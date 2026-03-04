Рейтинг@Mail.ru
Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой
16:22 04.03.2026 (обновлено: 17:00 04.03.2026)
Театр Маяковского опроверг данные об отмене спектакля из-за Симоновой
россия
евгения симонова
общество
москва
россия, евгения симонова, общество, москва
Россия, Евгения Симонова, Общество, Москва
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЕвгения Симонова
Евгения Симонова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Замена спектакля "Скучная история" в Театре Маяковского с участием народной артистки России Евгении Симоновой в четверг не связана со здоровьем актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в Telegram-канале театра сообщили, что спектакль "Скучная история", в котором играет Симонова, в четверг будет заменен на спектакль "Женитьба" по причине болезни артиста. В Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение, что спектакль с участием актрисы отменен якобы из-за ее тяжелой болезни.
"Со здоровьем Евгении Павловны все хорошо, то есть замена спектакля никак не связана со здоровьем Евгении Павловны Симоновой", — прокомментировали в театре информацию об изменениях в афише.
Ближайший показ спектакля "Скучная история" согласно афише театра состоится 19 марта.
Экспонат в мемориальном кабинете художественного руководителя Малого театра, актера Юрия Соломина - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Заглянуть за кулисы: в какие театры пускают на экскурсии
28 февраля, 08:00
 
Россия Евгения Симонова Общество Москва
 
 
