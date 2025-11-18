Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова* - РИА Новости, 18.11.2025
14:16 18.11.2025
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова* - РИА Новости, 18.11.2025
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*
Савеловский суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* и эколога Евгения Симонова* (оба - иноагенты) за нарушение порядка деятельности иноагентов,... РИА Новости, 18.11.2025
Новости
происшествия, москва, евгения симонова
Происшествия, Москва, Евгения Симонова
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*

Агалакову и Симонова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Жанна Агалакова*
Жанна Агалакова* - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Жанна Агалакова*. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* и эколога Евгения Симонова* (оба - иноагенты) за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
Там отметили, что они признаны виновными по статье 19.34 КоАП.
Агалаковой* суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, Симонову* - 80 тысяч по двум протоколам.
* признаны в РФ иноагентами
Происшествия
 
 
