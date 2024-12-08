https://ria.ru/20241208/vanga-1987696330.html

"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году

"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году - РИА Новости, 08.12.2024

"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году

Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь сделала множество пророчеств. Не обошла она стороной и год грядущий — 2025-й. Он сулит... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

россия

ванга

сша

восточная европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33023/13/330231367_0:35:617:382_1920x0_80_0_0_b5733f4dad1dbfd85309b7bb1578343a.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь сделала множество пророчеств. Не обошла она стороной и год грядущий — 2025-й. Он сулит России и миру важные перемены.Другим их видеть не даноЗнаменитая провидица родилась 31 января 1911 года в небольшом городке Струмице в семье крестьян Панде и Параскевы Сурчевых. Легенда гласит, что девочка появилась на свет слабой. Врачи давали не более нескольких дней. В надежде на чудо, родители назвали дочь Вангелией, что в переводе означает "благая весть".Мать умерла, когда Ванге едва исполнилось три года. Отец в то время был мобилизован и воевал на фронтах Первой мировой. Вернувшись, он повторно женился, и семья перебралась в село Ново-Село. Там, как гласит официальная версия, 12-летняя Ванга потеряла зрение. По дороге домой ее подхватил страшный ураган и унес на сотни метров. Девочку нашли лишь поздно вечером - она лежала придавленная ветками и землей с залепленными песком глазами. Зрение восстановить так и не удалось. Ванга навсегда осталась слепой. Однако, вспоминала она годы спустя, после жуткой трагедии в ней открылись невероятные способности - видеть будущее. И Вангу с тех пор часто посещали видения. Девочка стала местной знаменитостью: люди приходили к ней за помощью и ответами на свои вопросы."Приходят много и все разные, - рассказывала ясновидящая о своем "методе работы". - Тех, которые приходят и постоянно рядом, я понимаю. Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. То, что я услышу от них, я и передаю живым".При этом Ванга теряла много из-за такого сверхъестественного общения. "Мне становится плохо, - говорила она после каждого сеанса, - а потом я целый день как разбитая, я долго пребываю в унынии". Со временем Ванга приобрела репутацию прорицательницы. В середине XX века к ней начали обращаться не только местные жители, но и представители власти и науки, деятели искусства.В 1967 году ясновидящую даже оформили как госслужащую: платили ей официально зарплату, выделили пару секретарей в помощь. Рабочий день Ванги был, наверное, длиннее, чем у кого-либо в Болгарии. "Я следующая за червями, - шутила она, - только они работают дольше меня".Всего же за полвека - начиная с 1942 года - у Ванги побывало более миллиона посетителей. А разброс тем предсказаний варьировался от вопросов личного характера до судеб мировых держав. Слова Ванги всегда были точными, даже если говорила она о событиях глобального масштаба."Внутренние конфликты"Еще в 1970-х Ванга предсказала нынешние события в США: страну ждут внутренние конфликты, граждане разделятся на два лагеря."Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", - говорила она.А вот другое ее пророчество рисует локомотиву капитализма более страшную картину. "Будущее Соединенных Штатов не просматривается. Америка опустится на дно... исчезнет", - предрекала Ванга в 1970-х. до конце не ясно, что именно она имела в виду. Глобальную катастрофу, катаклизмы, последствия изменения климата? Известно ведь: провидица предрекала, что к 2033 году ледники начнут стремительно таять. Или же речь шла о "дне" в переносном значении? Тогда разумнее предположить финансовый крах, потерю статуса "экономического лидера". Тогда же она предсказала большие потрясения, которые ждут Восточную Европу: "В жизни людей грядут большие перемены. Люди изменятся до неузнаваемости. Наступление новой эры возвестят знамения, которые появятся уже в 1990 году".Не так давно мир всколыхнуло ранее неизвестное предсказание Ванги. Она так же касалось судьбы Старого Света. "Европу ждет конфликт доселе невиданный, - говорила ясновидящая. - Континент будет истощен. Люди начнут массово уезжать оттуда". Произойдет это, по ее словам, в 2025 году. Однако о каком "конфликте" предупреждала провидица? Конфликте интересов или же открытом противостоянии? Так или иначе, но ясно одно - Европа вот-вот окажется перед судьбоносным выбором. Что ждет РоссиюНо самые известные предсказания Ванги — о России. Она часто говорила о том, что россияне будут переживать трудные времена, но в конечном итоге "поднимут свою страну с колен".Одно из её знаменитых предсказаний касалось распада СССР. Старица предсказывала, что Соединённые Штаты Америки порадуются, когда произойдёт крах могущества России. Однако, согласно её словам, это не станет концом для страны, а станет отправной точкой для нового возрождения.Ванга утверждала, что в будущем Россия станет вновь великой державой, обладающей сильной душой и духом.Ванга также предсказала, что "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам". Она верила в духовное возрождение России и появление там некой "единой религии Белого лотоса".Прорицательница скончалась 11 августа 1996-го в болгарской столице. По свидетельствам очевидцев, в последние минуты жизни она впала в транс и начала возвещать, что ждет мир после ее ухода.Она практически по годам поведала судьбу планеты вплоть до середины XXI века. Одно из пророчеств касалось "первой четверти первой новой эры", о "могучей православной стране на востоке". По всей видимости пророчица имела в виду события в России в 2025 году. Вот что она сказала: "Новый человек грядет. Придет восьмой и все изменит".

россия

сша

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ванга, сша, восточная европа