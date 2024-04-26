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Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:01 26.04.2024 (обновлено: 21:56 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ursulyak-1942627459.html
Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф - РИА Новости, 26.04.2024
Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Режиссер Сергей Урсуляк получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:01
2024-04-26T21:56
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости.Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходил с 19 по 26 апреля."Замечательный режиссер и прекрасный мужик", - заявил президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Урсуляку.Сергей Урсуляк - российский режиссер и сценарист, родился в 1958 году в Петропавловске-Камчатском. Он окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля). Урсуляк выступил режиссером фильмов и сериалов "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022).ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Ким Ки Дук.
https://ria.ru/20240426/aktery-1942626008.html
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сергей урсуляк, новости культуры, культура, общество, никита михалков, сергей эйзенштейн, петропавловск-камчатский, евгения симонова
Культура, Сергей Урсуляк, Новости культуры, Культура, Общество, Никита Михалков, Сергей Эйзенштейн, Петропавловск-Камчатский, Евгения Симонова
Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

Режиссер Сергей Урсуляк получил награду ММКФ за вклад в мировой кинематограф

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКинорежиссер Сергей Урсуляк
Кинорежиссер Сергей Урсуляк - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Кинорежиссер Сергей Урсуляк . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф, передает корреспондент РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль в 2024 году проходил с 19 по 26 апреля.
Актер Хуан Рамон Лопес в фильме Стыд режиссера Мигеля Сальгадо
Названы лучшие актеры Московского кинофестиваля
20:52
«
"Замечательный режиссер и прекрасный мужик", - заявил президент ММКФ Никита Михалков, вручая приз Урсуляку.
Сергей Урсуляк - российский режиссер и сценарист, родился в 1958 году в Петропавловске-Камчатском. Он окончил актерское отделение Театрального училища (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Евгения Симонова), в 1993 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля). Урсуляк выступил режиссером фильмов и сериалов "Неудача Пуаро" (2002), "Долгое прощание" (2004), "Ликвидация" (2007), "Исаев" (2009), "Жизнь и судьба" (2012), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Одесский пароход" (2019), "Праведник" (2022).
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Ким Ки Дук.
Кадр из фильма Стыд режиссера Мигеля Сальгадо
Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ-2024 стала картина "Стыд"
20:36
 
КультураСергей УрсулякНовости культурыКультураОбществоНикита МихалковСергей ЭйзенштейнПетропавловск-КамчатскийЕвгения Симонова
 
 
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