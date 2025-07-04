https://ria.ru/20250704/simonova-2026994345.html

Звезда "Обыкновенного чуда" - откровенно о приемной дочери и личных драмах

Звезда "Обыкновенного чуда" - откровенно о приемной дочери и личных драмах - РИА Новости, 04.07.2025

Звезда "Обыкновенного чуда" - откровенно о приемной дочери и личных драмах

Ее называли "ходячей добродетелью" советского экрана, символом чистоты и нежности, за которой вздыхали миллионы зрителей. Евгения Симонова, актриса, чьи роли в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:18:00+03:00

2025-07-04T19:18:00+03:00

2025-07-04T19:18:00+03:00

ленинград

германия

андрей эшпай

евгения симонова

олег ефремов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17472/84/174728420_0:1245:2500:2651_1920x0_80_0_0_4989eb3231827b066e3000efe8415184.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ее называли "ходячей добродетелью" советского экрана, символом чистоты и нежности, за которой вздыхали миллионы зрителей. Евгения Симонова, актриса, чьи роли в "Афоне", "В бой идут одни "старики"" и "Обыкновенном чуде" стали классикой, прожила жизнь, полную драматизма, побед и испытаний. Сегодня, в 69 лет, она продолжает бороться — уже не за роли, а за собственную жизнь, более 12 лет сражаясь с раком легких.Детство и неожиданный поворотРодившаяся 1 июня 1955 года в Ленинграде в семье академика-нейрофизиолога Павла Симонова и преподавательницы английского Ольги Вяземской, Женя с детства была окружена наукой и искусством. Ее брат — Юрий Вяземский, ныне известный как ведущий интеллектуальной викторины "Умники и умницы".Училась в английской спецшколе, занималась хореографией, окончила музыкальную школу имени Гнесиных. Казалось, судьба предопределена — филфак педагогического института. Но случайность перевернула все."Олег Ефремов пригласил отца читать лекции по психологии творчества в Школе-студии МХАТ, — вспоминала позже актриса. — Возвращаясь, он так увлеченно рассказывал о театре, что я решила попробовать".Поступление в Щукинское училище стало вызовом. "Я никогда не занималась в самодеятельности, не играла в школьных спектаклях. Мое решение было спонтанным, и даже после поступления я сомневалась — настолько трудно давались первые шаги. Дико стеснялась, не могла сделать элементарный этюд... но петь — могла. Постепенно зажимы ушли"."Клеймо" невинности: слава и проклятиеДебют в кино случился рано — в 14 лет, в фильме "Десять зим за одно лето". Но настоящая слава пришла после роли Маши в "В бой идут одни "старики"" и Любы в "Афоне"."Это "клеймо" чистой, невинной девушки принесло мне всесоюзную известность, — говорила Симонова. — Я получала горы писем, меня узнавали на улицах. Мои "девочки" почему-то трогали людей".Но этот же образ стал ловушкой. "Когда мне исполнилось 30, казалось бы — расцвет: есть опыт, но нет старости. Но в кино начался спад. 90-е... Я не "вписалась" в новый контекст".Возвращение случилось благодаря Андрею Эшпаю и сериалу "Дети Арбата". "Я появилась там седой, повзрослевшей — и это имело бешеный успех"."Обыкновенное чудо" и песчаная ловушкаСъемки в культовой сказке запомнились не только творческим взлетом, но и опасным приключением. Вместе с Александром Абдуловым они оказались в буквальном смысле в песчаной ловушке."Мы стояли на дне карьера, когда песок внезапно начал засасывать ноги. Сначала смеялись, но когда я погрузилась выше колен, а Саша — по икры, стало не до смеха. Хорошо, что рядом оказались пожарные".Личная драма: три брака, любовь и потериПервый муж — Александр Кайдановский, "кинематографический Каин", звезда "Сталкера". Их бурный роман начался на съемках "Пропавшей экспедиции", в 1976 году родилась дочь Зоя."Это были страстные, но мучительные отношения, — вспоминал друг семьи Сергей Насибов. — Когда Кайдановский решил уйти, Женя в отчаянии забралась на подоконник, грозя прыжком. Позже уверяла, что не всерьез".После развода Симонова впала в тяжелейшую депрессию. Отец, академик-нейрофизиолог, неделю поил ее спиртовой настойкой собственного приготовления, после чего они подолгу беседовали.Второй брак с актером Дмитрием Полонским продлился всего год. Судьбоносной стала встреча с режиссером Андреем Эшпаем."Мы познакомились, когда он был еще женат, — рассказывала актриса. — Я тогда подумала: "Какая счастливая женщина, у которой есть такой муж". А через два года мы уже были вместе".В 1986 году родилась дочь Мария.Тайная дочь и семейные тайныВ 2020 году в программе "Привет, Андрей!" раскрылась история удочерения Даши Коршаковой. Ее мать, актриса Людмила Коршакова ("Калина красная"), скоропостижно скончалась в 42 года."Я оформила опеку, чтобы сохранить для 13-летней девочки квартиру, — призналась Симонова. — Не могла оставить ее одну".Долгое время свою приемную дочь артистка скрывала от поклонников. И лишь спустя много лет она призналась, что не смогла оставить девочку на произвол судьбы."Я старалась сделать все возможное, чтобы помочь ей", - говорит актриса.Битва за жизньС 2012 года актриса борется с раком легких. В 2020-м перенесла тяжелейшую операцию по удалению легкого в Германии.Сейчас активно следит за здоровьем, старается избегать вредной еды и вредных привычек. При этом не собирается гнаться за молодостью. Актриса приняла себя такую, какая есть."Она избегает пластики, не превращается в "восковую мумию", — говорят близкие. — Следит за питанием, занимается спортом в рамках возможного"."Я не пытаюсь казаться молодой. Жизнь — это не только внешность", - разводит руками Симонова. И в этой хрупкой женщине чувствуется сила.Сегодня, несмотря на болезнь, она продолжает работать. Ее история — это доказательство того: как обманчива бывает внешность. За образом "нежной девочки" всегда скрывалась стальная воля.В фильмографии Симоновой — более 70 работ, включая "Школьный вальс", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Дети солнца", "Метод" и многие другие. У нее трое внуков: Алексей (1999), Варвара (2010) и Софья (2015).

ленинград

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, германия, андрей эшпай, евгения симонова, олег ефремов