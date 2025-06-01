https://ria.ru/20250601/simonova-2019925567.html

Биография Евгении Симоновой

Биография Евгении Симоновой - РИА Новости, 01.06.2025

Биография Евгении Симоновой

Актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:30:00+03:00

2025-06-01T00:30:00+03:00

2025-06-01T00:31:00+03:00

справки

евгения симонова

биографии

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106472/88/1064728893_0:88:3076:1818_1920x0_80_0_0_648d75e045b5a0cc6176de09537b5f2a.jpg

Актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Ее отец – Павел Васильевич Симонов – был известным ученым в области нейрофизиологии, мама – Ольга Сергеевна Вяземская – преподавателем английского языка.Окончила музыкальную школу при музыкальном училище имени Гнесиных, занималась хореографией.В 1972 году поступила в Московское театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова на курс актера и режиссера Юрия Катина-Ярцева.Окончив в 1976 году театральное училище, Симонова начала работать в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.Актриса играла в спектаклях "Жертва века" (Юлия Павловна), "Кукольный дом" (Нора), "Шутка мецената" (Яблонька), "Любовный напиток" (Лотта), "Исповедь Анны" (Анна Каренина), "Жизнь Клима Самгина" (Лидия), "Смотрите, кто пришел!" (Алина), "Молва" (Батюнина), "Да здравствует королева, виват!" (Мария Стюарт), "Валенсианские безумцы" (Эрифила) и др.В текущем репертуаре театра Евгения Симонова занята в спектаклях "Московский хор" (Лика), "Русский роман" (Софья), "Август: графство Осейдж" (Виолетта Уэстон), "На чемоданах" (Геня Гелернтер) и "Семейный альбом" (Вера).В театре "Сфера" актриса занята в спектакле "Нездешний вечер".Она также принимала участие в спектаклях "Пять вечеров" и "Враги. История любви" московского театра "Современник" и в постановке "Сюзанна" в Школе драматического искусства. В 2015 году с участием Евгении Симоновой в рамках ХII чеховского фестиваля в Москве был представлен спектакль "Война" режиссера Владимира Панкова, созданный к столетию Первой мировой войны. Дебют Евгении Симоновой в кино состоялся в 1973 году в картине "В бой идут одни старики", когда она была еще студенткой театрального училища.Совсем юной артисткой она снялась у легенд отечественного кинематографа Георгия Данелии в "Афоне" (1975) и у Марка Захарова в "Обыкновенном чуде" (1978), после чего имя Евгении Симоновой стало широко известно. В 1970-х годах она также снялась в фильмах "Вылет задерживается" (1974), "Под крышами Монмартра" (1975), "Пропавшая экспедиция" (1975), "Золотая речка" (1976), "Это было в Коканде" (1977), "Кто поедет в Трускавец?" (1977), "Школьный вальс" (1977), "Баламут" (1978), "День свадьбы придется уточнить" (1979) и т.д.В числе лучших киноработ Евгении Симоновой – Джил в телесериале "Рафферти" (1980), Анна Сниткина в биографической ленте "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" (1980).Актриса также сыграла роли в работах своего мужа режиссера Андрея Эшпая – в сериале "Дети Арбата" (2004), фильмах "Многоточие" (2005) и "Событие"(2009), сериале "Взрослые дочери" (2015). Она также исполнила главные роли в сериалах "Служба доверия" (2007), "Дело гастронома № 1" (2011), "Память осени" (2015), "Осиное гнездо" (2016). В 2019 году приняла участие в съемках фильмов "Анатомия убийства-2", "Плачу с вами", "Русское краткое. Победители Кинотавра-2019", "Скажи правду".В 2021 году она исполнила главную роль в телесериале "Медиум", в 2022-2023 годах снялась во втором сезоне сериала "Анна Медиум".В числе работ последних лет – драмы "Идентификация" (2022) и "Смотри на меня" (2024), мистический триллер "Пищеблок-2" (2023), фэнтези "Последний богатырь. Наследие", трагикомедия "Точка опоры", сериал "Я знаю, кто тебя убил" (все - 2024).Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995).Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" (2025).Лауреат премии имени К.С. Станиславского за роль в спектакле "Жертва века" (1995).Удостоена театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль" (2004, "Три высокие женщины"), театральной премии "Золотая маска" в категории "Драма. Женская роль" (2017, "Русский роман").Награждена кинопремией "Золотой орел" за 2005 год в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" ("Дети Арбата"), кинопремией "Ника" в категории "Лучшая женская роль" (2007, "Многоточие").Обладательница премии Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый Слон" за лучшую женскую роль (2006, за роль в х/ф "Многоточие").Евгения Симонова замужем за кинорежиссером и сценаристом Андреем Эшпаем. Ее первым мужем был актер Александр Кайдановский (1946-1995). У актрисы две дочери – актриса Зоя Кайдановская и пианистка Мария Эшпай.Брат Евгении Симоновой – Юрий Симонов (Вяземский) – заведующий кафедрой мировой литературы и культуры на факультете международной журналистики МГИМО. Автор и ведущий интеллектуальной телеолимпиады для старшеклассников "Умницы и умники". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, евгения симонова, биографии, россия, москва