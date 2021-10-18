Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции
Ирина Салтыкова призналась в обнаруженном на начальных стадиях раке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоказ мод благотворительного фонда "Русский Силуэт"
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в Америку.
Знакомый посоветовал ей хороших докторов, которые провели полное обследование. По возвращении в Москву ей позвонили.
"Сказали: "У вас очень плохие анализы". И прямо назвали это слово – рак шейки матки. Я не поверила, пошла в пять разных клиник. Перепроверила – и все подтвердилось", – рассказала Ирина.
По словам артистки, она никому из родственников не рассказала сразу о своем диагнозе. Врачи заверили ее, что сделают операцию – удалят небольшой фрагмент, поскольку болезнь удалось обнаружить на начальной стадии.
"Я не сильно расстроилась – я объясняю это своей молодостью. Сейчас я бы реально расстроилась. Сейчас по-другому относишься к жизни и к ситуациям, тогда было проще. И я была очень сильно уверена, что операция пройдет успешно", – заключила Ирина.
Ранее Салтыкова рассказала об отношениях с бывшим мужем.