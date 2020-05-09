Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День 75-летия Великой Победы многие театры предлагают посмотреть спектакли о войне. Программа такая большая, что можно весь день провести у экрана. "Сын полка", "Братья и сестры", А зори здесь тихие...", "Павшие и живые", "Возвращение", "Минуты жизни", "Старомодная комедия", "Ничья длится мгновение", "Гусь пролетный", "Веселый солдат" и многое другое. Что еще можно посмотреть сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.
Утро
С 2:30 (9 мая) до 1:30 (10 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись 1977 года "Богемы" Джакомо Пуччини. Постановка Фабрицио Мелано, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Лучано Паваротти, Рената Скотто, Ингвар Виксель, Маралин Ниска, Пол Плишка.
С 9:00 (и до 21:00) в Томском ТЮЗе можно посмотреть спектакль "Победители" по книгам "У войны не женское лицо" и "Цинковые мальчики" Светланы Алексиевич про две войны – Великую отечественную и Афганскую по воспоминаниям жен, отцов и матерей солдат.
В 11:00 на портале БДТdigital стартует 12-часовой марафон "Дневники и письма войны", а в 12:00 главный художник БДТ Эдуард Кочергин в прямом эфире поделится воспоминаниями о войне и ответит на вопросы зрителей.
В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает послушать онлайн-трансляцию "Песни военных лет".
В 12:00 в МХТ имени А.П. Чехова также прозвучат "Песни военных лет" в концерте, который почти вся труппа театра подготовила к празднику в 2013 году. В тоже время книгу Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо" в своих инстаграмах в прямом эфире, сменяя друг друга каждые полчаса, будут читать все самые известные современные русские актрисы.
В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется музыкальный спектакль "Сын полка" о мальчике, который в войну потерял всех своих родных, но нашел вторую семью в полку разведчиков. Постановка Виктора Рябова, композитор Александр Флярковский.
В 12:00 Театр на Таганке покажет онлайн-спектакль Анатолия Васильева "Павшие и живые" по мотивам легендарной постановки Юрия Любимова и Петра Фоменко.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкСпектакль "Павшие и живые" в постановке режиссера Юрия Любимова
Спектакль "Павшие и живые" в постановке режиссера Юрия Любимова
В 12:00 "Зарядье" открывает видеоэкскурсией выставку "Лица войны". Актеры, участники проекта, проведут по Подземному музею и прочтут стихи современных поэтов о войне.
День
В 13:00 Венская опера покажет "Волшебную флейту для детей". Дирижер Сейдзи Одзава.
В 14:00 и в 19:00 МДТ – Театр Европы приглашает на первую и вторую части спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова. Режиссер Лев Додин. Премьера состоялась в 1985 году. Постановка получила премии в Великобритании и Италии как "лучший иностранный спектакль".
© РИА Новости / Рудольф КучеровСцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.
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Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.
© РИА Новости / Рудольф КучеровСцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.
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Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.
© РИА Новости / Рудольф КучеровПосле спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.
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После спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.
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Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Михаила Пряслина - Петр Семак, его мать Анна - актриса Нина Семенова.
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Сцена из спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Режиссер Лев Додин. В роли Варвары актриса Наталья Фоменко, Михаил Пряснин - Петр Семак.
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После спектакля "Братья и сестры" по роману Федора Абрамова в постановке Ленинградского Академического Малого драматического театра (ныне "Театр Европы"). Слева направо: режиссер Роман Смирнов, главный режиссер Лев Додин, актер Сергей Бехтерев в роли уполномоченного Ганичева.
В 14:00 также из Санкт-Петербурга Мариинский театр начнет трансляцию кантаты "Александр Невский" и оратории "Иван Грозный" Сергея Прокофьева. На сцене хор и симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева.
В 14:00 в Московской филаромнии состоится концерт песен Андрея Эшпая ко Дню Победы. На сцене Российский оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки и Игоря Кантюкова и артисты театра и кино: Евгения Симонова, Александр Домогаров, Юлия Пересильд, Игорь Гордин, Алена Бабенко, Гоша Куценко, Чулпан Хаматова, Полина Агуреева, Владимир Меньшов и другие.
В 15:00 МХТ имени А.П. Чехова покажет "Возвращение" по мотивам произведения Андрея Платонова. Режиссер Юрий Еремин. В главных ролях: Олег Табаков, Дмитрий Брусникин, Алексей Гуськов.
В 16:00 начнется народный онлайн-концерт "Поем Победе". В нем участвуют Дина Гарипова, Методие Бужор, Сергей Волчков, Александр Олешко, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Анжелика Агурбаш, Диана Гурцкая, Алла Иошпе и Стахан Рахимов, группы "Новые Самоцветы", Детский музыкальный театр "Домисолька" и другие артисты. Ведущий – Марк Тишман.
В 17:00 питерский Большой театр кукол покажет спектакль-концерт "Минуты жизни", посвященный годовщине Победы. Постановка Руслана Кудашова, Сергея Бызгу, Павла Григорьева и Марии Саяпиной.
В 17:00 в пермском Театре-Театре начнется концерт "Поминальная молитва", созданный пять лет назад к 70-летию Великой победы. Прозвучат песни на стихи Александра Вертинского, Игоря Северянина и Иосифа Бродского.
В 17:00 Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова покажет "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева. Постановка Ренаты Сотириади.
В 17:30 Гамбургский балет приглашает на "Бетховен-проект". Хореография и костюмы Джона Ноймайера.
В 18:00 в питерском Приюте комедианта начнется "Старомодная комедия" в честь годовщины Великой победы. В главных ролях работницы цирка и главврача Эра Зиганшина и Сергей Паршин.
Вечер
С 19:00 на YouTube-канале РАМТа откроется на сутки доступ к спектаклю "Ничья длится мгновение" Миндаугаса Карбаускиса. 17-летний Исаак Липман играет шахматную партию, от ее результата зависит жизнь всего гетто.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Нелли Уварова в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Актриса Нелли Уварова в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
© Фото : Антон БелицкийСпектакль РАМТ "Ничья длится мгновение".
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Спектакль РАМТ "Ничья длится мгновение".
© Фото : Антон Белицкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Илья Исаев (Авраам Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Актер Илья Исаев (Авраам Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Сцена из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Кривощапов (Исаак Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Актер Дмитрий Кривощапов (Исаак Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Актриса Нелли Уварова в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Спектакль РАМТ "Ничья длится мгновение".
© Фото : Антон Белицкий
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Актер Илья Исаев (Авраам Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Сцена из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
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Актер Дмитрий Кривощапов (Исаак Липман) в сцене из спектакля режиссера Миндаугаса Карбаускиса "Ничья длится мгновенье" по одноименному роману Ицхокаса Мераса в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
В 19:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль "Парень из прошлого" по пьесе Александра Архипова, в которой девушка находит в старой квартире на Сенной послание из блокадного Ленинграда и погружается в историю любви 70-летней давности.
В 19:00 Малый театр зовет всех желающих на концерт артистов и оркестра театра "Письма с фронта".
В 19:00 МХТ имени А.П. Чехова завершит онлайн-марафон ко Дню Победы спектаклем "Гусь пролетный" памяти Виктора Астафьева. Режиссер Марина Брусникина. Премьера состоялась в 2002 году.
В 19:00 Александринский театр покажет видеоконцерт "Письма в небеса" молодых артистов Александринки и студентов РГИСИ, которые споют песни о войне Валерия Гаврилина, Александры Пахмутовой, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Виктора Цоя, Юрия Шевчука и других.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" смотрите спектакль "Веселый солдат" Московского губернского театра. В 2017 году он вошел в лонглист премии "Золотая маска". Руководитель постановки Сергей Безруков.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
2 из 4
Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
3 из 4
Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
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Спектакль "Веселый солдат" Московского Губернского театра в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн".
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
В 19:00 театр имени Вахтангова приглашает на спектакль "Берег женщин" по песням Марлен Дитрих. Постановка Анжелики Холиной.
В 20:00 Мариинский театр зовет послушать запись 2020 года седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра театра под управлением Валерия Гергиева.
Мультимедиа Арт Музей представит проект "Наша Победа – 75", который продлится до 24 июня (дня первого Парада Победы на Красной площади). В него войдут 75 видеороликов на основе фотографий; 25 фотовыставок; видеосюжеты из кинохроники военных лет, а также выставки снимки из семейных архивов, присланных пользователями на сайт "История России в фотографиях".