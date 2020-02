Как в кино: романтические герои на все времена

© Twentieth Century Fox Film Corporation/Paramount Pictures/Lightstorm Entertainment (1997)

Фильм о трагической любви аристократки Розы и бедного художника Джека, которая разворачивается на терпящем бедствие "Титанике", в 1997 году потряс весь мир. Песню "My Heart Will Go On" ("Мое сердце будет биться дальше") пели даже те, кто не видел фильма. Исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стали кумирами миллионов зрителей. Создатели "Титаника" рискнули, смешав жанр фильма-катастрофы с мелодрамой, и сорвали банк. Картина продержалась в прокате 281 день и получила 11 "Оскаров", включая главную награду — за лучший фильм.