннино-Гусиновка Сережа Косторной рос как и все советские мальчишки. Игры с друзьями, уроки в школе… Затем поступление в институт и, наконец, работа.Специальность Сергей выбрал необычную для провинциального парня – фотокорреспондент. Приходилось много ездить по стране, постоянно менять редакции, общаться с десятками разных людей.В целом, Косторной не жаловался. Ему нравилось. Временами, как признавался сам, даже скучно было.Его жизнь круто изменилась в 1995-м. В тот год Сергей Косторной познакомился с главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Политики рассказал ему про необычную болгарскую старицу. Мол видит людей насквозь – хоть и слепа от рождения, подержит кусочек сахара в руке и все про человека расскажет – хоть и встречает его впервые.Недолго думая Косторной выпросил у руководства командировку и со съемочной группой вылетел в Софию. Путь его лежал в долину Рупите. Там загадочная прорицательница любила бывать в летние месяцы.Однако все ожидания рассыпались в прах, когда Косторной впервые встретился с Вангой. Она не ответила ни на один вопрос. Только сидела лицом к стене. Так продолжалась несколько часов, и журналист уже собирался было уходить.И тут случилось неожиданное…"Завтра молодые пойдут венчаться в церковь. Ванга будет кумой, а Сергею же предначертано быть кумом", – произнесла ясновидящая своим хриплым голосом.Других подробностей той судьбоносной встречи Косторной никогда и никому не рассказывал. Лишь известно, что после первой беседы он остался в Рупите на несколько месяцев. Видимо перенимал опыт знаменитой пророчицы."Когда придет время"И действительно. После смерти Ванги в 1996-м Сергей Косторной стал одним из немногих, кто сохранил приверженность болгарской провидице и верил в ее слова.Как оказалось, именно в последний период своей жизни она открыла свои самые сокровенные пророчества. К выбору "душеприказчика" старица тоже подошла со всей тщательностью.За последние годы Сергею Косторному приходилось не раз отбиваться от нападок желтой прессы. Не перечесть случаев, когда он опровергал то или иное "пророчество" Ванги: о конце света в 2012-м, о столкновении Земли с гигантским метеоритом в 2030-м, о начале третьей мировой войны…По словам самого кума, провидица не так уж и много сообщила о будущем человечества и отдельных стран. Поэтому он нечасто выступает на телевидении и неохотно дает интервью. Ведь посмертные откровения Ванги следует озвучивать миру, "когда придет время", а не когда захочется."Всем он мешать будет"В частности, об одном пророчестве Косторной долго не решался сообщить общественности. Оно касалось судьбы России. И в нем есть весьма тревожные слова."Она говорила, – делился в одном из интервью Косторной, – что у того человека, который сменит Ельцина, будет несколько периодов жизни".Первый – трудный. И Ванга оказалась права: когда президентом стал Владимир Путин, страна находилась не в лучшем положении: чеченская война, полная разруха в экономике, внушительный внешний долг, падение международного авторитета.Все это удалось преодолеть. Причем довольно быстро."Потом, скажем так, период застоя определенного наступит. В это время некоторые люди на своих должностях будут сидеть слишком долго, обрастут связями коррупционными", – продолжает Косторной.И затем, будет третий период – "когда придется вычищать свинарник", то есть наводить порядок. Это, говорил кум Ванги, произойдет, "как минет четверть века". И затронет всех – как внутри страны, так и за ее пределами."Миру, конечно, не понравится такое. Все захотят "русского царя" извести: и враги, и друзья. Всем он мешать будет в старом мире. Да только не выйдет ничего – долго ему суждено править", – приводит слова провидицы Косторной.Как отмечала ясновидящая, масштабный передел начнется весной и весной же закончится. "Две победы будем праздновать. Два праздника у России будет", – твердила она. – Только помнить надо: дом на века строят – опора твердая должна быть".Глядя на то, как Россия активно возвращает свой потерянный некогда международный статус, невольно задумаешься: быть может, болгарская предсказательница знала обо всем наперед?
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, ванга, владимир путин
Россия, Ванга, Владимир Путин

Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной

© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиЯсновидящая Ванга
Ясновидящая Ванга - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги
Ясновидящая Ванга
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При жизни ее маленький домик в Рупите осаждали миллионы паломников. Людям хотелось узнать, что произойдет с ними в будущем. Но и после смерти имя Ванги не дает многим спокойно спать. Ведь осталось что-то недосказанное… Свои последние тайны провидица открыла лишь одному человеку – кому доверяла больше всего.

"Молодые венчаться будут"

Уроженец маленького курского села Аннино-Гусиновка Сережа Косторной рос как и все советские мальчишки. Игры с друзьями, уроки в школе… Затем поступление в институт и, наконец, работа.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.Дом Ванги в Рупите
Дом Ванги в Рупите - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's house in Rupite, Bulgaria.
Дом Ванги в Рупите
Специальность Сергей выбрал необычную для провинциального парня – фотокорреспондент. Приходилось много ездить по стране, постоянно менять редакции, общаться с десятками разных людей.
В целом, Косторной не жаловался. Ему нравилось. Временами, как признавался сам, даже скучно было.
Его жизнь круто изменилась в 1995-м. В тот год Сергей Косторной познакомился с главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Политики рассказал ему про необычную болгарскую старицу. Мол видит людей насквозь – хоть и слепа от рождения, подержит кусочек сахара в руке и все про человека расскажет – хоть и встречает его впервые.
Недолго думая Косторной выпросил у руководства командировку и со съемочной группой вылетел в Софию. Путь его лежал в долину Рупите. Там загадочная прорицательница любила бывать в летние месяцы.
Однако все ожидания рассыпались в прах, когда Косторной впервые встретился с Вангой. Она не ответила ни на один вопрос. Только сидела лицом к стене. Так продолжалась несколько часов, и журналист уже собирался было уходить.
© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Public domain
Ванга
И тут случилось неожиданное…
"Завтра молодые пойдут венчаться в церковь. Ванга будет кумой, а Сергею же предначертано быть кумом", – произнесла ясновидящая своим хриплым голосом.
Других подробностей той судьбоносной встречи Косторной никогда и никому не рассказывал. Лишь известно, что после первой беседы он остался в Рупите на несколько месяцев. Видимо перенимал опыт знаменитой пророчицы.

"Когда придет время"

И действительно. После смерти Ванги в 1996-м Сергей Косторной стал одним из немногих, кто сохранил приверженность болгарской провидице и верил в ее слова.
Как оказалось, именно в последний период своей жизни она открыла свои самые сокровенные пророчества. К выбору "душеприказчика" старица тоже подошла со всей тщательностью.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Май 2000-го
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Май 2000-го - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Май 2000-го
За последние годы Сергею Косторному приходилось не раз отбиваться от нападок желтой прессы. Не перечесть случаев, когда он опровергал то или иное "пророчество" Ванги: о конце света в 2012-м, о столкновении Земли с гигантским метеоритом в 2030-м, о начале третьей мировой войны…
По словам самого кума, провидица не так уж и много сообщила о будущем человечества и отдельных стран. Поэтому он нечасто выступает на телевидении и неохотно дает интервью. Ведь посмертные откровения Ванги следует озвучивать миру, "когда придет время", а не когда захочется.

"Всем он мешать будет"

В частности, об одном пророчестве Косторной долго не решался сообщить общественности. Оно касалось судьбы России. И в нем есть весьма тревожные слова.
"Она говорила, – делился в одном из интервью Косторной, – что у того человека, который сменит Ельцина, будет несколько периодов жизни".
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Первый – трудный. И Ванга оказалась права: когда президентом стал Владимир Путин, страна находилась не в лучшем положении: чеченская война, полная разруха в экономике, внушительный внешний долг, падение международного авторитета.
Все это удалось преодолеть. Причем довольно быстро.
"Потом, скажем так, период застоя определенного наступит. В это время некоторые люди на своих должностях будут сидеть слишком долго, обрастут связями коррупционными", – продолжает Косторной.
И затем, будет третий период – "когда придется вычищать свинарник", то есть наводить порядок. Это, говорил кум Ванги, произойдет, "как минет четверть века". И затронет всех – как внутри страны, так и за ее пределами.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене
"Миру, конечно, не понравится такое. Все захотят "русского царя" извести: и враги, и друзья. Всем он мешать будет в старом мире. Да только не выйдет ничего – долго ему суждено править", – приводит слова провидицы Косторной.
Как отмечала ясновидящая, масштабный передел начнется весной и весной же закончится. "Две победы будем праздновать. Два праздника у России будет", – твердила она. – Только помнить надо: дом на века строят – опора твердая должна быть".
Глядя на то, как Россия активно возвращает свой потерянный некогда международный статус, невольно задумаешься: быть может, болгарская предсказательница знала обо всем наперед?
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
 
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