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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html
"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии
"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии - РИА Новости, 30.11.2021
"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии
Евгения Симонова рассказала подробности своего заболевания – в 2013-м году у нее диагностировали рак легких. По словам актрисы, периодически у нее случались... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:07
шоубиз
шоу-бизнес
катерина гордеева
евгения симонова
знаменитости
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Евгения Симонова рассказала подробности своего заболевания – в 2013-м году у нее диагностировали рак легких. По словам актрисы, периодически у нее случались воспаления дыхательных путей, но она не отменяла спектакли и продолжала работать.В какой-то момент симптомы стали хроническими. На одном из осмотров у Симоновой врачи заметили затемнение и решили за ним следить.В интервью Катерине Гордеевой Евгения отметила, что ей не было страшно.Врачи, по словам актрисы, не сразу определили онкологию. Она прилетела в Германию на консультацию, но только во время операции ей смогли поставить точный диагноз. Звезде удалили всю нижнюю долю правого легкого.Ранее об онкологической операции рассказала Ирина Салтыкова.
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шоу-бизнес, катерина гордеева, евгения симонова, знаменитости
18:07 30.11.2021
 
"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии

Евгения Симонова рассказала о раке легких

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЕвгения Симонова перед генеральным прогоном спектакля “Война”, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны
Евгения Симонова перед генеральным прогоном спектакля “Война”, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Евгения Симонова рассказала подробности своего заболевания – в 2013-м году у нее диагностировали рак легких. По словам актрисы, периодически у нее случались воспаления дыхательных путей, но она не отменяла спектакли и продолжала работать.
В какой-то момент симптомы стали хроническими. На одном из осмотров у Симоновой врачи заметили затемнение и решили за ним следить.

"Я с этим жила пять лет – ходила проверяться. А потом она одномоментно увеличилась, и они сказали: "Надо удалять", – призналась артистка.

В интервью Катерине Гордеевой Евгения отметила, что ей не было страшно.

"Я панически боюсь за детей и за близких. Почему-то по поводу себя я не боюсь. Я не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Если скажут, что надо, я могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет прожила. Я не хочу, но в принципе готова", – заключила Симонова.

Врачи, по словам актрисы, не сразу определили онкологию. Она прилетела в Германию на консультацию, но только во время операции ей смогли поставить точный диагноз. Звезде удалили всю нижнюю долю правого легкого.
Ранее об онкологической операции рассказала Ирина Салтыкова.
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