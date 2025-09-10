https://ria.ru/20250910/peterson-2040855975.html

Умерла заслуженная артистка России Агнесса Петерсон

Актриса Агнесса Петерсон умерла на 90-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Театра имени Вахтангова.

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Актриса Агнесса Петерсон умерла на 90-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Театра имени Вахтангова. "Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки России. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернётся на сцену, но увы", - говорится в сообщении.В театре отметили, что за 60-летнюю карьеру "эта сильная, глубокая и талантливая актриса" сыграла в Вахтанговском театре более 30 значимых ролей и десятки – в кинофильмах и телеспектаклях. Она бережно хранила в памяти уроки великих учителей – Рубена и Евгения Симоновых, Александры Ремизовой, Петра Фоменко.Как отметила пресс-атташе театра Елена Кузьмина, Агнесса Петерсон бережно хранила уроки своих великих учителей. В 2022 году Агнесса Петерсон была награждена Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"."Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с её творчеством", - заключили в театре.О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

