Мишустин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем

"Вы – одна из самых ярких и утончённых современных актрис, покорившая сердца миллионов людей. Вы талантливы в самых разных амплуа, умеете для любой постановки найти нужную тональность, достоверно передать характер и чувства своих героинь. Каждую Вы наделяете особой притягательностью, обаянием. И потому зрители очень любят фильмы с Вашим участием, считают удачей попасть на спектакль. Они знают, что, если играет Евгения Симонова, значит обязательно будет искренне и неповторимо", - говорится в сообщении.