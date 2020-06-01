Мишустин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Евгению Симонову, отметив, что она умеет для любой постановки найти нужную тональность и достоверно передать характер и чувства своих героинь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В понедельник известная российская актриса театра и кино Евгения Симонова отмечает 65-летний юбилей.
"Вы – одна из самых ярких и утончённых современных актрис, покорившая сердца миллионов людей. Вы талантливы в самых разных амплуа, умеете для любой постановки найти нужную тональность, достоверно передать характер и чувства своих героинь. Каждую Вы наделяете особой притягательностью, обаянием. И потому зрители очень любят фильмы с Вашим участием, считают удачей попасть на спектакль. Они знают, что, если играет Евгения Симонова, значит обязательно будет искренне и неповторимо", - говорится в сообщении.
Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995), Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства (2004). Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).