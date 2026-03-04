https://ria.ru/20260304/teatr-2078512445.html
Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой
Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой
Замена спектакля "Скучная история" в Театре Маяковского с участием народной артистки России Евгении Симоновой в четверг не связана со здоровьем актрисы,... РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Замена спектакля "Скучная история" в Театре Маяковского с участием народной артистки России Евгении Симоновой в четверг не связана со здоровьем актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Со здоровьем Евгении Павловны все хорошо, то есть замена спектакля никак не связана со здоровьем Евгении Павловны Симоновой", — прокомментировали в театре информацию об изменениях в афише.
Ближайший показ спектакля "Скучная история" согласно афише театра состоится 19 марта.