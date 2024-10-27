https://ria.ru/20241027/prorochestvo-1980318851.html

В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год

В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год - РИА Новости, 27.10.2024

В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T04:44

2024-10-27T04:44

2024-10-27T12:03

европа

россия

украина

ванга

нострадамус

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33023/13/330231367_0:35:617:382_1920x0_80_0_0_b5733f4dad1dbfd85309b7bb1578343a.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус."Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война", — пишет издание.Согласно авторам статьи, живший в XVI веке французский астролог предрек приход в Европу жестоких войн, добавив, что "древняя чума будет хуже врагов". Ванга также предсказывала, что в Европе в 2025 году вспыхнет конфликт, который опустошит население континента.Многие пророчества умершей 27 лет назад Ванги сбылись: например, конфликт между Россией и Украиной, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемия коронавируса и Чернобыльская катастрофа, утверждает Daily Mail. В 1979-м Ванга заявила, что Россия будет доминировать: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар видеть будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. После себя ясновидящая оставила множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).

https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974065488.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, украина, ванга, нострадамус, в мире