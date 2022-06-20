Дибров уличил Галкина в обмане
Дибров уличил Галкина в обмане через рекламу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дмитрий Дибров в эфире НТВ усомнился в честности Максима Галкина. В программе "Звезды сошлись" речь зашла о рекламе, в которой принимал участие юморист.
"Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?" – ответил ведущий на вопрос Леры Кудрявцевой.
Речь шла о товарах, которые рекламировал Галкин, но, по мнению аудитории в студии, сам не использовал. Однако люди покупали эти вещи, доверяя мнению кумира.
Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
8 июня, 18:46ШоубизПугачева публично поддержала Галкина