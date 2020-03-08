Внук Андрея Миронова получил спецприз в рамках премии "Фигаро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Актер Вахтанговского театра Андрей Миронов-Удалов, внук Андрея Миронова, получил спецприз в рамках вручения российской национальной актерской премии "Фигаро", которая носит имя его деда, сообщает комитет по культуре Петербурга.
Вручение премии "Фигаро" состоялось в воскресенье в театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова.
"Специальный приз за дебют "Холден" получил внук Андрея Миронова, актер Вахтанговского театра Андрей Миронов-Удалов. Он исполнил одну из главных ролей в фильме "Спасти Ленинград", - говорится в сообщении.
В номинации "Лучшие из лучших" премию получили Станислав Любшин за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене и Евгения Симонова за служение русскому репертуарному театру. Виктор Сухоруков получил премию с формулировкой "Человек-оркестр".
Также премией "Фигаро" отмечен греческий режиссер и основатель театральной труппы "Аттис" Теодорос Терзопулос за выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры. Режиссер Наталья Бондарчук награждена "за служение отечественному кинематографу", а ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий — "за служение театральному отечеству".
В номинации "Просветитель" премию получила телевизионный журналист, автор телепрограммы о музыке "Царская ложа" Галина Мшанская. Лауреатами премии также стали московские актеры Анатолий Белый и Антон Шагин и их петербургские коллеги Любовь Виролайнен и Анатолий Петров, а также актер из Тюмени Николай Аузин.
Премия "Фигаро" ежегодно вручается в трех основных номинациях, помимо которых введены номинации-спутники для тех деятелей культуры, которые способствуют развитию разных сфер искусства. Президентом премии бессменно является народный артист РСФСР Валентин Гафт.