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2020-05-15T00:05
https://ria.ru/20200515/1571463718.html
Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/151056/17/1510561743_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_bdd56a851672c137962b5cf4602fb0bb.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций

00:00 15.05.2020 (обновлено: 00:05 15.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАлександр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
Александр Збруев, Леонид Броневой и Александра Захарова во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Ковент-Гардене сегодня онлайн-премьера балета "Анастасия", в Ленкоме "Вишневый сад", в МХТ имени Чехова "Белая гвардия", а в Малом театре "Пиковая дама". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (15 мая) до 1:30 (16 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2008 года "Питера Граймса" Бенджамина Бриттена. Постановка Джона Дойла, дирижер Дональд Ранниклс. В ролях: Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур. В годы Второй мировой войны "Питер Граймс" стал первой оперой британского композитора на американской сцене.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на спектакль "Несносный слоненок" по сказке Редьярда Киплинга. Постановка Владимира Зимина.

День

В 15.00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" по первой части "Хроник Нарнии" Клайва Льюиса. Постановка Ивана Орлова.
В 16:00 на YouTube-канале театра "Et Cetera" начнется трансляция спектакля "Тайна Тетушки Мэлкин" по произведению Алан Милна. Постановка Алексея Серова.
В 17:00 Самарский ТЮЗ "СамАрт" приглашает посмотреть запись 2006 года мюзикла "Вино из одуванчиков" по повести Рэя Брэдбери. Постановка Михаила Кислярова.
В 17:00 Пермский театр оперы и балета представит трансляцию записи "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Маттиаса Ремуса, музыкальный руководитель Теодор Курентзис, дирижер Петр Белякин.
В 18.00 питерский Приют Комедианта покажет спектакль "Собачье сердце" Михаила Булгакова. Постановка Максима Диденко, хореография Владимира Варнавы, композитор Владимир Раннев. В ролях: Валерий Кухарешин, Филипп Дьячков, Федор Климов, Дарья Румянцева, Сергей Азеев и Ульяна Фомичева.

Вечер

В 19:00 Александринский театр повторит запись "Изотова" Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова "Заповедник". Спектакль получил премию "Золотая Маска". В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора, сценография Александра Шишкина.
В 19.00 МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Белая гвардия" Михаила Булгакова. Постановка Сергея Женовача. В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Александр Семчев и другие актеры театра. Запись 2004 года.
В 19:00 Театр Вахтангова приглашает на поэтический вечер Юлии Рутберг "13 вопросов к Ахматовой".
В 19.00 Малый театр представит запись "Пиковой дамы" Александра Пушкина. Постановка Андрея Житинкина. В роли графини - Вера Васильева.
В 19:00 театр Маяковского в программе "Маленькие вечера" представит "Семейный вечер" с участием Евгении Симоновой, Зои Кайдановской и Марии Эшпай.
В 19.00 Ленком предлагает посмотреть "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова. Постановка Марка Захарова и Игоря Фокина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция спектакля "Вишневый сад" в постановке Марка Захарова в театре "Ленком"
Генеральная репетиция спектакля Вишневый сад в постановке Марка Захарова в театре Ленком
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральная репетиция спектакля "Вишневый сад" в постановке Марка Захарова в театре "Ленком"
В 19:00 Третьяковская галерея приглашает узнать историю шедевра "Царевна – Лебедь". На картине Михаил Врубель изобразил свою жену Надежду Забелу-Врубель, которая исполняла эту партию в одноименной опере Римского-Корсакова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Царевна Лебедь"
Репродукция картины Царевна Лебедь
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины "Царевна Лебедь"
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Хаджи Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума (Абхазия).
В 21:00 Бахрушинский музей покажет запись 1993 года "Шума и ярости" Уильяма Фолкнера. Постановка Сергея Женовача в театре ГИТИСа.
В 21.00 в Королевском театре Ковент-Гарден состоится онлайн-премьера балета "Анастасия" на музыку Петра Ильича Чайковского и Богуслава Мартину. Хореограф Кеннет МакМиллан.
В 21:00 на YouTube-канале группы Queen смотрите трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри, состоявшегося на стадионе "Уэмбли" в 1992 году.
В 22:00 Cirque du Soleil приглашает на два своих шоу: Crystal и Axel, которые артисты труппы впервые в истории проекта исполняют на льду.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
100000
КультураТеатрБалетОпераНовости культурыСамоизоляцияМосковский театр им. МаяковскогоМетрополитен-операEt CeteraQueenАлександринский театрМалый театрТеатр юных зрителей имени БрянцеваЛенкомТеатр имени Е. ВахтанговаОлег ЯнковскийМарк ЗахаровПермский театр оперы и балетаТретьяковская галерея
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