Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Ковент-Гардене сегодня онлайн-премьера балета "Анастасия", в Ленкоме "Вишневый сад", в МХТ имени Чехова "Белая гвардия", а в Малом театре "Пиковая дама". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.