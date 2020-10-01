https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

Театральные премьеры октября. "Горбачев", "Бесы" и "Соломенная шляпка"

Московские театры начали работу после полугодового перерыва и на октябрь запланировано много разнообразных спектаклей. Среди ожидаемых событий "Собрание... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:22

2020-10-01T11:22

2020-10-01T11:22

культура

театр

новости культуры

концертный зал "зарядье"

московский театр им. маяковского

андрей платонов

мхат имени м. горького

театр на малой бронной

школа современной пьесы

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Московские театры начали работу после полугодового перерыва и на октябрь запланировано много разнообразных спектаклей. Среди ожидаемых событий "Собрание сочинений" в "Современнике", "Горбачев" в Театре наций, "Бесы" в Театре на Малой Бронной, "Семейный альбом" в Маяковке и другие.Современник"Современник" открывает новый сезон последним из московских театров: 1 октября состоится премьера <strong>"Собрания сочинений"</strong> – первой постановки нового художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, а также презентация выставки "Другая Волчек", посвященной лидеру и руководителю театра на протяжении почти полувека Галине Волчек.В репертуаре "Современника" впервые появится спектакль по пьесе драматурга Евгения Гришковца, созданной им в 2020 году. В главных ролях: Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.МХТ имени ЧеховаПервой премьерой нового сезона Московского художественного театра имени Чехова станет спектакль <strong>"Ювенильное море" </strong>по повести Андрея Платонова – инсценировка и постановка Натальи Назаровой."Это спектакль о том, как люди впадают в великие коллективные иллюзии и как эти иллюзии приводят к катастрофам. У Марии Скобцовой, богослова и монахини, есть гениальная фраза: "ХХ век будет веком величайших коллективных химер и иллюзий". Это то, что мы уже наблюдали… ХХI - век не меньших иллюзий, как мне кажется", - рассказала режиссер.По словам Назаровой, ей хотелось в это непростое время поговорить о серьезных вещах весело.Театр имени Евгения ВахтанговаВахтанговский театр представит в октябре две премьеры: "Мистер-Twister", премьера которого пройдет 3 октября на сцене Арт-кафе театра, а 6 октября на новой сцене вахтанговцы сыграют знаменитую "Соломенную шляпку".В новом сезоне репертуар Арт-кафе продолжает пополняться мини-спектаклями. Новый <strong>"Мистер-Twister" </strong>("Маршак-Джаз.Кабаре") задумала актриса Анна Дубровская."Мы вместе (режиссер Елена Котихина, художник Максим Обрезков, оркестр и музыкальный руководитель Татьяна Агаева) придумывали этот спектакль для взрослой публики, для тех, кто помнит советские песни, кто вырос на стихах Маршака", - рассказала Дубровская.В этом спектакле заняты две актрисы – Дубровская и Нина Андронаки, но есть и третий персонаж – сам Мистер Твистер, ростовая кукла, обращаться с которой их научила артистка кукольного Театра Образцова.<strong>"Соломенная шляпка"</strong> Эжена Лабиша впервые была поставлена на вахтанговской сцене в 1939 году и стала популярнейшим музыкальным спектаклем в репертуаре театра. К 100-летию театра вахтанговцы решили вновь обратиться к пьесе французского драматурга и романиста. Автор новой версии – режиссер Михаил Цитриняк.Театр НацийТеатр Наций планирует выпустить три премьеры в октябре. Начнется эта серия со спектакля <strong>"Наше все… Циолковский"</strong>, премьера которого состоится 2 октября в новом Пространстве Театра Наций. В основе постановки – история жизни основоположника современной космонавтики, рассказанная его старшей дочерью Любовью Циолковской в своих мемуарах.10 октября театр представит особо ожидаемую работу – спектакль <strong>"Горбачев"</strong> в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса.В спектакле политика занимает не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения удивительной супружеской пары – прекрасной дамы и ее рыцаря, который совершал подвиги, чтобы завоевать ее сердце. Спектакль состоит из пронзительных маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова).Завершит октябрь Театр Наций 23 числа премьерой спектакля<strong> "Покорность"</strong> по роману знаменитого французского писателя Мишеля Уэльбека в постановке Талгата Баталова, который назвал это произведение "фантастическим сочинением о Европе 2022 года".МХАТ имени ГорькогоМХАТ, который, несмотря на пандемию, планирует показать 20 премьер в новом сезоне, в октябре представит два спектакля: <strong>"Слово о полку Игореве" </strong>в постановке Игоря Ларина (премьера 14 октября) и "Некурортный роман" в жанре вербатим (премьера 19 октября)."Слово о полку Игореве" - великий, важнейший текст для нашей культуры, наверное, самый загадочный текст, без которого не было бы русской литературы. Я считаю одним из источников театра будущего и современного искусства вообще – изучение и привлечение внимания зрителей к историческим программным текстам, и наша премьера – пример именно такого подхода", - сказал худрук МХАТ Эдуард Бояков.19 ноября на Большой сцене МХАТ пройдет премьера спектакля <strong>"Некурортный роман"</strong>, основанного на реальных монологах семи женщин."Вербатим – очень сложная техника, популярная на западе и в лабораторных российских театральных форматах. Для нас это очень интересный эксперимент, который длился почти год. Все тексты – истории семи женщин, которые живут в Сочи, и монологи героинь – настоящие реальные интервью с ними", - пояснил Бояков.Роли исполняют известные актрисы, в числе которых Алика Смехова, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова.Театр на Малой БроннойТеатр на Малой Бронной в октябре представит премьеру спектакля <strong>"Бесы"</strong> по роману Достоевского в постановке художественного руководителя театра Константина Богомолова. Премьера состоится 21 и 22 октября в КЗ "Барвиха Luxury Village".Новый спектакль Богомолова – это не версия романа "Бесы", а скорее режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором."Бесы" – это и детектив, и мелодрама. "Бесы" – это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. "Бесы" – об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, "Бесы" - о конце времени. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни", - считает Богомолов.Театр МаяковскогоВ октябре поклонников режиссера Миндаугаса Карбаускиса – художественного руководителя Театра Маяковского – ждет его новая работа <strong>"Семейный альбом"</strong> по пьесе "На покой" крупного австрийского прозаика Томаса Бернхарда.Произведения Бернхарда проникнуты пессимистическим ощущением невозможности счастья и взаимопонимания. Писатель сокрушает литературные рамки и создает свой собственный, ни на кого не похожий художественный мир, поскольку существующий кажется ему насквозь лживым.В основе спектакля "Семейный альбом" реальная история – крупный госчиновник в Штутгарте изобличен как ярый нацист, в прошлом – заместитель коменданта концлагеря. События, известные по сообщениям судебной хроники, автор выворачивает к зрителю изнанкой, обнажая весь ужас, всю нечеловеческую сущность персонажей пьесы."Этот спектакль не для всех. Спектакль провокационный. Он довольно мизантропический. Спектакль касается темы фашизма, его оправдания, лицемерия перед собой и другими", - сказал Карбаускис.В постановке заняты ведущие артисты театра Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Галина Беляева.Школа современной пьесыТеатр "ШСП" представит две премьеры в октябре. Первая – <strong>"Все тут"</strong> – состоится 10 октября. Это новая работа известного художника и режиссера Дмитрия Крымова, каждый спектакль которого ждут зрители с особым интересом. Именно в театре "ШСП" Крымов нашел возможность реализовать свой давний сокровенный замысел создать спектакль о своих великих родителях – выдающемся режиссере Анатолии Эфросе и театральном критике Наталье Крымовой.В качестве литературной основы Крымов выбрал пьесу американского драматурга Торнтона Уайлдера "Наш городок". И это не случайно: спектакль по этой пьесе, привезенный в Москву американских театром, который он видел вместе с родителями в 1975 году, произвел на него мощнейшее впечатление и во многом определил выбор профессии.Для Крымова текст Уайлдера – отправная точка для полета фантазии и погружение в собственное прошлое. Взаимоотношение человека с прошлым – тема, которая волнует художника в последние годы. Вместе с режиссером над спектаклем работает его постоянная творческая команда – художник Мария Трегубова и хореограф Олег Глушков.Вторая премьера состоится 29 октября, это будет спектакль <strong>"Толстого нет</strong>", который поставил по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой Александр Созонов с участием известной актрисы Ирины Алферовой. Она исполнит роль жены писателя Софьи Андреевны.Семейная драма, разыгрывающаяся в имении графа Льва Толстого накануне его кончины, стала основой для пьесы, которую автор создавал на базе подлинных документов – мемуаров, писем, дневников.Фестивали7 октября в концертном зале "Зарядье" начнет свою работу Х международный музыкальный фестиваль медного духового искусства <strong>Brass Days</strong>. Он откроется концертом, посвященным 100-летию знаменитого американского композитора и пианиста Дэйва Брубека.9 октября откроет свою программу юбилейный ХХ музыкальный фестиваль <strong>ArsLonga</strong>, в рамках которого будет дано более 10 концертов и серия мастер-классов. Откроет программу фестиваля симфонический спектакль "Мастер и Маргарита" с участием Дарьи Мороз, Игоря Миркурбанова, Ивана Руднева и Московского симфонического оркестра. Кульминацией фестиваля 8 ноября станет "Бетховен-марафон" на сцене Большого зала "Зарядья.16 октября стартует ХV Международный фестиваль-школа современного искусства <strong>"Территория"</strong>, который объединяет в своей программе драматические постановки, музыкальный театр, современный танец и выставочные проекты.17 октября откроется <strong>III Международный большой детский фестиваль</strong>. 44 спектакля из 26 городов России и стран СНГ будут показаны в рамках фестивальной программы.25 октября начнется второй международный фестиваль <strong>Brusfest</strong>, созданный в память об актере, режиссере и педагоге Дмитрии Брусникине. Ему посвящена новая книга "Человек, размером в дом", презентация которой состоится в рамках фестиваля. Международная программа Brusfest будет представлена работами из Польши, Белоруссии и Финляндии, в российской части свои проекты покажут творцы из Краснодара, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.

https://ria.ru/20200930/territoriya-1577992451.html

https://ria.ru/20200930/khamatova-1577991634.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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