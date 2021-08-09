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Культура
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Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли
Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли - РИА Новости, 09.08.2021
Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли
Одри Тоту исполнилось 45 лет. В ее фильмографии — десятки картин, но большинство знает французскую актрису по ленте Жана-Пьера Жене "Амели". Не только Одри... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:00
2021-08-09T08:33
культура
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одри тоту
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Одри Тоту исполнилось 45 лет. В ее фильмографии — десятки картин, но большинство знает французскую актрису по ленте Жана-Пьера Жене "Амели". Не только Одри ассоциируют с одним персонажем. О том, кого из талантливых и неординарных актеров помнят все же по одной роли, — в материале РИА Новости.
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энтони хопкинс, одри тоту, евгения симонова, фото, джонни депп, роберт паттинсон, хью лори, роберт дауни-младший, бенедикт камбербэтч, михаил боярский, рене зеллвегер, что посмотреть , пираты карибского моря, marvel comics, актеры, кино и сериалы
08:00 09.08.2021 (обновлено: 08:33 09.08.2021)
 

Тоту, Хопкинс и Боярский: актеры, которых помнят по одной роли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Одри Тоту исполнилось 45 лет. В ее фильмографии — десятки картин, но большинство знает французскую актрису по ленте Жана-Пьера Жене "Амели". Не только Одри ассоциируют с одним персонажем. О том, кого из талантливых и неординарных актеров помнят все же по одной роли, — в материале РИА Новости.
© Canal+ [fr]/Claudie Ossard Productions/Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 2001

Ирен охмуряла возрастных богачей и страдала от любви к молодому жиголо. Одри Тоту органична в образе аферистки из ромкома "Роковая красотка".

Еще она сыграла растерянную эмигрантку ("Грязные прелести"), мать, похоронившую нескольких детей ("Вечность"), молодую и тщеславную модельершу ("Коко до Шанель").

Однако для многих Тоту — это Амели Пулен, которая доводила до психиатра злобного продавца овощей и боялась заговорить с понравившимся парнем. Режиссер Жан-Пьер Жене решил, что эта роль подходит Одри, когда увидел молодую артистку на афише ленты "Салон красоты "Венера".

Кадр из фильма Амели
1 из 11

Ирен охмуряла возрастных богачей и страдала от любви к молодому жиголо. Одри Тоту органична в образе аферистки из ромкома "Роковая красотка".

Еще она сыграла растерянную эмигрантку ("Грязные прелести"), мать, похоронившую нескольких детей ("Вечность"), молодую и тщеславную модельершу ("Коко до Шанель").

Однако для многих Тоту — это Амели Пулен, которая доводила до психиатра злобного продавца овощей и боялась заговорить с понравившимся парнем. Режиссер Жан-Пьер Жене решил, что эта роль подходит Одри, когда увидел молодую артистку на афише ленты "Салон красоты "Венера".

© Canal+ [fr]/Claudie Ossard Productions/Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 2001
© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme Production

"Это лучшая работа, которую я мог бы получить", — заявил Энтони Хопкинс агенту, прочитав десять страниц сценария "Молчания ягнят".

Роль интеллектуала, отведавшего человеческую печень с тушеными бобами, принесла ему "Оскар", но сыграла злую шутку. За какую бы роль актер ни брался, его все равно ассоциировали с Лектером.

А ведь у Хопкинса солидный послужной список. Он был Никсоном, Хичкоком, Пабло Пикассо в их байопиках, папой Бенедиктом XVI ("Два папы") и примерил костюм чокнутого чревовещателя ("Магия"). В киновселенной Marvel артист "прописался" как скандинавский бог Один ("Тор").

Роль страдающего деменцией старика в картине "Отец" в этом году обеспечила ему второй "Оскар".

Кадр из фильма Молчание ягнят, 1991
2 из 11

"Это лучшая работа, которую я мог бы получить", — заявил Энтони Хопкинс агенту, прочитав десять страниц сценария "Молчания ягнят".

Роль интеллектуала, отведавшего человеческую печень с тушеными бобами, принесла ему "Оскар", но сыграла злую шутку. За какую бы роль актер ни брался, его все равно ассоциировали с Лектером.

А ведь у Хопкинса солидный послужной список. Он был Никсоном, Хичкоком, Пабло Пикассо в их байопиках, папой Бенедиктом XVI ("Два папы") и примерил костюм чокнутого чревовещателя ("Магия"). В киновселенной Marvel артист "прописался" как скандинавский бог Один ("Тор").

Роль страдающего деменцией старика в картине "Отец" в этом году обеспечила ему второй "Оскар".

© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme Production
© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.

"Он портит фильм" — Джонни Депп цитирует одного из продюсеров Disney. В компании сперва не одобрили Джека Воробья в его исполнении. Артист был уверен, что пираты сродни рок-звездам, и, работая над ролью, вдохновлялся образом гитариста The Rolling Stones Китом Ричардсом.

Боссы киноиндустрии, вероятно, изменили мнение: в 2004-м за Воробья Деппа номинировали на "Оскар".

Но роль к нему приросла: зрители так и видят в нем сумасброда с подведенными глазами. Актеру такой грим действительно идет. И не только в этой франшизе. Из Джонни получился убедительный Безумный Шляпник ("Алиса в Стране чудес") и романтичный Эдвард Руки-Ножницы. Но и без смоки айс он тоже неплох — чего только стоит его Гилберт Грейп, присматривающий за особенным братом и больной матерью.

Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины
3 из 11

"Он портит фильм" — Джонни Депп цитирует одного из продюсеров Disney. В компании сперва не одобрили Джека Воробья в его исполнении. Артист был уверен, что пираты сродни рок-звездам, и, работая над ролью, вдохновлялся образом гитариста The Rolling Stones Китом Ричардсом.

Боссы киноиндустрии, вероятно, изменили мнение: в 2004-м за Воробья Деппа номинировали на "Оскар".

Но роль к нему приросла: зрители так и видят в нем сумасброда с подведенными глазами. Актеру такой грим действительно идет. И не только в этой франшизе. Из Джонни получился убедительный Безумный Шляпник ("Алиса в Стране чудес") и романтичный Эдвард Руки-Ножницы. Но и без смоки айс он тоже неплох — чего только стоит его Гилберт Грейп, присматривающий за особенным братом и больной матерью.

© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.
© Мосфильм (1979)

"Мои незатейливые "девочки" как-то проникали людям в душу", — в одном из интервью сказала российская актриса Евгения Симонова.

Она создала на экране образ чистой и правильной девушки, достойной любви и тихого семейного счастья. Это амплуа к ней прилипло. За такие роли ее и полюбили зрители. Особенно дорога всем Принцесса из "Обыкновенного чуда" — простая, наивная, открытая и скромная.

В нулевые Симонова получила "Золотого орла" и "Нику" за роли в драматических проектах — сериале "Дети Арбата" и фильме "Многоточие" соответственно. Но все равно для многих она так и осталась Принцессой, чья любовь способна сотворить чудо и не дать избраннику превратиться в зверя.

Кадр из фильма Обыкновенное чудо
4 из 11

"Мои незатейливые "девочки" как-то проникали людям в душу", — в одном из интервью сказала российская актриса Евгения Симонова.

Она создала на экране образ чистой и правильной девушки, достойной любви и тихого семейного счастья. Это амплуа к ней прилипло. За такие роли ее и полюбили зрители. Особенно дорога всем Принцесса из "Обыкновенного чуда" — простая, наивная, открытая и скромная.

В нулевые Симонова получила "Золотого орла" и "Нику" за роли в драматических проектах — сериале "Дети Арбата" и фильме "Многоточие" соответственно. Но все равно для многих она так и осталась Принцессой, чья любовь способна сотворить чудо и не дать избраннику превратиться в зверя.

© Мосфильм (1979)
© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)

Хаус — циник, изводящий всех вокруг и превративший медицину в детектив. На протяжении восьми лет нарцисса в белом халате изображал британец Хью Лори. Сериал принес ему мировую известность. И актер благодарен за то, что язвительный врач появился в его жизни.

"Мне не нужно извиняться за Хауса. Я горжусь этой ролью", — признается Лори.

Пока фанаты пересматривают любимые эпизоды, Хью снимается в новых проектах. Он был торговцем оружием ("Ночной администратор") и сумасшедшим, зацикленным на отрубленной голове Карла I ("История Дэвида Копперфилда"), а до Хауса проявил комедийный талант в "Шоу Фрая и Лори" и сыграл в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства".

Кадр из сериала Доктор Хаус
5 из 11

Хаус — циник, изводящий всех вокруг и превративший медицину в детектив. На протяжении восьми лет нарцисса в белом халате изображал британец Хью Лори. Сериал принес ему мировую известность. И актер благодарен за то, что язвительный врач появился в его жизни.

"Мне не нужно извиняться за Хауса. Я горжусь этой ролью", — признается Лори.

Пока фанаты пересматривают любимые эпизоды, Хью снимается в новых проектах. Он был торговцем оружием ("Ночной администратор") и сумасшедшим, зацикленным на отрубленной голове Карла I ("История Дэвида Копперфилда"), а до Хауса проявил комедийный талант в "Шоу Фрая и Лори" и сыграл в экранизации романа Джейн Остин "Разум и чувства".

© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)
© Warner Bros. Pictures (2004)

Целое поколение выросло на фильмах о мальчике, который выжил. Для миллионов Мэгги Смит — профессор Макгонагалл из Хогвартса.

Первая часть франшизы "Гарри Поттер" в российский прокат вышла в марте 2002-го. Актрисе тогда было 68, и она успела сняться не в одном проекте.

В 1970-м Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль в "Расцвете мисс Джин Броди". Забавное совпадение — и в этой картине она преподавала. Но если Минерва Макгонагалл к детям в душу не лезла, то Броди проникала в головы воспитанниц и манипулировала ими.

Мэгги Смит удавались роли аристократок в экранизациях английских романов. Хороша она и в комедиях. Среди ее героинь — очаровательная старушка, прожившая 15 лет в машине, припаркованной у дома странного писателя ("Леди в фургоне").

Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
6 из 11

Целое поколение выросло на фильмах о мальчике, который выжил. Для миллионов Мэгги Смит — профессор Макгонагалл из Хогвартса.

Первая часть франшизы "Гарри Поттер" в российский прокат вышла в марте 2002-го. Актрисе тогда было 68, и она успела сняться не в одном проекте.

В 1970-м Смит получила "Оскар" за лучшую женскую роль в "Расцвете мисс Джин Броди". Забавное совпадение — и в этой картине она преподавала. Но если Минерва Макгонагалл к детям в душу не лезла, то Броди проникала в головы воспитанниц и манипулировала ими.

Мэгги Смит удавались роли аристократок в экранизациях английских романов. Хороша она и в комедиях. Среди ее героинь — очаровательная старушка, прожившая 15 лет в машине, припаркованной у дома странного писателя ("Леди в фургоне").

© Warner Bros. Pictures (2004)
© AP Photo / Marvel Entertainment/Paramount Pictures, Francois Duhame

Не только Мэгги Смит воспитала целое поколение. Роберт Дауни — младший впервые появился в образе Тони Старка в 2008 году. В 2019-м вышел блокбастер "Мстители: Финал", в котором Железный Человек погибает.

Циничный миллиардер в броне, рискующий собой ради других, — таким его привыкли видеть фанаты Marvel.

Впрочем, Дауни-младший не только супергерой. Признание ему принесла роль молодого наркомана в фильме "Меньше нуля". Жалкое, ранимое существо, бледнеющее на глазах, — актер сыграл так, что потерянный парень вызывает грусть и сострадание.

На экране он также был Чарли Чаплином, графом Риверсом в экранизации шекспировского "Ричарда III" и Шерлоком Холмсом.

Кадр из фильма Железный человек 3
7 из 11

Не только Мэгги Смит воспитала целое поколение. Роберт Дауни — младший впервые появился в образе Тони Старка в 2008 году. В 2019-м вышел блокбастер "Мстители: Финал", в котором Железный Человек погибает.

Циничный миллиардер в броне, рискующий собой ради других, — таким его привыкли видеть фанаты Marvel.

Впрочем, Дауни-младший не только супергерой. Признание ему принесла роль молодого наркомана в фильме "Меньше нуля". Жалкое, ранимое существо, бледнеющее на глазах, — актер сыграл так, что потерянный парень вызывает грусть и сострадание.

На экране он также был Чарли Чаплином, графом Риверсом в экранизации шекспировского "Ричарда III" и Шерлоком Холмсом.

© AP Photo / Marvel Entertainment/Paramount Pictures, Francois Duhame
© BBC Wales (2010 - ...)

Гений дедукции сделал звездой другого актера — Бенедикта Камбербэтча.

Первый эпизод культового сериала о Шерлоке вышел в 2010-м. С тех пор британец успел перевоплотиться в Джулиана Ассанжа ("Пятая власть") и Алана Тьюринга ("Игра в имитацию"), с помощью технологии motion capture оживил дракона Смауга в серии фильмов по роману "Хоббит, или Туда и обратно" Толкина.

Артист стал генно-модифицированным злодеем в картине "Стартрек: Возмездие" и магом, спасающим мир, в блокбастерах Marvel. Однако даже роли в знаменитых франшизах не пересилили обаяние детектива с наклонностями социопата.

Кадр из сериала Шерлок
8 из 11

Гений дедукции сделал звездой другого актера — Бенедикта Камбербэтча.

Первый эпизод культового сериала о Шерлоке вышел в 2010-м. С тех пор британец успел перевоплотиться в Джулиана Ассанжа ("Пятая власть") и Алана Тьюринга ("Игра в имитацию"), с помощью технологии motion capture оживил дракона Смауга в серии фильмов по роману "Хоббит, или Туда и обратно" Толкина.

Артист стал генно-модифицированным злодеем в картине "Стартрек: Возмездие" и магом, спасающим мир, в блокбастерах Marvel. Однако даже роли в знаменитых франшизах не пересилили обаяние детектива с наклонностями социопата.

© BBC Wales (2010 - ...)
© Miramax Films (2001)

Автор сказок о кролике Питере ("Мисс Поттер"), актриса-убийца из мюзикла "Чикаго", влюбленная мать-одиночка ("Джерри Магуайер") — всех их сыграла Рене Зеллвегер. Однако уже 20 лет артистку воспринимают как Бриджит Джонс. Даже "Оскар" за роль Джуди Гарленд — звезды и жертвы Голливуда — ничего не изменил.

Впрочем, Зеллвегер явно любит непосредственную Бриджит. Она признавалась, что легко вернулась к героине в третьем фильме о Джонс (лента вышла в 2016-м) и с радостью плюхнулась в лужу на съемках одной из сцен.

"Мне нравится, что для нее быть неидеальной — нормально", — говорит Рене. Актриса верит, что "все мы немножко Бриджит Джонс с ее недостатками".

Кадр из фильма Дневник Бриджет Джонс
9 из 11

Автор сказок о кролике Питере ("Мисс Поттер"), актриса-убийца из мюзикла "Чикаго", влюбленная мать-одиночка ("Джерри Магуайер") — всех их сыграла Рене Зеллвегер. Однако уже 20 лет артистку воспринимают как Бриджит Джонс. Даже "Оскар" за роль Джуди Гарленд — звезды и жертвы Голливуда — ничего не изменил.

Впрочем, Зеллвегер явно любит непосредственную Бриджит. Она признавалась, что легко вернулась к героине в третьем фильме о Джонс (лента вышла в 2016-м) и с радостью плюхнулась в лужу на съемках одной из сцен.

"Мне нравится, что для нее быть неидеальной — нормально", — говорит Рене. Актриса верит, что "все мы немножко Бриджит Джонс с ее недостатками".

© Miramax Films (2001)
© Goldcrest Pictures (2008)

"Я перестал умственно развиваться примерно тогда, когда начал сниматься в "Сумерках", — шутил Роберт Паттинсон. Со временем актер отбросил эту категоричность и признался, что воспринимает франшизу как ретровещицу.

После знаменитого сериала он безумствовал в хорроре "Маяк" и стал преступником, которого сослали в космос, в "Высшем обществе". Еще один из его героев тупил, грабил банки и заботился об особенном брате ("Хорошее время").

Но разорвать связь с Эдвардом Калленом из "Сумерек" Паттинсон так и не смог. В марте 2022-го выйдет "Бэтмен" с Робом в титульной роли. Так что надежда на Темного Рыцаря. Вдруг он заставит всех забыть о киношном упыре?

Кадр из фильма Сумерки
10 из 11

"Я перестал умственно развиваться примерно тогда, когда начал сниматься в "Сумерках", — шутил Роберт Паттинсон. Со временем актер отбросил эту категоричность и признался, что воспринимает франшизу как ретровещицу.

После знаменитого сериала он безумствовал в хорроре "Маяк" и стал преступником, которого сослали в космос, в "Высшем обществе". Еще один из его героев тупил, грабил банки и заботился об особенном брате ("Хорошее время").

Но разорвать связь с Эдвардом Калленом из "Сумерек" Паттинсон так и не смог. В марте 2022-го выйдет "Бэтмен" с Робом в титульной роли. Так что надежда на Темного Рыцаря. Вдруг он заставит всех забыть о киношном упыре?

© Goldcrest Pictures (2008)
© Гостелерадио СССР (1979)

"Все, что не касалось театра, называлось "халтура", — вспоминает съемки в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский. Он мог сыграть там Рошфора, но получилось иначе.

"Тысяча чертей", "Каналья" и "Констанция" — кричал его Д’Артаньян. И это незабываемо.

Даже шевалье Де Брильи из телефильма "Гардемарины, вперед!" в исполнении Боярского не добился такой популярности, как влюбленный гасконский дворянин со шпагой.

Кадр из фильма Д`Артаньян и три мушкетера
11 из 11

"Все, что не касалось театра, называлось "халтура", — вспоминает съемки в ленте "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский. Он мог сыграть там Рошфора, но получилось иначе.

"Тысяча чертей", "Каналья" и "Констанция" — кричал его Д’Артаньян. И это незабываемо.

Даже шевалье Де Брильи из телефильма "Гардемарины, вперед!" в исполнении Боярского не добился такой популярности, как влюбленный гасконский дворянин со шпагой.

© Гостелерадио СССР (1979)
 
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