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Шоубиз
https://ria.ru/20211018/saltykova-1755033655.html
Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции
Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции - РИА Новости, 18.10.2021
Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции
Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:44
2021-10-18T18:44
шоубиз
ирина салтыкова
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в Америку.Знакомый посоветовал ей хороших докторов, которые провели полное обследование. По возвращении в Москву ей позвонили.По словам артистки, она никому из родственников не рассказала сразу о своем диагнозе. Врачи заверили ее, что сделают операцию – удалят небольшой фрагмент, поскольку болезнь удалось обнаружить на начальной стадии.Ранее Салтыкова рассказала об отношениях с бывшим мужем.
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ирина салтыкова, здоровье, знаменитости
18:44 18.10.2021
 
Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции

Ирина Салтыкова призналась в обнаруженном на начальных стадиях раке

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Показ мод благотворительного фонда Русский Силуэт - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в Америку.
Знакомый посоветовал ей хороших докторов, которые провели полное обследование. По возвращении в Москву ей позвонили.

"Сказали: "У вас очень плохие анализы". И прямо назвали это слово – рак шейки матки. Я не поверила, пошла в пять разных клиник. Перепроверила – и все подтвердилось", – рассказала Ирина.

По словам артистки, она никому из родственников не рассказала сразу о своем диагнозе. Врачи заверили ее, что сделают операцию – удалят небольшой фрагмент, поскольку болезнь удалось обнаружить на начальной стадии.

"Я не сильно расстроилась – я объясняю это своей молодостью. Сейчас я бы реально расстроилась. Сейчас по-другому относишься к жизни и к ситуациям, тогда было проще. И я была очень сильно уверена, что операция пройдет успешно", – заключила Ирина.

Ранее Салтыкова рассказала об отношениях с бывшим мужем.
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