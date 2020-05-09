Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День 75-летия Великой Победы многие театры предлагают посмотреть спектакли о войне. Программа такая большая, что можно весь день провести у экрана. "Сын полка", "Братья и сестры", А зори здесь тихие...", "Павшие и живые", "Возвращение", "Минуты жизни", "Старомодная комедия", "Ничья длится мгновение", "Гусь пролетный", "Веселый солдат" и многое другое. Что еще можно посмотреть сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.