https://ria.ru/20211130/simonova-1761507912.html

"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии

"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии - РИА Новости, 30.11.2021

"Могу принять это": Симонова рассказала об онкологии

Евгения Симонова рассказала подробности своего заболевания – в 2013-м году у нее диагностировали рак легких. По словам актрисы, периодически у нее случались... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:07

шоубиз

шоу-бизнес

катерина гордеева

евгения симонова

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106472/88/1064728893_0:88:3076:1818_1920x0_80_0_0_648d75e045b5a0cc6176de09537b5f2a.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Евгения Симонова рассказала подробности своего заболевания – в 2013-м году у нее диагностировали рак легких. По словам актрисы, периодически у нее случались воспаления дыхательных путей, но она не отменяла спектакли и продолжала работать.В какой-то момент симптомы стали хроническими. На одном из осмотров у Симоновой врачи заметили затемнение и решили за ним следить.В интервью Катерине Гордеевой Евгения отметила, что ей не было страшно.Врачи, по словам актрисы, не сразу определили онкологию. Она прилетела в Германию на консультацию, но только во время операции ей смогли поставить точный диагноз. Звезде удалили всю нижнюю долю правого легкого.Ранее об онкологической операции рассказала Ирина Салтыкова.

https://ria.ru/20211123/moiseev-1760402108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, катерина гордеева, евгения симонова, знаменитости