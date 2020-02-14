Кто сказал, что в жизни нет места благородству? Не верьте ему. И покажите "Римские каникулы". Романтическая комедия о юной принцессе Анне, сбежавшей из дворца от строгого этикета и скучных церемоний, и репортере Джо Брэдли, который сохранил ее тайну, пробуждает в людях лучшие чувства и остается актуальной во все времена. В 1953-м, когда картина вышла на экраны, произошло событие, привлекшее к ней дополнительное внимание. Сестра английской королевы Елизаветы II принцесса Маргарет закрутила роман с разведенным полковником ВВС, брак с которым вынудил бы ее оказаться от королевского титула и привилегий. Свободолюбивые особы бегут из царских палат и сегодня. Вечный выбор между долгом и чувством.
Кто сказал, что в жизни нет места благородству? Не верьте ему. И покажите "Римские каникулы". Романтическая комедия о юной принцессе Анне, сбежавшей из дворца от строгого этикета и скучных церемоний, и репортере Джо Брэдли, который сохранил ее тайну, пробуждает в людях лучшие чувства и остается актуальной во все времена. В 1953-м, когда картина вышла на экраны, произошло событие, привлекшее к ней дополнительное внимание. Сестра английской королевы Елизаветы II принцесса Маргарет закрутила роман с разведенным полковником ВВС, брак с которым вынудил бы ее оказаться от королевского титула и привилегий. Свободолюбивые особы бегут из царских палат и сегодня. Вечный выбор между долгом и чувством.
Фильм о трагической любви аристократки Розы и бедного художника Джека, которая разворачивается на терпящем бедствие "Титанике", в 1997 году потряс весь мир. Песню "My Heart Will Go On" ("Мое сердце будет биться дальше") пели даже те, кто не видел фильма. Исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стали кумирами миллионов зрителей. Создатели "Титаника" рискнули, смешав жанр фильма-катастрофы с мелодрамой, и сорвали банк. Картина продержалась в прокате 281 день и получила 11 "Оскаров", включая главную награду — за лучший фильм.
Фильм о трагической любви аристократки Розы и бедного художника Джека, которая разворачивается на терпящем бедствие "Титанике", в 1997 году потряс весь мир. Песню "My Heart Will Go On" ("Мое сердце будет биться дальше") пели даже те, кто не видел фильма. Исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стали кумирами миллионов зрителей. Создатели "Титаника" рискнули, смешав жанр фильма-катастрофы с мелодрамой, и сорвали банк. Картина продержалась в прокате 281 день и получила 11 "Оскаров", включая главную награду — за лучший фильм.
Рутинная поездка столичного студента Шурика на Кавказ за местным фольклором оборачивается настоящими приключениями с песнями, байками, трюками и, конечно же, судьбоносной встречей. До чего довели бы героя бесконечные тосты, если бы не студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина! Искрометная комедия "Кавказская пленница" и сейчас, более чем через 50 лет после выхода, остается желанной гостьей на телевидении и неизменно привлекает к экранам миллионы зрителей.
Рутинная поездка столичного студента Шурика на Кавказ за местным фольклором оборачивается настоящими приключениями с песнями, байками, трюками и, конечно же, судьбоносной встречей. До чего довели бы героя бесконечные тосты, если бы не студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина! Искрометная комедия "Кавказская пленница" и сейчас, более чем через 50 лет после выхода, остается желанной гостьей на телевидении и неизменно привлекает к экранам миллионы зрителей.
Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер. Женщина, убежденная, будто незачем забивать голову тем, чего уже не вернешь, — надо думать о том, что еще можно изменить, и мужчина, для которого лучше получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Согласно одному из рейтингов, составленных на родине Вивьен Ли в Великобританиии, повествование о страстной любви, разворачивающейся на фоне событий Гражданской войны в США, — одна из лучших "лав-стори" в мире. А в кинотеатре "Скрийн" в Атланте фильм "Унесенные ветром" до сих пор идет каждый день. И по-прежнему собирает залы.
Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер. Женщина, убежденная, будто незачем забивать голову тем, чего уже не вернешь, — надо думать о том, что еще можно изменить, и мужчина, для которого лучше получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Согласно одному из рейтингов, составленных на родине Вивьен Ли в Великобританиии, повествование о страстной любви, разворачивающейся на фоне событий Гражданской войны в США, — одна из лучших "лав-стори" в мире. А в кинотеатре "Скрийн" в Атланте фильм "Унесенные ветром" до сих пор идет каждый день. И по-прежнему собирает залы.
"Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас событья, ведут междоусобные бои…" История юных влюбленных, которым, кажется, противостоит весь мир, хрестоматийна, и неважно, происходит все в средневековой Вероне или в Москве начала 1980-х в драме "Вам и не снилось…". Современные Ромео и Джульетта Рома Лавочкин и Катя Шевченко пробуждают в зрителях самые светлые чувства, хочется верить, что на этот раз все точно будет хорошо.
"Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас событья, ведут междоусобные бои…" История юных влюбленных, которым, кажется, противостоит весь мир, хрестоматийна, и неважно, происходит все в средневековой Вероне или в Москве начала 1980-х в драме "Вам и не снилось…". Современные Ромео и Джульетта Рома Лавочкин и Катя Шевченко пробуждают в зрителях самые светлые чувства, хочется верить, что на этот раз все точно будет хорошо.
Бедняк Робби влюбляется в богачку и красавицу Сесилию, которой он совсем не ровня. Но если бы только это стало главной проблемой. Когда в семье произойдет чрезвычайное событие, младшая сестра героини, девочка с воображением, кое-что увидит, кое-что домыслит и с уверенностью укажет на молодого человека как на преступника. Робби отправится в тюрьму, а затем на фронт. Между сестрами возникнет смертельная вражда. "Искупление", снятое по одноименному роману Иэна Макьюэна, — щемящая повесть о не случившейся любви и не прожитой жизни.
Бедняк Робби влюбляется в богачку и красавицу Сесилию, которой он совсем не ровня. Но если бы только это стало главной проблемой. Когда в семье произойдет чрезвычайное событие, младшая сестра героини, девочка с воображением, кое-что увидит, кое-что домыслит и с уверенностью укажет на молодого человека как на преступника. Робби отправится в тюрьму, а затем на фронт. Между сестрами возникнет смертельная вражда. "Искупление", снятое по одноименному роману Иэна Макьюэна, — щемящая повесть о не случившейся любви и не прожитой жизни.
Первый фильм саги "Сумерки" вышел на экраны в 2008 году и в одночасье обрел бешеную популярность. Рассказ о романтических отношениях вампира Эдварда и обычной девушки Беллы вышел на удивление живым. Сумеречные вампиры подкупали тем, что влюблялись раз в жизни, и это чувство длилось вечно, не слабело и не исчезало. Вечная любовь и счастье, которые можно получить без борьбы, существуют, доказывали герои мелодрамы. Они существуют, вторили зрители. Основой для романов американской домохозяйки Стефани Майер, по которым снята сага, был сон. "Сумерки" оказались для зрителей тем сладким сном, в котором хотелось остаться.
Первый фильм саги "Сумерки" вышел на экраны в 2008 году и в одночасье обрел бешеную популярность. Рассказ о романтических отношениях вампира Эдварда и обычной девушки Беллы вышел на удивление живым. Сумеречные вампиры подкупали тем, что влюблялись раз в жизни, и это чувство длилось вечно, не слабело и не исчезало. Вечная любовь и счастье, которые можно получить без борьбы, существуют, доказывали герои мелодрамы. Они существуют, вторили зрители. Основой для романов американской домохозяйки Стефани Майер, по которым снята сага, был сон. "Сумерки" оказались для зрителей тем сладким сном, в котором хотелось остаться.
"Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену". Драматический мини-сериал, вышедший в 1995 году на BBC, стал эталонной экранизацией романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" и снискал успех во всем мире. Роль мистера Дарси оказалась для актера Колина Ферта поистине звездной, а сцена с Дарси в мокрой после купания в озере рубашке признана "одним из самых незабываемых моментов в истории телевидения Британии".
"Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену". Драматический мини-сериал, вышедший в 1995 году на BBC, стал эталонной экранизацией романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" и снискал успех во всем мире. Роль мистера Дарси оказалась для актера Колина Ферта поистине звездной, а сцена с Дарси в мокрой после купания в озере рубашке признана "одним из самых незабываемых моментов в истории телевидения Британии".
Лучшей мелодрамой 21 века российские зрители называют фильм "Дневник памяти", снятый по одноименному роману. Бедняку Ною и дочери аристократов Элли не позавидуешь: их жизнь — непрерывная череда испытаний. Сначала влюбленных разлучают родители девушки, потом надежду на встречу отнимает Вторая мировая война. Они увидятся лишь много лет спустя, чтобы больше не расставаться. Для истинной любви нет преград.
Лучшей мелодрамой 21 века российские зрители называют фильм "Дневник памяти", снятый по одноименному роману. Бедняку Ною и дочери аристократов Элли не позавидуешь: их жизнь — непрерывная череда испытаний. Сначала влюбленных разлучают родители девушки, потом надежду на встречу отнимает Вторая мировая война. Они увидятся лишь много лет спустя, чтобы больше не расставаться. Для истинной любви нет преград.
Угрюмый фермер и убежденный холостяк Элиа (Адриано Челентано) вынужден в дождливую ночь приютить у себя в доме юную красавицу Лизу (Орнелла Мути), чья машина сломалась в пути. Нелюдимый хозяин странным образом привлекает избалованную горожанку, и она пытается его завоевать. Поначалу Элиа никак не реагирует на чаровницу, но любовь, несомненно, победит. Это же "Укрощение строптивого".
Угрюмый фермер и убежденный холостяк Элиа (Адриано Челентано) вынужден в дождливую ночь приютить у себя в доме юную красавицу Лизу (Орнелла Мути), чья машина сломалась в пути. Нелюдимый хозяин странным образом привлекает избалованную горожанку, и она пытается его завоевать. Поначалу Элиа никак не реагирует на чаровницу, но любовь, несомненно, победит. Это же "Укрощение строптивого".
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно... Даже если вы принцесса из сказки, жизнь ваша не будет простой. Однажды окажется, что прекрасный принц, от которого вы без ума, превратится в медведя, как только вы его поцелуете. Придется решать, на что вы готовы ради любви. "Обыкновенное чудо" — история, в которой сила чувств героев оборачивается настоящим волшебством.
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно... Даже если вы принцесса из сказки, жизнь ваша не будет простой. Однажды окажется, что прекрасный принц, от которого вы без ума, превратится в медведя, как только вы его поцелуете. Придется решать, на что вы готовы ради любви. "Обыкновенное чудо" — история, в которой сила чувств героев оборачивается настоящим волшебством.
Любовь нечаянно нагрянет, когда совсем не до нее. Бывший учитель Пэт возвращается в родительский дом после нескольких месяцев, проведенных в психиатрической клинике. У него куча проблем и невыясненные отношения с женой, к которой ему запрещено приближаться. Однажды Пол встречает Тиффани, потерявшую мужа и тоже проходившую психиатрическое лечение. Безумный и вдохновляющий роман героев фильма "Мой парень — псих" никого не оставит равнодушным.
Любовь нечаянно нагрянет, когда совсем не до нее. Бывший учитель Пэт возвращается в родительский дом после нескольких месяцев, проведенных в психиатрической клинике. У него куча проблем и невыясненные отношения с женой, к которой ему запрещено приближаться. Однажды Пол встречает Тиффани, потерявшую мужа и тоже проходившую психиатрическое лечение. Безумный и вдохновляющий роман героев фильма "Мой парень — псих" никого не оставит равнодушным.
"Ни на миг не упускать ее из вида. Ни на секунду не терять бдительность. Никогда не влюбляться." — своеобразный кодекс телохранителя. Герой Кевина Костнера готов снова и снова повторять эти слова. Он знает, что не должен поддаваться чувствам к красавице клиентке в исполнении Уитни Хьюстон, но не в силах сопротивляться роковой любви. Фильм "Телохранитель" стал в 1990-е культовым, а саундтрек с песней "I Will Always Love You" ("Я всегда буду любить тебя") вошел в число самых продаваемых альбомов 20 века.
"Ни на миг не упускать ее из вида. Ни на секунду не терять бдительность. Никогда не влюбляться." — своеобразный кодекс телохранителя. Герой Кевина Костнера готов снова и снова повторять эти слова. Он знает, что не должен поддаваться чувствам к красавице клиентке в исполнении Уитни Хьюстон, но не в силах сопротивляться роковой любви. Фильм "Телохранитель" стал в 1990-е культовым, а саундтрек с песней "I Will Always Love You" ("Я всегда буду любить тебя") вошел в число самых продаваемых альбомов 20 века.
Прекрасный, но чванливый принц за свое высокомерие проклят и превращен в отвратительное чудовище. И он останется таким навсегда, если не научится любить и быть любимым. Сюжет "Красавицы и чудовища" восходит к истории об Амуре и Психее, рассказанной древнеримским поэтом и философом Апулеем. Варианты сказки известны в фольклоре многих стран, в России это "Аленький цветочек".
Прекрасный, но чванливый принц за свое высокомерие проклят и превращен в отвратительное чудовище. И он останется таким навсегда, если не научится любить и быть любимым. Сюжет "Красавицы и чудовища" восходит к истории об Амуре и Психее, рассказанной древнеримским поэтом и философом Апулеем. Варианты сказки известны в фольклоре многих стран, в России это "Аленький цветочек".
Триумфальное шествие по миру 32-летней Бриджит Джонс, которая отсчитывает жизнь в порциях алкоголя и сигаретах, отчаянно борется с лишними килограммами и мечтает о большой любви, началось в 2001 году, когда на экраны вышли ее "Дневники..." по бестселлеру Хелен Филдинг. Бриджит обладает талантом попадать в дурацкие ситуации, но ее всегда спасают оптимизм и самоирония. На пути героини встречаются и прекрасный принц, и обаятельный мерзавец, поди разберись, кто из них кто. Но мы-то знаем: хоть Бриджит и кажется трогательной и искренней недотепой, так просто ее не проведешь.
Триумфальное шествие по миру 32-летней Бриджит Джонс, которая отсчитывает жизнь в порциях алкоголя и сигаретах, отчаянно борется с лишними килограммами и мечтает о большой любви, началось в 2001 году, когда на экраны вышли ее "Дневники..." по бестселлеру Хелен Филдинг. Бриджит обладает талантом попадать в дурацкие ситуации, но ее всегда спасают оптимизм и самоирония. На пути героини встречаются и прекрасный принц, и обаятельный мерзавец, поди разберись, кто из них кто. Но мы-то знаем: хоть Бриджит и кажется трогательной и искренней недотепой, так просто ее не проведешь.
Из замысла повести о женщине, которая сначала солгала одному мужчине, выдав себя за состоятельную москвичку, а через много лет скрывала от другого, что она большой начальник, родился один из самых популярных российских фильмов и обладатель "Оскара" "Москва слезам не верит". А Катерина и Гоша (он же Юрий, он же Гора, он же Жора и Георгий Иванович) остаются самыми любимыми и обсуждаемыми персонажами отечественного кино. Уж очень они разные, чтобы быть вместе, — целеустремленная директор фабрики и обаятельный лузер. Неоднозначные герои, жизненное кино.
Из замысла повести о женщине, которая сначала солгала одному мужчине, выдав себя за состоятельную москвичку, а через много лет скрывала от другого, что она большой начальник, родился один из самых популярных российских фильмов и обладатель "Оскара" "Москва слезам не верит". А Катерина и Гоша (он же Юрий, он же Гора, он же Жора и Георгий Иванович) остаются самыми любимыми и обсуждаемыми персонажами отечественного кино. Уж очень они разные, чтобы быть вместе, — целеустремленная директор фабрики и обаятельный лузер. Неоднозначные герои, жизненное кино.
"Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить", — песенка из самого известного советского фантастического фильма "Человек-амфибия" в свое время была у всех на слуху. История неземной любви "морского дьявола" Ихтиандра, который умеет дышать под водой, и красавицы Гуттиэре покорила зрителей. Режиссер рассказывал, что искал на главные роли парня, у которого в глазах море, и девушку, у которой в глазах небо. Владимир Коренев и Анастасия Вертинская — вероятно, самая красивая пара отечественного кино.
"Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить", — песенка из самого известного советского фантастического фильма "Человек-амфибия" в свое время была у всех на слуху. История неземной любви "морского дьявола" Ихтиандра, который умеет дышать под водой, и красавицы Гуттиэре покорила зрителей. Режиссер рассказывал, что искал на главные роли парня, у которого в глазах море, и девушку, у которой в глазах небо. Владимир Коренев и Анастасия Вертинская — вероятно, самая красивая пара отечественного кино.
Вдова Анна Леоноуэнс приезжает в Сиам, чтобы учить английскому языку и культуре детей короля Монгкута. Анна — женщина решительная и независимая, она мало внимания обращает на придворный этикет, не смущается в присутствии монарха и не боится отстаивать собственное мнение. Король никогда не сталкивался с такой дерзостью и начинает присматриваться к бойкой учительнице. Анна и Монгкут влюбляются друг в друга, но понимают, что никогда не смогут быть вместе. Анна возвращается на родину. Фильм "Анна и король" нельзя увидеть в Таиланде, там он запрещен как "порочащий образ короля Монгкута".
Вдова Анна Леоноуэнс приезжает в Сиам, чтобы учить английскому языку и культуре детей короля Монгкута. Анна — женщина решительная и независимая, она мало внимания обращает на придворный этикет, не смущается в присутствии монарха и не боится отстаивать собственное мнение. Король никогда не сталкивался с такой дерзостью и начинает присматриваться к бойкой учительнице. Анна и Монгкут влюбляются друг в друга, но понимают, что никогда не смогут быть вместе. Анна возвращается на родину. Фильм "Анна и король" нельзя увидеть в Таиланде, там он запрещен как "порочащий образ короля Монгкута".
Начало 1960-х в советском кино было временем комсомольской романтики, трудовых подвигов, исправления лодырей и гордецов. Однако вышедшие в 1962 году "Девчата" оказались чем-то большим, чем обычная производственная мелодрама. Открытая и искренняя выпускница кулинарного училища Тося Кислицына завоевала не только передовика производства Илью Ковригина, но и несколько поколений зрителей. Фильм стал народным и разлетелся на цитаты, а исполнительницу главной женской роли Надежду Румянцеву за границей окрестили "Чаплиным в юбке".
Начало 1960-х в советском кино было временем комсомольской романтики, трудовых подвигов, исправления лодырей и гордецов. Однако вышедшие в 1962 году "Девчата" оказались чем-то большим, чем обычная производственная мелодрама. Открытая и искренняя выпускница кулинарного училища Тося Кислицына завоевала не только передовика производства Илью Ковригина, но и несколько поколений зрителей. Фильм стал народным и разлетелся на цитаты, а исполнительницу главной женской роли Надежду Румянцеву за границей окрестили "Чаплиным в юбке".
У баловня судьбы Дэвида есть все: деньги, бизнес, любимая девушка, друзья и даже враги, которые ему, впрочем, не страшны. Встреча с прекрасной незнакомкой Софией разрушает хрупкий баланс в жизни героя. Мелодрама, триллер, фантастика, явь, сон, жизнь, кино — все перемешалось в "Ванильном небе". "Забудь обо всем, что знаешь, и открой глаза", — гласил теглайн фильма. Любовь не то, чем кажется.
У баловня судьбы Дэвида есть все: деньги, бизнес, любимая девушка, друзья и даже враги, которые ему, впрочем, не страшны. Встреча с прекрасной незнакомкой Софией разрушает хрупкий баланс в жизни героя. Мелодрама, триллер, фантастика, явь, сон, жизнь, кино — все перемешалось в "Ванильном небе". "Забудь обо всем, что знаешь, и открой глаза", — гласил теглайн фильма. Любовь не то, чем кажется.