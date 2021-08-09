Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли
Ирен охмуряла возрастных богачей и страдала от любви к молодому жиголо. Одри Тоту органична в образе аферистки из ромкома "Роковая красотка".
Еще она сыграла растерянную эмигрантку ("Грязные прелести"), мать, похоронившую нескольких детей ("Вечность"), молодую и тщеславную модельершу ("Коко до Шанель").
Однако для многих Тоту — это Амели Пулен, которая доводила до психиатра злобного продавца овощей и боялась заговорить с понравившимся парнем. Режиссер Жан-Пьер Жене решил, что эта роль подходит Одри, когда увидел молодую артистку на афише ленты "Салон красоты "Венера".
Ирен охмуряла возрастных богачей и страдала от любви к молодому жиголо. Одри Тоту органична в образе аферистки из ромкома "Роковая красотка".
Еще она сыграла растерянную эмигрантку ("Грязные прелести"), мать, похоронившую нескольких детей ("Вечность"), молодую и тщеславную модельершу ("Коко до Шанель").
Однако для многих Тоту — это Амели Пулен, которая доводила до психиатра злобного продавца овощей и боялась заговорить с понравившимся парнем. Режиссер Жан-Пьер Жене решил, что эта роль подходит Одри, когда увидел молодую артистку на афише ленты "Салон красоты "Венера".
"Это лучшая работа, которую я мог бы получить", — заявил Энтони Хопкинс агенту, прочитав десять страниц сценария "Молчания ягнят".
Роль интеллектуала, отведавшего человеческую печень с тушеными бобами, принесла ему "Оскар", но сыграла злую шутку. За какую бы роль актер ни брался, его все равно ассоциировали с Лектером.
А ведь у Хопкинса солидный послужной список. Он был Никсоном, Хичкоком, Пабло Пикассо в их байопиках, папой Бенедиктом XVI ("Два папы") и примерил костюм чокнутого чревовещателя ("Магия"). В киновселенной Marvel артист "прописался" как скандинавский бог Один ("Тор").
Роль страдающего деменцией старика в картине "Отец" в этом году обеспечила ему второй "Оскар".
"Это лучшая работа, которую я мог бы получить", — заявил Энтони Хопкинс агенту, прочитав десять страниц сценария "Молчания ягнят".
Роль интеллектуала, отведавшего человеческую печень с тушеными бобами, принесла ему "Оскар", но сыграла злую шутку. За какую бы роль актер ни брался, его все равно ассоциировали с Лектером.
А ведь у Хопкинса солидный послужной список. Он был Никсоном, Хичкоком, Пабло Пикассо в их байопиках, папой Бенедиктом XVI ("Два папы") и примерил костюм чокнутого чревовещателя ("Магия"). В киновселенной Marvel артист "прописался" как скандинавский бог Один ("Тор").
Роль страдающего деменцией старика в картине "Отец" в этом году обеспечила ему второй "Оскар".
"Он портит фильм" — Джонни Депп цитирует одного из продюсеров Disney. В компании сперва не одобрили Джека Воробья в его исполнении. Артист был уверен, что пираты сродни рок-звездам, и, работая над ролью, вдохновлялся образом гитариста The Rolling Stones Китом Ричардсом.
Боссы киноиндустрии, вероятно, изменили мнение: в 2004-м за Воробья Деппа номинировали на "Оскар".
Но роль к нему приросла: зрители так и видят в нем сумасброда с подведенными глазами. Актеру такой грим действительно идет. И не только в этой франшизе. Из Джонни получился убедительный Безумный Шляпник ("Алиса в Стране чудес") и романтичный Эдвард Руки-Ножницы. Но и без смоки айс он тоже неплох — чего только стоит его Гилберт Грейп, присматривающий за особенным братом и больной матерью.
"Он портит фильм" — Джонни Депп цитирует одного из продюсеров Disney. В компании сперва не одобрили Джека Воробья в его исполнении. Артист был уверен, что пираты сродни рок-звездам, и, работая над ролью, вдохновлялся образом гитариста The Rolling Stones Китом Ричардсом.
Боссы киноиндустрии, вероятно, изменили мнение: в 2004-м за Воробья Деппа номинировали на "Оскар".
Но роль к нему приросла: зрители так и видят в нем сумасброда с подведенными глазами. Актеру такой грим действительно идет. И не только в этой франшизе. Из Джонни получился убедительный Безумный Шляпник ("Алиса в Стране чудес") и романтичный Эдвард Руки-Ножницы. Но и без смоки айс он тоже неплох — чего только стоит его Гилберт Грейп, присматривающий за особенным братом и больной матерью.
"Мои незатейливые "девочки" как-то проникали людям в душу", — в одном из интервью сказала российская актриса Евгения Симонова.
Она создала на экране образ чистой и правильной девушки, достойной любви и тихого семейного счастья. Это амплуа к ней прилипло. За такие роли ее и полюбили зрители. Особенно дорога всем Принцесса из "Обыкновенного чуда" — простая, наивная, открытая и скромная.
В нулевые Симонова получила "Золотого орла" и "Нику" за роли в драматических проектах — сериале "Дети Арбата" и фильме "Многоточие" соответственно. Но все равно для многих она так и осталась Принцессой, чья любовь способна сотворить чудо и не дать избраннику превратиться в зверя.
"Мои незатейливые "девочки" как-то проникали людям в душу", — в одном из интервью сказала российская актриса Евгения Симонова.
Она создала на экране образ чистой и правильной девушки, достойной любви и тихого семейного счастья. Это амплуа к ней прилипло. За такие роли ее и полюбили зрители. Особенно дорога всем Принцесса из "Обыкновенного чуда" — простая, наивная, открытая и скромная.
В нулевые Симонова получила "Золотого орла" и "Нику" за роли в драматических проектах — сериале "Дети Арбата" и фильме "Многоточие" соответственно. Но все равно для многих она так и осталась Принцессой, чья любовь способна сотворить чудо и не дать избраннику превратиться в зверя.
Хаус — циник, изводящий всех вокруг и превративший медицину в детектив. На протяжении восьми лет нарцисса в белом халате изображал британец Хью Лори. Сериал принес ему мировую известность. И актер благодарен за то, что язвительный врач появился в его жизни.
"Мне не нужно извиняться за Хауса. Я горжусь этой ролью", — признается Лори.
Пока фанаты пересматривают любимые эпизоды, Хью снимается в новых проектах. Он был торговцем оружием ("Ночной администратор") и сумасшедшим, зацикленным на отрубленной голове Карла I ("История Дэвида Копперфилда"), а до Хауса проявил комедийный талант в "Шоу Фрая и Лори" и сыграл в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства".
Хаус — циник, изводящий всех вокруг и превративший медицину в детектив. На протяжении восьми лет нарцисса в белом халате изображал британец Хью Лори. Сериал принес ему мировую известность. И актер благодарен за то, что язвительный врач появился в его жизни.
"Мне не нужно извиняться за Хауса. Я горжусь этой ролью", — признается Лори.
Пока фанаты пересматривают любимые эпизоды, Хью снимается в новых проектах. Он был торговцем оружием ("Ночной администратор") и сумасшедшим, зацикленным на отрубленной голове Карла I ("История Дэвида Копперфилда"), а до Хауса проявил комедийный талант в "Шоу Фрая и Лори" и сыграл в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства".
Целое поколение выросло на фильмах о мальчике, который выжил. Для миллионов Мэгги Смит — профессор Макгонагалл из Хогвартса.
Первая часть франшизы "Гарри Поттер" в российский прокат вышла в марте 2002-го. Актрисе тогда было 68, и она успела сняться не в одном проекте.
В 1970-м Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль в "Расцвете мисс Джин Броди". Забавное совпадение — и в этой картине она преподавала. Но если Минерва Макгонагалл к детям в душу не лезла, то Броди проникала в головы воспитанниц и манипулировала ими.
Мэгги Смит удавались роли аристократок в экранизациях английских романов. Хороша она и в комедиях. Среди ее героинь — очаровательная старушка, прожившая 15 лет в машине, припаркованной у дома странного писателя ("Леди в фургоне").
Целое поколение выросло на фильмах о мальчике, который выжил. Для миллионов Мэгги Смит — профессор Макгонагалл из Хогвартса.
Первая часть франшизы "Гарри Поттер" в российский прокат вышла в марте 2002-го. Актрисе тогда было 68, и она успела сняться не в одном проекте.
В 1970-м Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль в "Расцвете мисс Джин Броди". Забавное совпадение — и в этой картине она преподавала. Но если Минерва Макгонагалл к детям в душу не лезла, то Броди проникала в головы воспитанниц и манипулировала ими.
Мэгги Смит удавались роли аристократок в экранизациях английских романов. Хороша она и в комедиях. Среди ее героинь — очаровательная старушка, прожившая 15 лет в машине, припаркованной у дома странного писателя ("Леди в фургоне").
Не только Мэгги Смит воспитала целое поколение. Роберт Дауни — младший впервые появился в образе Тони Старка в 2008 году. В 2019-м вышел блокбастер "Мстители: Финал", в котором Железный Человек погибает.
Циничный миллиардер в броне, рискующий собой ради других, — таким его привыкли видеть фанаты Marvel.
Впрочем, Дауни-младший не только супергерой. Признание ему принесла роль молодого наркомана в фильме "Меньше нуля". Жалкое, ранимое существо, бледнеющее на глазах, — актер сыграл так, что потерянный парень вызывает грусть и сострадание.
На экране он также был Чарли Чаплином, графом Риверсом в экранизации шекспировского "Ричарда III" и Шерлоком Холмсом.
Не только Мэгги Смит воспитала целое поколение. Роберт Дауни — младший впервые появился в образе Тони Старка в 2008 году. В 2019-м вышел блокбастер "Мстители: Финал", в котором Железный Человек погибает.
Циничный миллиардер в броне, рискующий собой ради других, — таким его привыкли видеть фанаты Marvel.
Впрочем, Дауни-младший не только супергерой. Признание ему принесла роль молодого наркомана в фильме "Меньше нуля". Жалкое, ранимое существо, бледнеющее на глазах, — актер сыграл так, что потерянный парень вызывает грусть и сострадание.
На экране он также был Чарли Чаплином, графом Риверсом в экранизации шекспировского "Ричарда III" и Шерлоком Холмсом.
Гений дедукции сделал звездой другого актера — Бенедикта Камбербэтча.
Первый эпизод культового сериала о Шерлоке вышел в 2010-м. С тех пор британец успел перевоплотиться в Джулиана Ассанжа ("Пятая власть") и Алана Тьюринга ("Игра в имитацию"), с помощью технологии motion capture оживил дракона Смауга в серии фильмов по роману "Хоббит, или Туда и обратно" Толкина.
Артист стал генно-модифицированным злодеем в картине "Стартрек: Возмездие" и магом, спасающим мир, в блокбастерах Marvel. Однако даже роли в знаменитых франшизах не пересилили обаяние детектива с наклонностями социопата.
Гений дедукции сделал звездой другого актера — Бенедикта Камбербэтча.
Первый эпизод культового сериала о Шерлоке вышел в 2010-м. С тех пор британец успел перевоплотиться в Джулиана Ассанжа ("Пятая власть") и Алана Тьюринга ("Игра в имитацию"), с помощью технологии motion capture оживил дракона Смауга в серии фильмов по роману "Хоббит, или Туда и обратно" Толкина.
Артист стал генно-модифицированным злодеем в картине "Стартрек: Возмездие" и магом, спасающим мир, в блокбастерах Marvel. Однако даже роли в знаменитых франшизах не пересилили обаяние детектива с наклонностями социопата.
Автор сказок о кролике Питере ("Мисс Поттер"), актриса-убийца из мюзикла "Чикаго", влюбленная мать-одиночка ("Джерри Магуайер") — всех их сыграла Рене Зеллвегер. Однако уже 20 лет артистку воспринимают как Бриджит Джонс. Даже "Оскар" за роль Джуди Гарленд — звезды и жертвы Голливуда — ничего не изменил.
Впрочем, Зеллвегер явно любит непосредственную Бриджит. Она признавалась, что легко вернулась к героине в третьем фильме о Джонс (лента вышла в 2016-м) и с радостью плюхнулась в лужу на съемках одной из сцен.
"Мне нравится, что для нее быть неидеальной — нормально", — говорит Рене. Актриса верит, что "все мы немножко Бриджит Джонс с ее недостатками".
Автор сказок о кролике Питере ("Мисс Поттер"), актриса-убийца из мюзикла "Чикаго", влюбленная мать-одиночка ("Джерри Магуайер") — всех их сыграла Рене Зеллвегер. Однако уже 20 лет артистку воспринимают как Бриджит Джонс. Даже "Оскар" за роль Джуди Гарленд — звезды и жертвы Голливуда — ничего не изменил.
Впрочем, Зеллвегер явно любит непосредственную Бриджит. Она признавалась, что легко вернулась к героине в третьем фильме о Джонс (лента вышла в 2016-м) и с радостью плюхнулась в лужу на съемках одной из сцен.
"Мне нравится, что для нее быть неидеальной — нормально", — говорит Рене. Актриса верит, что "все мы немножко Бриджит Джонс с ее недостатками".
"Я перестал умственно развиваться примерно тогда, когда начал сниматься в "Сумерках", — шутил Роберт Паттинсон. Со временем актер отбросил эту категоричность и признался, что воспринимает франшизу как ретровещицу.
После знаменитого сериала он безумствовал в хорроре "Маяк" и стал преступником, которого сослали в космос, в "Высшем обществе". Еще один из его героев тупил, грабил банки и заботился об особенном брате ("Хорошее время").
Но разорвать связь с Эдвардом Калленом из "Сумерек" Паттинсон так и не смог. В марте 2022-го выйдет "Бэтмен" с Робом в титульной роли. Так что надежда на Темного Рыцаря. Вдруг он заставит всех забыть о киношном упыре?
"Я перестал умственно развиваться примерно тогда, когда начал сниматься в "Сумерках", — шутил Роберт Паттинсон. Со временем актер отбросил эту категоричность и признался, что воспринимает франшизу как ретровещицу.
После знаменитого сериала он безумствовал в хорроре "Маяк" и стал преступником, которого сослали в космос, в "Высшем обществе". Еще один из его героев тупил, грабил банки и заботился об особенном брате ("Хорошее время").
Но разорвать связь с Эдвардом Калленом из "Сумерек" Паттинсон так и не смог. В марте 2022-го выйдет "Бэтмен" с Робом в титульной роли. Так что надежда на Темного Рыцаря. Вдруг он заставит всех забыть о киношном упыре?
"Все, что не касалось театра, называлось "халтура", — вспоминает съемки в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский. Он мог сыграть там Рошфора, но получилось иначе.
"Тысяча чертей", "Каналья" и "Констанция" — кричал его Д’Артаньян. И это незабываемо.
Даже шевалье Де Брильи из телефильма "Гардемарины, вперед!" в исполнении Боярского не добился такой популярности, как влюбленный гасконский дворянин со шпагой.
"Все, что не касалось театра, называлось "халтура", — вспоминает съемки в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский. Он мог сыграть там Рошфора, но получилось иначе.
"Тысяча чертей", "Каналья" и "Констанция" — кричал его Д’Артаньян. И это незабываемо.
Даже шевалье Де Брильи из телефильма "Гардемарины, вперед!" в исполнении Боярского не добился такой популярности, как влюбленный гасконский дворянин со шпагой.