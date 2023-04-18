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Дмитрий Дибров попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:06 18.04.2023 (обновлено: 16:34 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/dibrov-1866111902.html
Дмитрий Дибров попал в ДТП
Дмитрий Дибров попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2023
Дмитрий Дибров попал в ДТП
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:06
2023-04-18T16:34
шоубиз
москва
дмитрий дибров
происшествия
авто
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП.Инцидент произошел не по его вине, пояснил собеседник агентства.В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что авария с участием двух машин произошла на Новомосковской улице днем во вторник, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, проводится проверка.Как сообщили СМИ, машина Диброва задела полицейский микроавтобус на северо-востоке Москвы.
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москва, дмитрий дибров, происшествия, авто
Шоубиз, Москва, Дмитрий Дибров, Происшествия, Авто
Дмитрий Дибров попал в ДТП

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал РИА Новости, что попал в ДТП.
Инцидент произошел не по его вине, пояснил собеседник агентства.
«

"Это не авария. Просто ДТП. Это такая мелкая штука, о ней и говорить нечего. <...> Человек просто въехал совершенно случайно. И я бы мог въехать. Ну въехал он, ну и что теперь", — прокомментировал ситуацию телеведущий.

В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что авария с участием двух машин произошла на Новомосковской улице днем во вторник, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, проводится проверка.
Как сообщили СМИ, машина Диброва задела полицейский микроавтобус на северо-востоке Москвы.
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