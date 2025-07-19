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Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами

Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами - РИА Новости, 19.07.2025

Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами

На Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" можно бесплатно посмотреть спектакли, причем ведущих театров, со звездами, сходить на разнообразные... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. На Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" можно бесплатно посмотреть спектакли, причем ведущих театров, со звездами, сходить на разнообразные мастер-классы, побывать на творческих встречах со знаменитыми артистами. Гостями и участниками фестиваля стали Кристина Бабушкина, Владимир Машков, Андрей Мерзликин, Юлия и Анна Пересильд, Гоша Куценко, Александра Ребенок, Павел Табаков, Анна и Надежда Михалковы, Мария Миронова, Мария Голубкина и многие другие. С открытия — 1 июня — мероприятия посетили уже более 500 тысяч человек, а до 31 августа эта цифра явно перевалит за миллион. О том, что ждет зрителей, — в фотоленте РИА Новости.

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2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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