https://ria.ru/20220620/galkin-1796695500.html

Дибров уличил Галкина в обмане

Дибров уличил Галкина в обмане - РИА Новости, 20.06.2022

Дибров уличил Галкина в обмане

Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:49

2022-06-20T11:49

2022-06-20T11:49

шоубиз

алла пугачева

европа

прибалтика

израиль

дмитрий дибров

максим галкин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист. Речь шла о товарах, которые рекламировал Галкин, но, по мнению аудитории в студии, сам не использовал. Однако люди покупали эти вещи, доверяя мнению кумира. Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.

https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html

европа

прибалтика

израиль

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Роман Харрасов

алла пугачева, европа, прибалтика, израиль, дмитрий дибров, максим галкин