https://ria.ru/20251118/sud-2055718035.html
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова* - РИА Новости, 18.11.2025
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*
Савеловский суд Москвы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* и эколога Евгения Симонова* (оба - иноагенты) за нарушение порядка деятельности иноагентов,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:16:00+03:00
2025-11-18T14:16:00+03:00
2025-11-18T14:16:00+03:00
происшествия
москва
евгения симонова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56468/40/564684002_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_0ef464f4b8c76637e812f0903e55b5c0.jpg
https://ria.ru/20251030/sud-2051876272.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56468/40/564684002_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7e29371cb288e611e85e99d68fdf734f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, евгения симонова
Происшествия, Москва, Евгения Симонова
Суд оштрафовал журналистку Агалакову* и эколога Симонова*
Агалакову и Симонова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах