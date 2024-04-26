https://ria.ru/20240426/ursulyak-1942627459.html

Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф - РИА Новости, 26.04.2024

Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Режиссер Сергей Урсуляк получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:01

2024-04-26T21:01

2024-04-26T21:56

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости.Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходил с 19 по 26 апреля."Замечательный режиссер и прекрасный мужик", - заявил президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Урсуляку.Сергей Урсуляк - российский режиссер и сценарист, родился в 1958 году в Петропавловске-Камчатском. Он окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля). Урсуляк выступил режиссером фильмов и сериалов "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022).ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20240426/aktery-1942626008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей урсуляк, новости культуры, культура, общество, никита михалков, сергей эйзенштейн, петропавловск-камчатский, евгения симонова