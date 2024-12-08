Рейтинг@Mail.ru
"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vanga-1987696330.html
"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году
"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году - РИА Новости, 08.12.2024
"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году
Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь сделала множество пророчеств. Не обошла она стороной и год грядущий — 2025-й. Он сулит... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:00
2024-12-08T08:00
россия
ванга
сша
восточная европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33023/13/330231367_0:35:617:382_1920x0_80_0_0_b5733f4dad1dbfd85309b7bb1578343a.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь сделала множество пророчеств. Не обошла она стороной и год грядущий — 2025-й. Он сулит России и миру важные перемены.Другим их видеть не даноЗнаменитая провидица родилась 31 января 1911 года в небольшом городке Струмице в семье крестьян Панде и Параскевы Сурчевых. Легенда гласит, что девочка появилась на свет слабой. Врачи давали не более нескольких дней. В надежде на чудо, родители назвали дочь Вангелией, что в переводе означает "благая весть".Мать умерла, когда Ванге едва исполнилось три года. Отец в то время был мобилизован и воевал на фронтах Первой мировой. Вернувшись, он повторно женился, и семья перебралась в село Ново-Село. Там, как гласит официальная версия, 12-летняя Ванга потеряла зрение. По дороге домой ее подхватил страшный ураган и унес на сотни метров. Девочку нашли лишь поздно вечером - она лежала придавленная ветками и землей с залепленными песком глазами. Зрение восстановить так и не удалось. Ванга навсегда осталась слепой. Однако, вспоминала она годы спустя, после жуткой трагедии в ней открылись невероятные способности - видеть будущее. И Вангу с тех пор часто посещали видения. Девочка стала местной знаменитостью: люди приходили к ней за помощью и ответами на свои вопросы."Приходят много и все разные, - рассказывала ясновидящая о своем "методе работы". - Тех, которые приходят и постоянно рядом, я понимаю. Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. То, что я услышу от них, я и передаю живым".При этом Ванга теряла много из-за такого сверхъестественного общения. "Мне становится плохо, - говорила она после каждого сеанса, - а потом я целый день как разбитая, я долго пребываю в унынии". Со временем Ванга приобрела репутацию прорицательницы. В середине XX века к ней начали обращаться не только местные жители, но и представители власти и науки, деятели искусства.В 1967 году ясновидящую даже оформили как госслужащую: платили ей официально зарплату, выделили пару секретарей в помощь. Рабочий день Ванги был, наверное, длиннее, чем у кого-либо в Болгарии. "Я следующая за червями, - шутила она, - только они работают дольше меня".Всего же за полвека - начиная с 1942 года - у Ванги побывало более миллиона посетителей. А разброс тем предсказаний варьировался от вопросов личного характера до судеб мировых держав. Слова Ванги всегда были точными, даже если говорила она о событиях глобального масштаба."Внутренние конфликты"Еще в 1970-х Ванга предсказала нынешние события в США: страну ждут внутренние конфликты, граждане разделятся на два лагеря."Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", - говорила она.А вот другое ее пророчество рисует локомотиву капитализма более страшную картину. "Будущее Соединенных Штатов не просматривается. Америка опустится на дно... исчезнет", - предрекала Ванга в 1970-х. до конце не ясно, что именно она имела в виду. Глобальную катастрофу, катаклизмы, последствия изменения климата? Известно ведь: провидица предрекала, что к 2033 году ледники начнут стремительно таять. Или же речь шла о "дне" в переносном значении? Тогда разумнее предположить финансовый крах, потерю статуса "экономического лидера". Тогда же она предсказала большие потрясения, которые ждут Восточную Европу: "В жизни людей грядут большие перемены. Люди изменятся до неузнаваемости. Наступление новой эры возвестят знамения, которые появятся уже в 1990 году".Не так давно мир всколыхнуло ранее неизвестное предсказание Ванги. Она так же касалось судьбы Старого Света. "Европу ждет конфликт доселе невиданный, - говорила ясновидящая. - Континент будет истощен. Люди начнут массово уезжать оттуда". Произойдет это, по ее словам, в 2025 году. Однако о каком "конфликте" предупреждала провидица? Конфликте интересов или же открытом противостоянии? Так или иначе, но ясно одно - Европа вот-вот окажется перед судьбоносным выбором. Что ждет РоссиюНо самые известные предсказания Ванги — о России. Она часто говорила о том, что россияне будут переживать трудные времена, но в конечном итоге "поднимут свою страну с колен".Одно из её знаменитых предсказаний касалось распада СССР. Старица предсказывала, что Соединённые Штаты Америки порадуются, когда произойдёт крах могущества России. Однако, согласно её словам, это не станет концом для страны, а станет отправной точкой для нового возрождения.Ванга утверждала, что в будущем Россия станет вновь великой державой, обладающей сильной душой и духом.Ванга также предсказала, что "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам". Она верила в духовное возрождение России и появление там некой "единой религии Белого лотоса".Прорицательница скончалась 11 августа 1996-го в болгарской столице. По свидетельствам очевидцев, в последние минуты жизни она впала в транс и начала возвещать, что ждет мир после ее ухода.Она практически по годам поведала судьбу планеты вплоть до середины XXI века. Одно из пророчеств касалось "первой четверти первой новой эры", о "могучей православной стране на востоке". По всей видимости пророчица имела в виду события в России в 2025 году. Вот что она сказала: "Новый человек грядет. Придет восьмой и все изменит".
россия
сша
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33023/13/330231367_0:0:617:464_1920x0_80_0_0_fabee4358f6eb43d1fb76809b1bb2138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ванга, сша, восточная европа
Россия, Ванга, США, Восточная Европа

"Грядет новый человек". Что Ванга предрекла России в 2025 году

© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиЯсновидящая Ванга
Ясновидящая Ванга - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь сделала множество пророчеств. Не обошла она стороной и год грядущий — 2025-й. Он сулит России и миру важные перемены.

Другим их видеть не дано

Знаменитая провидица родилась 31 января 1911 года в небольшом городке Струмице в семье крестьян Панде и Параскевы Сурчевых. Легенда гласит, что девочка появилась на свет слабой. Врачи давали не более нескольких дней. В надежде на чудо, родители назвали дочь Вангелией, что в переводе означает "благая весть".
CC BY 3.0 / Vasilmitov / Home of grandmother Vanga in Petrich cityДом Ванги в Петриче
Дом Ванги в Петриче - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY 3.0 / Vasilmitov / Home of grandmother Vanga in Petrich city
Дом Ванги в Петриче
Мать умерла, когда Ванге едва исполнилось три года. Отец в то время был мобилизован и воевал на фронтах Первой мировой. Вернувшись, он повторно женился, и семья перебралась в село Ново-Село.
Там, как гласит официальная версия, 12-летняя Ванга потеряла зрение. По дороге домой ее подхватил страшный ураган и унес на сотни метров. Девочку нашли лишь поздно вечером - она лежала придавленная ветками и землей с залепленными песком глазами.
Зрение восстановить так и не удалось. Ванга навсегда осталась слепой. Однако, вспоминала она годы спустя, после жуткой трагедии в ней открылись невероятные способности - видеть будущее.
И Вангу с тех пор часто посещали видения. Девочка стала местной знаменитостью: люди приходили к ней за помощью и ответами на свои вопросы.
© Public domainВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Public domain
Ванга
"Приходят много и все разные, - рассказывала ясновидящая о своем "методе работы". - Тех, которые приходят и постоянно рядом, я понимаю. Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. То, что я услышу от них, я и передаю живым".
При этом Ванга теряла много из-за такого сверхъестественного общения. "Мне становится плохо, - говорила она после каждого сеанса, - а потом я целый день как разбитая, я долго пребываю в унынии".
Со временем Ванга приобрела репутацию прорицательницы. В середине XX века к ней начали обращаться не только местные жители, но и представители власти и науки, деятели искусства.
В 1967 году ясновидящую даже оформили как госслужащую: платили ей официально зарплату, выделили пару секретарей в помощь. Рабочий день Ванги был, наверное, длиннее, чем у кого-либо в Болгарии. "Я следующая за червями, - шутила она, - только они работают дольше меня".
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
Всего же за полвека - начиная с 1942 года - у Ванги побывало более миллиона посетителей. А разброс тем предсказаний варьировался от вопросов личного характера до судеб мировых держав.
Слова Ванги всегда были точными, даже если говорила она о событиях глобального масштаба.

"Внутренние конфликты"

Еще в 1970-х Ванга предсказала нынешние события в США: страну ждут внутренние конфликты, граждане разделятся на два лагеря.
"Америка будет сильной до тех пор, пока люди не будут ссориться и будут заботиться друг о друге", - говорила она.
А вот другое ее пророчество рисует локомотиву капитализма более страшную картину. "Будущее Соединенных Штатов не просматривается. Америка опустится на дно... исчезнет", - предрекала Ванга в 1970-х.
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.Могила Ванги
Могила Ванги - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 3.0 / In-cognito / Vanga's grave in Rupite, Bulgaria.
Могила Ванги
до конце не ясно, что именно она имела в виду. Глобальную катастрофу, катаклизмы, последствия изменения климата? Известно ведь: провидица предрекала, что к 2033 году ледники начнут стремительно таять.
Или же речь шла о "дне" в переносном значении? Тогда разумнее предположить финансовый крах, потерю статуса "экономического лидера".
Тогда же она предсказала большие потрясения, которые ждут Восточную Европу: "В жизни людей грядут большие перемены. Люди изменятся до неузнаваемости. Наступление новой эры возвестят знамения, которые появятся уже в 1990 году".
Не так давно мир всколыхнуло ранее неизвестное предсказание Ванги. Она так же касалось судьбы Старого Света. "Европу ждет конфликт доселе невиданный, - говорила ясновидящая. - Континент будет истощен. Люди начнут массово уезжать оттуда".
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Произойдет это, по ее словам, в 2025 году. Однако о каком "конфликте" предупреждала провидица? Конфликте интересов или же открытом противостоянии? Так или иначе, но ясно одно - Европа вот-вот окажется перед судьбоносным выбором.

Что ждет Россию

Но самые известные предсказания Ванги — о России. Она часто говорила о том, что россияне будут переживать трудные времена, но в конечном итоге "поднимут свою страну с колен".
Одно из её знаменитых предсказаний касалось распада СССР. Старица предсказывала, что Соединённые Штаты Америки порадуются, когда произойдёт крах могущества России. Однако, согласно её словам, это не станет концом для страны, а станет отправной точкой для нового возрождения.
Ванга утверждала, что в будущем Россия станет вновь великой державой, обладающей сильной душой и духом.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Ванга также предсказала, что "наступит время, когда люди начнут возвращаться к своим корням и историческим истокам". Она верила в духовное возрождение России и появление там некой "единой религии Белого лотоса".
Прорицательница скончалась 11 августа 1996-го в болгарской столице. По свидетельствам очевидцев, в последние минуты жизни она впала в транс и начала возвещать, что ждет мир после ее ухода.
Она практически по годам поведала судьбу планеты вплоть до середины XXI века. Одно из пророчеств касалось "первой четверти первой новой эры", о "могучей православной стране на востоке". По всей видимости пророчица имела в виду события в России в 2025 году. Вот что она сказала: "Новый человек грядет. Придет восьмой и все изменит".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДетали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге
 
РоссияВангаСШАВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала