https://ria.ru/20230418/dibrov-1866111902.html
Дмитрий Дибров попал в ДТП
Дмитрий Дибров попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2023
Дмитрий Дибров попал в ДТП
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:06
2023-04-18T16:06
2023-04-18T16:34
шоубиз
москва
дмитрий дибров
происшествия
авто
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП.Инцидент произошел не по его вине, пояснил собеседник агентства.В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что авария с участием двух машин произошла на Новомосковской улице днем во вторник, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, проводится проверка.Как сообщили СМИ, машина Диброва задела полицейский микроавтобус на северо-востоке Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий дибров, происшествия, авто
Шоубиз, Москва, Дмитрий Дибров, Происшествия, Авто
Дмитрий Дибров попал в ДТП
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП.
Инцидент произошел не по его вине, пояснил собеседник агентства.
«
"Это не авария. Просто ДТП. Это такая мелкая штука, о ней и говорить нечего. <...> Человек просто въехал совершенно случайно. И я бы мог въехать. Ну въехал он, ну и что теперь", — прокомментировал ситуацию телеведущий.
В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что авария с участием двух машин произошла на Новомосковской улице днем во вторник, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, проводится проверка.
Как сообщили СМИ, машина Диброва задела полицейский микроавтобус на северо-востоке Москвы
.
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