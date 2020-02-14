Как в кино: романтические герои на все времена

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/Selznick International Pictures (1939)

Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер. Женщина, убежденная, будто незачем забивать голову тем, чего уже не вернешь, — надо думать о том, что еще можно изменить, и мужчина, для которого лучше получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Согласно одному из рейтингов, составленных на родине Вивьен Ли в Великобританиии, повествование о страстной любви, разворачивающейся на фоне событий Гражданской войны в США, — одна из лучших "лав-стори" в мире. А в кинотеатре "Скрийн" в Атланте фильм "Унесенные ветром" до сих пор идет каждый день. И по-прежнему собирает залы.