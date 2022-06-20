Рейтинг@Mail.ru
Дибров уличил Галкина в обмане - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220620/galkin-1796695500.html
Дибров уличил Галкина в обмане
Дибров уличил Галкина в обмане - РИА Новости, 20.06.2022
Дибров уличил Галкина в обмане
Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:49
2022-06-20T11:49
шоубиз
алла пугачева
европа
прибалтика
израиль
дмитрий дибров
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_8cc07f282ba0647f6330de0352065676.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист. Речь шла о товарах, которые рекламировал Галкин, но, по мнению аудитории в студии, сам не использовал. Однако люди покупали эти вещи, доверяя мнению кумира. Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
https://ria.ru/20220608/pugacheva-1794087453.html
европа
прибалтика
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_da4b511d8c44181b150f5bf3dd5d5353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла пугачева, европа, прибалтика, израиль, дмитрий дибров, максим галкин
11:49 20.06.2022
 
Дибров уличил Галкина в обмане

Дибров уличил Галкина в обмане через рекламу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист.

"Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?" – ответил ведущий на вопрос Леры Кудрявцевой.

Речь шла о товарах, которые рекламировал Галкин, но, по мнению аудитории в студии, сам не использовал. Однако люди покупали эти вещи, доверяя мнению кумира.
Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:46Шоубиз
Пугачева публично поддержала Галкина
 
ШоубизАлла ПугачеваЕвропаПрибалтикаИзраильДмитрий ДибровМаксим Галкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала