Вся Москва — театр: где бесплатно посмотреть спектакли со звездами

Депкульт Москвы: фестиваль "Театральный бульвар" посетили 500 тысяч человек
Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Задействованы 14 площадок по всему Бульварному кольцу Москвы.
Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар" проходит с 1 июня по 31 августа. Задействованы 14 площадок по всему Бульварному кольцу Москвы.
Мероприятие бьет рекорды — различные программы успели посетить уже более 500 тысяч зрителей, состоялись 700 мастер-классов, показаны 600 постановок, в которых выступили 1500 артистов.
На фото: актер Гоша Куценко выступает с программой "Слова под музыку" на фестивале "Театральный бульвар".
Мероприятие бьет рекорды — различные программы успели посетить уже более 500 тысяч зрителей, состоялись 700 мастер-классов, показаны 600 постановок, в которых выступили 1500 артистов.
На фото: актер Гоша Куценко выступает с программой "Слова под музыку" на фестивале "Театральный бульвар".
У фестиваля появились новые форматы и добавились сцены — в том числе очень красивая на Патриарших прудах.
У фестиваля появились новые форматы и добавились сцены — в том числе очень красивая на Патриарших прудах.
"Патриаршие пруды — это место, где немой заговорит, а человек, который не написал ни строчки, станет поэтом. Это удивительное место, и мне было легко, приятно и радостно здесь находиться" — так оценил новую сцену актер Игорь Верник. На фото он с сыном Григорием.
"Патриаршие пруды — это место, где немой заговорит, а человек, который не написал ни строчки, станет поэтом. Это удивительное место, и мне было легко, приятно и радостно здесь находиться" — так оценил новую сцену актер Игорь Верник. На фото он с сыном Григорием.
Фестиваль выполняет большую миссию — делает искусство доступным для всех. Зрители могут бесплатно посмотреть постановки ведущих российских театров, в том числе региональных, выступления зарубежных коллективов. Некоторые мероприятия — по предварительной регистрации и билетам. Информация доступна на сайте и в группе "Театральный бульвар" в Telegram.
Фестиваль выполняет большую миссию — делает искусство доступным для всех. Зрители могут бесплатно посмотреть постановки ведущих российских театров, в том числе региональных, выступления зарубежных коллективов. Некоторые мероприятия — по предварительной регистрации и билетам. Информация доступна на сайте и в группе "Театральный бульвар" в Telegram.
Гостями и участниками стали несколько десятков известнейших российских актеров, среди них Кристина Бабушкина, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Александр Олешко, Гоша Куценко, Леонид Каневский, Андрей и Алексей Чадовы, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Полина Райкина, Мария Миронова, Юлия Рутберг и многие другие.
Гостями и участниками стали несколько десятков известнейших российских актеров, среди них Кристина Бабушкина, Дарья Мороз, Андрей Мерзликин, Александр Олешко, Гоша Куценко, Леонид Каневский, Андрей и Алексей Чадовы, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Полина Райкина, Мария Миронова, Юлия Рутберг и многие другие.
В честь экватора фестиваля прошли показы постановок с участием звезд: "Доктор Кудзаев" с Игорем Миркурбановым и "Школа этикета" с Александрой Ребенок — моноспектакли авторского проекта Константина Богомолова "Голоса страны".
В честь экватора фестиваля прошли показы постановок с участием звезд: "Доктор Кудзаев" с Игорем Миркурбановым и "Школа этикета" с Александрой Ребенок — моноспектакли авторского проекта Константина Богомолова "Голоса страны".
"История обычного человека, который своей рутинной работой делает нашу жизнь лучше, стала основой спектакля "Школа этикета", который я сыграла на "Театральном бульваре". Я благодарна зрителям за то, что они пришли, несмотря на все трудности погоды. Их поддержка вдохновила меня на то, чтобы рассказать им эту историю", — поделилась Александра Ребенок. На фото она с музыкантом Петром Дрангой.
"История обычного человека, который своей рутинной работой делает нашу жизнь лучше, стала основой спектакля "Школа этикета", который я сыграла на "Театральном бульваре". Я благодарна зрителям за то, что они пришли, несмотря на все трудности погоды. Их поддержка вдохновила меня на то, чтобы рассказать им эту историю", — поделилась Александра Ребенок. На фото она с музыкантом Петром Дрангой.
В программе — детские и взрослые спектакли, творческие мастерские и интерактивные зоны.
В программе — детские и взрослые спектакли, творческие мастерские и интерактивные зоны.
Две недели июля длился семейный проект "Территория. Кидс" — мероприятия для маленьких зрителей и подростков.
А также уникальный формат "Семейные разговоры" на Патриарших прудах, где знаменитые представители актерских династий рассказывали о выборе профессии и своих традициях.
Две недели июля длился семейный проект "Территория. Кидс" — мероприятия для маленьких зрителей и подростков.
А также уникальный формат "Семейные разговоры" на Патриарших прудах, где знаменитые представители актерских династий рассказывали о выборе профессии и своих традициях.
"Территория. Кидс" помогает родителям и детям лучше понимать друг друга. Мы хотим, чтобы они чаще вместе посещали театры и обсуждали спектакли. Это отличная возможность для общения и укрепления семейных связей. Возможно, это даже лучше, чем поход к психологу. Программа "Семейные разговоры" идеально отразила философию нашего фестиваля. Она помогает семьям находить общий язык через искусство", — рассказала руководитель проекта Юлия Пересильд. На фото она с дочерью Анной.
"Территория. Кидс" помогает родителям и детям лучше понимать друг друга. Мы хотим, чтобы они чаще вместе посещали театры и обсуждали спектакли. Это отличная возможность для общения и укрепления семейных связей. Возможно, это даже лучше, чем поход к психологу. Программа "Семейные разговоры" идеально отразила философию нашего фестиваля. Она помогает семьям находить общий язык через искусство", — рассказала руководитель проекта Юлия Пересильд. На фото она с дочерью Анной.
В "Семейных разговорах" приняла участие актриса Евгения Симонова с дочерью Зоей Кайдановской.
В "Семейных разговорах" приняла участие актриса Евгения Симонова с дочерью Зоей Кайдановской.
Актер Павел Табаков.
Актер Павел Табаков.
Гостьей фестиваля стала актриса Мария Голубкина.
Гостьей фестиваля стала актриса Мария Голубкина.
Аня Чиповская тоже пришла на "Театральный бульвар".
Аня Чиповская тоже пришла на "Театральный бульвар".
Фестиваль станет самым продолжительным в мире. Москва превратится в театральную сцену на 92 дня.
Фестиваль станет самым продолжительным в мире. Москва превратится в театральную сцену на 92 дня.
Целых 300 театров покажут свои постановки на 14 площадках столицы.
На фото: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Целых 300 театров покажут свои постановки на 14 площадках столицы.
На фото: директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
Открывался этот многодневный праздник искусства веселым и красивым шествием по московским улицам и бульварам.
Открывался этот многодневный праздник искусства веселым и красивым шествием по московским улицам и бульварам.
"Театральный бульвар" впервые состоялся в 2024-м. Многие звезды в этом году участвуют в нем второй раз: уличный, площадной формат для них — тоже способ попробовать что-то новое, импровизировать.
"Театральный бульвар" впервые состоялся в 2024-м. Многие звезды в этом году участвуют в нем второй раз: уличный, площадной формат для них — тоже способ попробовать что-то новое, импровизировать.