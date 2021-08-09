Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли

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"Это лучшая работа, которую я мог бы получить", — заявил Энтони Хопкинс агенту, прочитав десять страниц сценария "Молчания ягнят".

Роль интеллектуала, отведавшего человеческую печень с тушеными бобами, принесла ему "Оскар", но сыграла злую шутку. За какую бы роль актер ни брался, его все равно ассоциировали с Лектером.

А ведь у Хопкинса солидный послужной список. Он был Никсоном, Хичкоком, Пабло Пикассо в их байопиках, папой Бенедиктом XVI ("Два папы") и примерил костюм чокнутого чревовещателя ("Магия"). В киновселенной Marvel артист "прописался" как скандинавский бог Один ("Тор").

Роль страдающего деменцией старика в картине "Отец" в этом году обеспечила ему второй "Оскар".