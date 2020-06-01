Путин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Евгению Симонову, отметив, что ее работы по праву пользуются профессиональным признанием, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник известная российская актриса театра и кино Евгения Симонова отмечает 65-летний юбилей.
"Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, Вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством. Ваши работы на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского и в кино по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", - говорится в сообщении.
Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995), Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства (2004). Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).