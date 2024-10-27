В Британии испугались "ужасающего пророчества" на 2025 год
Daily Mail: Ванга и Нострадамус предсказали войну в Европе в 2025 году
Ванга. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на "леденящее душу" предсказание, которое в разные эпохи, по мнению издания, "одинаково точно" сделали болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус.
"Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война", — пишет издание.
"Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война", — пишет издание.
Согласно авторам статьи, живший в XVI веке французский астролог предрек приход в Европу жестоких войн, добавив, что "древняя чума будет хуже врагов". Ванга также предсказывала, что в Европе в 2025 году вспыхнет конфликт, который опустошит население континента.
Многие пророчества умершей 27 лет назад Ванги сбылись: например, конфликт между Россией и Украиной, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемия коронавируса и Чернобыльская катастрофа, утверждает Daily Mail. В 1979-м Ванга заявила, что Россия будет доминировать: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".
Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар видеть будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. После себя ясновидящая оставила множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).
Многие пророчества умершей 27 лет назад Ванги сбылись: например, конфликт между Россией и Украиной, теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемия коронавируса и Чернобыльская катастрофа, утверждает Daily Mail. В 1979-м Ванга заявила, что Россия будет доминировать: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России".
Ванга родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. В 12-летнем возрасте она ослепла якобы в результате урагана и получила дар видеть будущее. Биография Ванги считается крайне загадочной, поскольку события в ней почти не могут быть подтверждены. После себя ясновидящая оставила множество предсказаний вплоть до 5079 года (когда должен наступить предполагаемый конец света).
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