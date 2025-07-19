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Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами - РИА Новости, 19.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:15 19.07.2025 (обновлено: 15:26 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/festival-2029913996.html
Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами
Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами - РИА Новости, 19.07.2025
Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами
На Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" можно бесплатно посмотреть спектакли, причем ведущих театров, со звездами, сходить на разнообразные... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. На Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" можно бесплатно посмотреть спектакли, причем ведущих театров, со звездами, сходить на разнообразные мастер-классы, побывать на творческих встречах со знаменитыми артистами. Гостями и участниками фестиваля стали Кристина Бабушкина, Владимир Машков, Андрей Мерзликин, Юлия и Анна Пересильд, Гоша Куценко, Александра Ребенок, Павел Табаков, Анна и Надежда Михалковы, Мария Миронова, Мария Голубкина и многие другие. С открытия — 1 июня — мероприятия посетили уже более 500 тысяч человек, а до 31 августа эта цифра явно перевалит за миллион. О том, что ждет зрителей, — в фотоленте РИА Новости.
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Светлана Вовк
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Культура, Фото, Фото - Культура, Культура-Важное, Театр на Таганке, Игорь Верник, Дарья Мороз, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Машков, Андрей Мерзликин, Надежда Михалкова, Ирина Апексимова, Мария Голубкина, Мария Миронова, Фестивали, куда сходить , что посмотреть , Знаменитости, звезды, Музыка, Театр, Юлия Пересильд, Евгения Симонова, Москва
Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами

Депкульт Москвы: фестиваль "Театральный бульвар" посетили 500 тысяч человек

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. На Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" можно бесплатно посмотреть спектакли, причем ведущих театров, со звездами, сходить на разнообразные мастер-классы, побывать на творческих встречах со знаменитыми артистами.
Гостями и участниками фестиваля стали Кристина Бабушкина, Владимир Машков, Андрей Мерзликин, Юлия и Анна Пересильд, Гоша Куценко, Александра Ребенок, Павел Табаков, Анна и Надежда Михалковы, Мария Миронова, Мария Голубкина и многие другие. С открытия — 1 июня — мероприятия посетили уже более 500 тысяч человек, а до 31 августа эта цифра явно перевалит за миллион. О том, что ждет зрителей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Задействованы 14 площадок по всему Бульварному кольцу Москвы.

Открытие фестиваля Театральный бульвар

Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Задействованы 14 площадок по всему Бульварному кольцу Москвы.

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 19
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Мероприятие бьет рекорды — различные программы успели посетить уже более 500 тысяч зрителей, состоялись 700 мастер-классов, показаны 600 постановок, в которых выступили 1500 артистов.

На фото: актер Гоша Куценко выступает с программой "Слова под музыку" на фестивале "Театральный бульвар".

Актер Гоша Куценко выступает с программой Слова под музыку на фестивале Театральный бульвар

Мероприятие бьет рекорды — различные программы успели посетить уже более 500 тысяч зрителей, состоялись 700 мастер-классов, показаны 600 постановок, в которых выступили 1500 артистов.

На фото: актер Гоша Куценко выступает с программой "Слова под музыку" на фестивале "Театральный бульвар".

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

У фестиваля появились новые форматы и добавились сцены — в том числе очень красивая на Патриарших прудах.

Фестиваль Театральный бульвар

У фестиваля появились новые форматы и добавились сцены — в том числе очень красивая на Патриарших прудах.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
3 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

"Патриаршие пруды — это место, где немой заговорит, а человек, который не написал ни строчки, станет поэтом. Это удивительное место, и мне было легко, приятно и радостно здесь находиться" — так оценил новую сцену актер Игорь Верник. На фото он с сыном Григорием.

Игорь и Григорий Верники

"Патриаршие пруды — это место, где немой заговорит, а человек, который не написал ни строчки, станет поэтом. Это удивительное место, и мне было легко, приятно и радостно здесь находиться" — так оценил новую сцену актер Игорь Верник. На фото он с сыном Григорием.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
4 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

Фестиваль выполняет большую миссию — делает искусство доступным для всех. Зрители могут бесплатно посмотреть постановки ведущих российских театров, в том числе региональных, выступления зарубежных коллективов. Некоторые мероприятия — по предварительной регистрации и билетам. Информация доступна на сайте и в группе "Театральный бульвар" в Telegram.

Фестиваль Театральный бульвар

Фестиваль выполняет большую миссию — делает искусство доступным для всех. Зрители могут бесплатно посмотреть постановки ведущих российских театров, в том числе региональных, выступления зарубежных коллективов. Некоторые мероприятия — по предварительной регистрации и билетам. Информация доступна на сайте и в группе "Театральный бульвар" в Telegram.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
5 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гостями и участниками стали несколько десятков известнейших российских актеров, среди них Кристина Бабушкина, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Александр Олешко, Гоша Куценко, Леонид Каневский, Андрей и Алексей Чадовы, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Полина Райкина, Мария Миронова, Юлия Рутберг и многие другие.

Актриса Дарья Мороз на открытии фестиваля Театральный бульвар - 2025 в Москве

Гостями и участниками стали несколько десятков известнейших российских актеров, среди них Кристина Бабушкина, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Александр Олешко, Гоша Куценко, Леонид Каневский, Андрей и Алексей Чадовы, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Полина Райкина, Мария Миронова, Юлия Рутберг и многие другие.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

В честь экватора фестиваля прошли показы постановок с участием звезд: "Доктор Кудзаев" с Игорем Миркурбановым и "Школа этикета" с Александрой Ребенок — моноспектакли авторского проекта Константина Богомолова "Голоса страны".

Фестиваль Театральный бульвар

В честь экватора фестиваля прошли показы постановок с участием звезд: "Доктор Кудзаев" с Игорем Миркурбановым и "Школа этикета" с Александрой Ребенок — моноспектакли авторского проекта Константина Богомолова "Голоса страны".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
7 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

"История обычного человека, который своей рутинной работой делает нашу жизнь лучше, стала основой спектакля "Школа этикета", который я сыграла на "Театральном бульваре". Я благодарна зрителям за то, что они пришли, несмотря на все трудности погоды. Их поддержка вдохновила меня на то, чтобы рассказать им эту историю", — поделилась Александра Ребенок. На фото она с музыкантом Петром Дрангой.

Петр Дранга и Александра Ребенок

"История обычного человека, который своей рутинной работой делает нашу жизнь лучше, стала основой спектакля "Школа этикета", который я сыграла на "Театральном бульваре". Я благодарна зрителям за то, что они пришли, несмотря на все трудности погоды. Их поддержка вдохновила меня на то, чтобы рассказать им эту историю", — поделилась Александра Ребенок. На фото она с музыкантом Петром Дрангой.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
8 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

В программе — детские и взрослые спектакли, творческие мастерские и интерактивные зоны.

Фестиваль Театральный бульвар

В программе — детские и взрослые спектакли, творческие мастерские и интерактивные зоны.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
9 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

Две недели июля длился семейный проект "Территория. Кидс" — мероприятия для маленьких зрителей и подростков.

А также уникальный формат "Семейные разговоры" на Патриарших прудах, где знаменитые представители актерских династий рассказывали о выборе профессии и своих традициях.

Фестиваль Театральный бульвар

Две недели июля длился семейный проект "Территория. Кидс" — мероприятия для маленьких зрителей и подростков.

А также уникальный формат "Семейные разговоры" на Патриарших прудах, где знаменитые представители актерских династий рассказывали о выборе профессии и своих традициях.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
10 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

"Территория. Кидс" помогает родителям и детям лучше понимать друг друга. Мы хотим, чтобы они чаще вместе посещали театры и обсуждали спектакли. Это отличная возможность для общения и укрепления семейных связей. Возможно, это даже лучше, чем поход к психологу. Программа "Семейные разговоры" идеально отразила философию нашего фестиваля. Она помогает семьям находить общий язык через искусство", — рассказала руководитель проекта Юлия Пересильд. На фото она с дочерью Анной.

Юлия и Анна Пересильд

"Территория. Кидс" помогает родителям и детям лучше понимать друг друга. Мы хотим, чтобы они чаще вместе посещали театры и обсуждали спектакли. Это отличная возможность для общения и укрепления семейных связей. Возможно, это даже лучше, чем поход к психологу. Программа "Семейные разговоры" идеально отразила философию нашего фестиваля. Она помогает семьям находить общий язык через искусство", — рассказала руководитель проекта Юлия Пересильд. На фото она с дочерью Анной.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
11 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

В "Семейных разговорах" приняла участие актриса Евгения Симонова с дочерью Зоей Кайдановской.

Евгения Симонова

В "Семейных разговорах" приняла участие актриса Евгения Симонова с дочерью Зоей Кайдановской.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
12 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

Актер Павел Табаков.

Павел Табаков

Актер Павел Табаков.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
13 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

Гостьей фестиваля стала актриса Мария Голубкина.

Мария Голубкина

Гостьей фестиваля стала актриса Мария Голубкина.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
14 из 19
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"

Аня Чиповская тоже пришла на "Театральный бульвар".

Аня Чиповская

Аня Чиповская тоже пришла на "Театральный бульвар".

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Театральный бульвар"
15 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Фестиваль станет самым продолжительным в мире. Москва превратится в театральную сцену на 92 дня.

Шествие в честь открытия фестиваля Театральный бульвар - 2025 в Москве

Фестиваль станет самым продолжительным в мире. Москва превратится в театральную сцену на 92 дня.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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16 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Целых 300 театров покажут свои постановки на 14 площадках столицы.

На фото: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на открытии фестиваля Театральный бульвар - 2025 в Москве

Целых 300 театров покажут свои постановки на 14 площадках столицы.

На фото: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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17 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Открывался этот многодневный праздник искусства веселым и красивым шествием по московским улицам и бульварам.

Шествие в честь открытия фестиваля Театральный бульвар - 2025 в Москве

Открывался этот многодневный праздник искусства веселым и красивым шествием по московским улицам и бульварам.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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18 из 19
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

"Театральный бульвар" впервые состоялся в 2024-м. Многие звезды в этом году участвуют в нем второй раз: уличный, площадной формат для них — тоже способ попробовать что-то новое, импровизировать.

Открытие фестиваля Театральный бульвар - 2025 в Москве

"Театральный бульвар" впервые состоялся в 2024-м. Многие звезды в этом году участвуют в нем второй раз: уличный, площадной формат для них — тоже способ попробовать что-то новое, импровизировать.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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