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Как по нотам: девять пугающих пророчеств, которые начали сбываться

Как по нотам: девять пугающих пророчеств, которые начали сбываться - РИА Новости, 28.03.2025

Как по нотам: девять пугающих пророчеств, которые начали сбываться

Пророки, политики, сценаристы — кто знал будущее? Загадочные совпадения, жуткие предсказания и сценарии, ставшие реальностью. Девять историй, которые заставляют РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:31:00+03:00

2025-03-28T18:31:00+03:00

2025-03-28T18:31:00+03:00

в мире

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ванга

виктор янукович

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Пророки, политики, сценаристы — кто знал будущее? Загадочные совпадения, жуткие предсказания и сценарии, ставшие реальностью. Девять историй, которые заставляют задуматься: а действительно ли история пишется спонтанно?Пророчество Ванги:Ванга предсказала пандемию, теракты 11 сентября и даже создание лекарства от рака, испытания которого намечены на осень 2025-го. Теперь же заговорили о ее видении будущего Украины — и многое из сказанного легендарной провидицей уже сбылось.Слабые лидеры приведут страну к хаосу, а затем молодой и харизматичный доведет ее до войны и экономического краха — так Ванга описывала будущее Украины. Сложно спорить: к власти в 2019 году действительно пришел человек без опыта, а последствия его правления очевидны. Ошиблась лишь в одном — она полагала, что конфликт продлится около двух лет.Но главная загадка в другом. По словам болгарской пророчицы, Украина вернется в состав России, но лишь "когда придет восьмой". Кто этот восьмой?Некоторые толкователи считают, что речь идет о следующем президенте Незалежной. Если считать с момента провозглашения независимости, Зеленский действительно седьмой: до него кресло главы государства занимали Порошенко, Янукович, Ющенко, дважды Кучма и Кравчук.Получается, именно новый лидер сможет изменить ход истории. Белый дом, раздраженный Зеленским, может убрать его с политической арены. Москва тоже не намерена договариваться с нелегитимным президентом. А вот восьмой глава Украины вполне способен подписать документ, который закрепит нейтральный статус страны и признает новые границы. Если Ванга снова права, изменения не за горами.Но предсказания Ванги этим не ограничиваются. Еще одно ее пророчество звучит куда тревожнее: в 2025 году может начаться "первый апокалипсис" – вооруженный конфликт в Европе, который уничтожит значительную часть населения континента.Эта угроза пока остается в области гипотез, но политическая напряженность в регионе только растет. Если западные страны, такие как Великобритания и Франция, примут решение о прямом военном вмешательстве на территории Украины, это может привести к непредсказуемым последствиям. Остается надеяться, что этот сценарий так и останется лишь страшным предсказанием.Старец Зосима:Пророчество донбасского старца Зосимы, основателя Свято-Успенской Николо-Васильевской обители, начинает сбываться. Еще в конце XX века он предупреждал, что зло зарождается в Киеве и именно оттуда начнется великое потрясение."Колотня вся начинается с матери городов русских, с колыбели, с Киева", — говорил Зосима.Он предвидел уничтожение Украинской православной церкви, возвращение бандеровцев, а перед смертью завещал: "Закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали".И вот в 2025 году Киев дал официальное разрешение на эксгумацию мощей в Киево-Печерской Лавре. На следующий день, как и предсказывал старец, с собора рухнул золотой крест…"Лавра падет. Вся ее благодать перейдет в Оптину пустынь", — говорил Зосима в конце 90-х. Тогда в это никто не верил.Противостояние с "бесовщиной" из Киева, по словам старца, должно длиться три года. Он предупреждал о трех тяжелых Пасхах: первой — кровавой, второй — голодной, третьей — победной.Неслучайно именно к апрелю 2025 года, когда православный мир будет праздновать Пасху, привязан единственный мирный план Трампа. США надеются достичь перемирия к этому времени."Не надейтесь на свои силы, а просите помощи у Бога. Тогда все преодолеете и не станете предателями. В конце будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины", — предсказывал Зосима.Мольфар Нечай:Предсказания легендарной Ванги знают многие, но о пророчествах карпатского мольфара Михаила Нечая слышали лишь единицы. Целитель и провидец, живший в Ивано-Франковской области, за свою жизнь дал немало пророчеств, но одно из них оказалось зафиксировано на видео — и звучит сегодня как откровение.Еще в 2007 году Нечай предсказал события, напоминающие Майдан 2014 года, утверждая, что переворот завершится убийством президента. Виктор Янукович действительно был на волоске от гибели — за ним уже шла вооруженная погоня, но он сумел бежать.Сбылись и другие слова мольфара. Он говорил, что украинцы, "не помнящие родства", попробуют покорить своих братьев, от которых сами произошли. А после — страну ждет распад. "Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой", — утверждал старец.Нечай описывал будущий передел границ с пугающей точностью. Согласно его словам, после большой войны Украина прекратит существование:"Эти земли пропитаются мертвым запахом. Но о смерти такой страны незачем будет горевать", — говорил мольфар. Сбывается ли это пророчество? Вопрос, на который ответ может дать ближайшее будущее.Нострадамус:Толкователи пророчеств Нострадамуса все чаще обращают внимание на его VII Центурию, где французский мистик описывает страну, истощенную долгой войной. "Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — гласит 25-й катрен.Западные исследователи связывают этот текст с Украиной, намекая на приближающийся финансовый кризис в стране. В пользу этой версии говорят и последние события: Вашингтон все настойчивее подталкивает Киев к переговорам, а Дональд Трамп открыто заявляет, что США больше не намерены спонсировать конфликт. "Черная дыра" украинской экономики уже поглотила сотни миллиардов долларов, и, как предсказывал Нострадамус, скоро на выплаты армии просто не останется средств."Мадам Госсекретарь":Обычный американский сериал, казалось бы, ничего примечательного. Но во втором сезоне "Мадам Госсекретарь" сценаристы с пугающей точностью предсказали события на Украине. Совпадений так много, что зрители гадают: это пророчество или утечка реальных планов?Сюжет закручивается вокруг прямого военного конфликта между Россией и США. Начинается он с крушения самолета над Украиной. В реальности именно катастрофа малайзийского "Боинга" в 2014 году стала поводом для антироссийских санкций. Однако в сериале создатели не боятся сказать, что самолет сбили украинцы, рассчитывая столкнуть две сверхдержавы.И это лишь начало. В эпизодах мелькают карты военных операций, где названы реальные города и стратегические точки — те самые, что позже станут местами ожесточенных боев. А среди ключевых персонажей — канцлер Германии по фамилии Шульц (за шесть лет до прихода к власти Олафа Шольца) и главный антагонист по имени Зелинский. Да-да, за четыре года до того, как Зеленский стал президентом.В финале сериала США инициируют переговоры, которые приводят к неожиданному итогу. Россия получает под свой контроль ДНР, ЛНР, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Одесскую области. А в качестве "уступки" со стороны Москвы — обязательство бесперебойных поставок газа и нефти в Европу.И чтобы окончательно расставить точки над "i", Запад снимает все санкции с России. В это время украинский радикал по фамилии Зелинский (!) пытается организовать покушение на президента РФ, но в итоге оказывается в руках американцев… которые выдают его Москве.Сегодня, в 2025 году, это уже не кажется просто фантазией сценаристов. Вопрос лишь в одном: что это было — случайность, провидение или тонкий намек на заранее известный план?

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в мире, украина, россия, киев, ванга, виктор янукович, дональд трамп