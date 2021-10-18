https://ria.ru/20211018/saltykova-1755033655.html

Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции

Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции - РИА Новости, 18.10.2021

Ирина Салтыкова призналась в онкологической операции

Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:44

2021-10-18T18:44

2021-10-18T18:44

шоубиз

ирина салтыкова

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ирина Салтыкова в программе "Звезды сошлись" призналась в перенесенной онкологической операции. О болезни она узнала случайно во время туристической поездки в Америку.Знакомый посоветовал ей хороших докторов, которые провели полное обследование. По возвращении в Москву ей позвонили.По словам артистки, она никому из родственников не рассказала сразу о своем диагнозе. Врачи заверили ее, что сделают операцию – удалят небольшой фрагмент, поскольку болезнь удалось обнаружить на начальной стадии.Ранее Салтыкова рассказала об отношениях с бывшим мужем.

https://ria.ru/20210603/saltykov-1735501433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ирина салтыкова, здоровье, знаменитости