Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:09
https://ria.ru/20200601/1572282242.html
Мишустин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1036x0_80_0_0_8c1c8c8bb8d9ba6016adec2c5952ecd9.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил актрису Евгению Симонову с юбилеем

12:09 01.06.2020
18
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Евгению Симонову, отметив, что она умеет для любой постановки найти нужную тональность и достоверно передать характер и чувства своих героинь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В понедельник известная российская актриса театра и кино Евгения Симонова отмечает 65-летний юбилей.
"Вы – одна из самых ярких и утончённых современных актрис, покорившая сердца миллионов людей. Вы талантливы в самых разных амплуа, умеете для любой постановки найти нужную тональность, достоверно передать характер и чувства своих героинь. Каждую Вы наделяете особой притягательностью, обаянием. И потому зрители очень любят фильмы с Вашим участием, считают удачей попасть на спектакль. Они знают, что, если играет Евгения Симонова, значит обязательно будет искренне и неповторимо", - говорится в сообщении.
Евгения Симонова – народная артистка РФ (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1984), Премии правительства Москвы (1995), Премии мэрии Москвы в области литературы и искусства (2004). Награждена орденами Почета (2005), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011).
Актриса Евгения Симонова
05:11
Биография Евгении Симоновой
000000
Обсудить 0
Евгения СимоноваМихаил МишустинМоскваСССР
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Работа на газопроводе Ямал-Европа
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Михаил Ульянов
Постпред Ульянов ответил на слова о причастности России к протестам в США
Работа ломбарда
Изнанка ломбардного бизнеса: что чаще всего закладывают и когда выкупают
Телекоммуникационный спутник Экспресс
Спутник "Экспресс-АМ6" частично перестал работать
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
Клип Little big признали "Самым трэшовым" на музыкальной премии в Берлине
Москва
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала россиянина
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Участник протестов в Гонконге
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
Кресла для судей в зале заседаний
Суд в Москве признал банкротом крупного акционера "Росгосстраха"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов
12:51В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
12:49В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
12:49Всех въезжающих в Севастополь из-за пределов Крыма тестируют на COVID-19
12:49Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 18,5 тысячи
12:44Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Лента новостейМолния