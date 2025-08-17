https://ria.ru/20250817/vanga-2035568560.html

"Это будет рядом с Россией": о чем предупреждала Ванга перед смертью

"Это будет рядом с Россией": о чем предупреждала Ванга перед смертью - РИА Новости, 17.08.2025

"Это будет рядом с Россией": о чем предупреждала Ванга перед смертью

Её звали Вангелия Пандева Гуштерова. Она предсказывала смерть Гитлера, распад СССР, природные катастрофы и войны. Политики и главы государств, крестьяне и... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:40:00+03:00

2025-08-17T08:40:00+03:00

2025-08-17T08:40:00+03:00

россия

украина

ванга

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987713800_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_cdd991dbdd60923dfe7329a1c7da9632.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Её звали Вангелия Пандева Гуштерова. Она предсказывала смерть Гитлера, распад СССР, природные катастрофы и войны. Политики и главы государств, крестьяне и звёзды шоу-бизнеса - все шли к ней, чтобы услышать слова, от которых часто бежал мороз по коже.До 12 лет Ванга была обычным ребёнком. Всё изменилось в один день. Девочка гуляла с подругами и в поле их настиг ураган. Стена ветра подняла девочку в воздух и швырнула за сотни метров. Нашли её без сознания, с глазами, забитыми песком. Лечение было не по карману родителям, и девочка ослепла. Позже она говорила, что Бог забрал у неё физическое зрение, чтобы дать "второе - духовное". В доме для слепых она училась читать по Брайлю, готовить, вязать, там же обрела друзей и первую любовь. Но вскоре вернулась домой - помогать отцу растить младших братьев и сестру."Не трогай Россию – проиграешь"Дар Ванги проявился в 1941 году, когда к ней пришло первое загадочное видение. По легенде, в одну из ночей к ней явился таинственный "всадник в сиянии". С этого момента, уже тридцатилетняя женщина, начала замечать, что способна "видеть" то, что скрыто от других.Время было тяжёлое - шла Вторая мировая война. В округе быстро разнеслась весть, что слепая Ванга помогает находить пропавших без вести солдат, нередко точно указывая, жив человек или погиб.Ходили слухи, что её первый "приказ свыше" пришёл после чудесного исцеления от тяжёлой болезни. Сама Ванга рассказывала: несколько дней она лежала в бреду, а когда пришла в себя стала слышать голоса и видеть судьбы людей.К её дому в годы войны тянулись не только крестьяне, но и влиятельные люди. 8 апреля 1942 года её тайно посетил царь Болгарии Борис III."Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои", - говорила Ванга.Вангу посещали художники, поэты, политики. Говорят, что к ней приезжал Гитлер. Не секрет, что фюрер был увлечён мистикой. Она предупреждала: "Не трогай Россию – проиграешь". Предсказание о поражении под Москвой тогда разозлило диктатора, но в итоге – сбылось, как и многое другое.Советская элита также не обходила её стороной: в 1979 году приезжал Сергей Михалков, а ещё раньше Святослав Рерих, которому Ванга описала интерьер его кабинета до мелочей, включая редкий цветок на подоконнике. Через посредников с ней связывался и Леонид Брежнев. В 1990-е, по некоторым сведениям, к ней приезжали посланники от Бориса Ельцина.Особого внимания заслуживает история о том, что личностью Ванги интересовались спецслужбы. Говорили, что в разгар холодной войны американская разведка воспринимала слепую провидицу едва ли не как потенциальную угрозу национальной безопасности.Болгарская пресса позже опубликовала сенсационный материал: якобы в 1970-х экстрасенсы, работавшие с ЦРУ, изучали феномен Ванги и даже выдвигали план её похищения. Причина - опасения, что она способна "видеть" засекреченные объекты НАТО.Тайна "восьмого" и судьба УкраиныВ 1941-м она предсказала победу СССР над Германией, в 1952-м смерть Сталина, говоря, что "двери в мир мёртвых уже открыты". О судьбе Индиры Ганди Ванга тоже предупреждала: женщину-правителя погубит "оранжево-жёлтое платье". В день её убийства на ней было яркое сари.В 1980-х она говорила: "В конце века Курск окажется под водой". Спустя 20 лет трагедия атомной подлодки "Курск" заставила вспомнить эти слова. Она предсказала и распад СССР: "Союз распадётся, и старая Россия возродится".Особый резонанс вызвали слова Ванги: "Когда придёт восьмой, Украина станет частью России". Исследователи заметили: Владимир Зеленский - седьмой президент Украины, и загадочный "восьмой" может быть его преемником.Она предупреждала о "молодом харизматичном руководителе", при котором страну ждут нищета и война. И говорила: мир будет добыт "через кровь", после чего на постсоветском пространстве возникнет объединение трёх славянских народов.Россия в её виденияхРоссия занимала особое место в пророчествах Ванги: "Всё растает, словно лёд, и лишь слава Владимира, слава России останутся нетронуты. Никто не сможет остановить Россию".Она утверждала, что страна переживёт любые кризисы и станет мировой доминантой. Её духовная миссия, по словам провидицы, сродни времени Сергия Радонежского - эпохе возрождения веры.В пророчествах Ванги 2025 год выглядел как рубеж, за которым мир уже не будет прежним. Она говорила, что именно в это время Европа окажется втянутой в серьёзный вооружённый конфликт, который унесёт множество жизней. Параллельно планету потрясут природные бедствия: проснутся спящие вулканы, мощные наводнения обрушатся на целые континенты, сметая всё на своём пути.В то же время человечество сделает рывок в науке. По словам провидицы, врачи научатся выращивать человеческие органы в лаборатории, а в борьбе с раком произойдёт настоящий прорыв - возможно, будет найдено и само лекарство. Учёные откроют новый источник энергии, равный по силе Солнцу, что способно навсегда изменить энергетический баланс планеты.Мир экономики и финансов тоже ждёт потрясение: исчезнут привычные деньги, а их место займут цифровые валюты. Запад, предсказывала Ванга, окунётся в полосу хаоса: крупные союзы начнут рушиться, уровень жизни снизится, кризисы станут бесконечными. На мировую арену выйдет "красный дракон" - под этим образом многие видят усиление Китая.Для России 2024 год окажется временем суровых испытаний и давления, но с 2025-го начнётся период подъёма. Страна, уверяла Ванга, пройдёт через испытания, очистится и обретёт новое дыхание.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ванга, центральное разведывательное управление (цру)