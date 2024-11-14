https://ria.ru/20241114/dibrov-1983257941.html

Биография Дмитрия Диброва

Биография Дмитрия Диброва - РИА Новости, 14.11.2024

Биография Дмитрия Диброва

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Александрович Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Его отец, Александр Афанасьевич Дибров, в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:27

2024-11-14T01:27

2024-11-14T01:27

биографии

дмитрий дибров

справки

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Российский журналист и телеведущий Дмитрий Александрович Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Его отец, Александр Афанасьевич Дибров, в 1965-1970 годах был деканом филологического факультета Ростовского государственного университета (в 2006 год реорганизован в Южный федеральный университет). В 1981 году окончил филологическое отделение факультета журналистики Ростовского государственного университета.С 1981 по 1982 год работал в московской областной газете "Призыв".С 1982 по 1983 год был корреспондентом газеты "Московский комсомолец".С 1983 года – корреспондент общественно-политической редакции, с 1985 года – заведующий молодежной редакцией ТАСС.В 1987-1990 годах – специальный корреспондент Гостелерадио СССР.С 1990 года работал режиссером "Новой студии" РГТРК "Останкино", где выпускал юмористическую программу "Монтаж".В 1992-1994 годах – главный режиссер IV канала "Останкино", ведущий еженедельной программы "Воскресенье с Дмитрием Дибровым" (АТВ). В 1994 году создал свою телекомпанию "Свежий Ветер".С января 1997 года занимал пост креативного продюсера телеканала "Доброе утро", был ведущим пятничного выпуска информационно-развлекательной программы "Доброе утро" (ОРТВ).В 1997-1998 годах – автор и ведущий программы "Антропология" на телеканале "Телеэкспо".С 1998 по 1999 год – ведущий публицистической программы "Старый телевизор" телекомпании НТВ.С 1999 года – автор и ведущий ежедневной программы "Антропология" на телеканале НТВ.С декабря 1999 года вел ежемесячную программу "Аутодафе" на канале НТВ.В 1999-2001 годах был ведущим программы "О, счастливчик!" на НТВ.В апреле 2001 года перешел на канал ОРТ. С 2001 года был ведущим программы "Ночная смена". В 2002-2003 годах она выходила под названием "Апология". В 2002 году вел интеллектуальную игру "Народ против" на ОРТ. В 2003 году был ведущим программы "Дибров-party".Осенью 2003 года перешел на работу на телеканал "Россия". Вел программы "Вести. Подробности" (2003), "Я готов на все!" (2005), "ПроСВЕТ" (2005-2006).В 2008 году Дибров вернулся на Первый канал. С 2008 по 2022 год являлся ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?". В 2008-2015 года был ведущим еженедельного ток-шоу "Временно доступен" на ТВЦ.В 2015 году был ведущим передачи "Мой адрес – Ростов-на-Дону" телеканала "Россия 24".В 2016-2019 годах вел на телеканале "Звезда" документальную программу "Секретная папка". В разные годы Дмитрий Дибров был также ведущим программы "Битломания" на телеканале "Ностальгия", "Основы православной культуры" на телеканале "Спас", "XX век с Дмитрием Дибровым" на телеканале "Ретро".С января 2023 года ведет рубрику "Антропология" в проекте "Подкаст.Лаб" на Первом канале. В июне 2023 года Дмитрий Дибров стал ведущим шоу "Сессия" для "VK видео". С февраля по июнь 2024 года вместе с Ольгой Бузовой вел ток-шоу "Это нормально?" на телеканале ТНТ. В кино Дибров сыграл роли в фильмах "Провинциалы" (2002), "Петерболд" (2003), "Игры мотыльков" (2004), "Дневник доктора Зайцевой" (2011), "Быстрее, чем кролики" (2013), "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" (2017), "Каникулы президента" (2018).Он принимал участие в озвучивании картины Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008). Дибров увлекается музыкой, играет на гитаре, банджо и барабанах. В 2001 году он вместе с коллективом программы "Антропология" записал дебютный альбом "Ром и пепси-кола", в который вошли песни Майка Науменко. Дмитрий Дибров – член академии Российского телевидения (2001).В 1989 году вместе с Андреем Столяровым получил главный приз – "Золотая астролябия" Второго Всемирного фестиваля электронного кино в Монтре. Лауреат IV Фестиваля независимого кино и телевидения Cineavideo в Карлсруэ (Германия, 1992), обладатель гран-при Первого Международного фестиваля компьютерной графики "Аниграф-93. Лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Телевизионная игра" за программу "О, счастливчик!" (2000). В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию". Автор книги "Раб лампы" (2021).Дмитрий Дибров женат четвертым браком на Полине Дибровой. В 2017 году супруга журналиста стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2017". Семья воспитывает троих сыновей. От предыдущих браков у Диброва есть сын и дочь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биографии, дмитрий дибров, справки