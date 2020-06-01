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Путин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем

10:44 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Евгению Симонову, отметив, что ее работы по праву пользуются профессиональным признанием, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник известная российская актриса театра и кино Евгения Симонова отмечает 65-летний юбилей.
"Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством. Ваши работы на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского и в кино по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", - говорится в сообщении.
Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995), Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства (2004). Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).
Актриса Евгения Симонова
05:11
Биография Евгении Симоновой
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