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В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год - РИА Новости, 27.10.2024
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04:44 27.10.2024 (обновлено: 12:03 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/prorochestvo-1980318851.html
В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год
В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год - РИА Новости, 27.10.2024
В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год
Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T04:44
2024-10-27T12:03
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украина
ванга
нострадамус
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус."Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война", — пишет издание.Согласно авторам статьи, живший в XVI веке французский астролог предрек приход в Европу жестоких войн, добавив, что "древняя чума будет хуже врагов". Ванга также предсказывала, что в Европе в 2025 году вспыхнет конфликт, который опустошит население континента.Многие пророчества умершей 27 лет назад Ванги сбылись: например, конфликт между Россией и Украиной, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемия коронавируса и Чернобыльская катастрофа, утверждает Daily Mail. В 1979-м Ванга заявила, что Россия будет доминировать: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар видеть будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. После себя ясновидящая оставила множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).
https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html
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европа, россия, украина, ванга, нострадамус, в мире
Европа, Россия, Украина, Ванга, Нострадамус, В мире
В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год

Daily Mail: Ванга и Нострадамус предсказали войну в Европе в 2025 году

© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиВанга
Ванга - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги
Ванга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус.

"Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война", — пишет издание.
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Согласно авторам статьи, живший в XVI веке французский астролог предрек приход в Европу жестоких войн, добавив, что "древняя чума будет хуже врагов". Ванга также предсказывала, что в Европе в 2025 году вспыхнет конфликт, который опустошит население континента.

Многие пророчества умершей 27 лет назад Ванги сбылись: например, конфликт между Россией и Украиной, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемия коронавируса и Чернобыльская катастрофа, утверждает Daily Mail. В 1979-м Ванга заявила, что Россия будет доминировать: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".

Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар видеть будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. После себя ясновидящая оставила множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).
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