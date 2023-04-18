Дмитрий Дибров попал в ДТП

«

"Это не авария. Просто ДТП. Это такая мелкая штука, о ней и говорить нечего. <...> Человек просто въехал совершенно случайно. И я бы мог въехать. Ну въехал он, ну и что теперь", — прокомментировал ситуацию телеведущий.