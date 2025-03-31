Кум Ванги предостерег Россию об ошибке, которая произойдет этой весной
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При жизни ее маленький домик в Рупите осаждали миллионы паломников. Людям хотелось узнать, что произойдет с ними в будущем. Но и после смерти имя Ванги не дает многим спокойно спать. Ведь осталось что-то недосказанное… Свои последние тайны провидица открыла лишь одному человеку – кому доверяла больше всего.
"Молодые венчаться будут"
Уроженец маленького курского села Аннино-Гусиновка Сережа Косторной рос как и все советские мальчишки. Игры с друзьями, уроки в школе… Затем поступление в институт и, наконец, работа.
Специальность Сергей выбрал необычную для провинциального парня – фотокорреспондент. Приходилось много ездить по стране, постоянно менять редакции, общаться с десятками разных людей.
В целом, Косторной не жаловался. Ему нравилось. Временами, как признавался сам, даже скучно было.
Его жизнь круто изменилась в 1995-м. В тот год Сергей Косторной познакомился с главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым. Политики рассказал ему про необычную болгарскую старицу. Мол видит людей насквозь – хоть и слепа от рождения, подержит кусочек сахара в руке и все про человека расскажет – хоть и встречает его впервые.
Недолго думая Косторной выпросил у руководства командировку и со съемочной группой вылетел в Софию. Путь его лежал в долину Рупите. Там загадочная прорицательница любила бывать в летние месяцы.
Однако все ожидания рассыпались в прах, когда Косторной впервые встретился с Вангой. Она не ответила ни на один вопрос. Только сидела лицом к стене. Так продолжалась несколько часов, и журналист уже собирался было уходить.
И тут случилось неожиданное…
"Завтра молодые пойдут венчаться в церковь. Ванга будет кумой, а Сергею же предначертано быть кумом", – произнесла ясновидящая своим хриплым голосом.
Других подробностей той судьбоносной встречи Косторной никогда и никому не рассказывал. Лишь известно, что после первой беседы он остался в Рупите на несколько месяцев. Видимо перенимал опыт знаменитой пророчицы.
"Когда придет время"
И действительно. После смерти Ванги в 1996-м Сергей Косторной стал одним из немногих, кто сохранил приверженность болгарской провидице и верил в ее слова.
Как оказалось, именно в последний период своей жизни она открыла свои самые сокровенные пророчества. К выбору "душеприказчика" старица тоже подошла со всей тщательностью.
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За последние годы Сергею Косторному приходилось не раз отбиваться от нападок желтой прессы. Не перечесть случаев, когда он опровергал то или иное "пророчество" Ванги: о конце света в 2012-м, о столкновении Земли с гигантским метеоритом в 2030-м, о начале третьей мировой войны…
По словам самого кума, провидица не так уж и много сообщила о будущем человечества и отдельных стран. Поэтому он нечасто выступает на телевидении и неохотно дает интервью. Ведь посмертные откровения Ванги следует озвучивать миру, "когда придет время", а не когда захочется.
"Всем он мешать будет"
В частности, об одном пророчестве Косторной долго не решался сообщить общественности. Оно касалось судьбы России. И в нем есть весьма тревожные слова.
"Она говорила, – делился в одном из интервью Косторной, – что у того человека, который сменит Ельцина, будет несколько периодов жизни".
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Первый – трудный. И Ванга оказалась права: когда президентом стал Владимир Путин, страна находилась не в лучшем положении: чеченская война, полная разруха в экономике, внушительный внешний долг, падение международного авторитета.
Все это удалось преодолеть. Причем довольно быстро.
"Потом, скажем так, период застоя определенного наступит. В это время некоторые люди на своих должностях будут сидеть слишком долго, обрастут связями коррупционными", – продолжает Косторной.
И затем, будет третий период – "когда придется вычищать свинарник", то есть наводить порядок. Это, говорил кум Ванги, произойдет, "как минет четверть века". И затронет всех – как внутри страны, так и за ее пределами.
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"Миру, конечно, не понравится такое. Все захотят "русского царя" извести: и враги, и друзья. Всем он мешать будет в старом мире. Да только не выйдет ничего – долго ему суждено править", – приводит слова провидицы Косторной.
Как отмечала ясновидящая, масштабный передел начнется весной и весной же закончится. "Две победы будем праздновать. Два праздника у России будет", – твердила она. – Только помнить надо: дом на века строят – опора твердая должна быть".
Глядя на то, как Россия активно возвращает свой потерянный некогда международный статус, невольно задумаешься: быть может, болгарская предсказательница знала обо всем наперед?
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