https://ria.ru/20220215/dibrov-1772937006.html

Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта

Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта - РИА Новости, 15.02.2022

Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта

Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:12

2022-02-15T17:12

2022-02-15T17:12

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дмитрий дибров

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме".В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что ранее у шоумена была нарушена координация.Поклонники были обеспокоены самочувствием Диброва после размещенного в социальных сетях видео с семейного праздника. Пользователям показалось, что у ведущего не слишком уверенная походка.Ранее Дибров озвучил размер своей пенсии. По словам шоумена, он получает 33 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220214/dibrov-1772673052.html

https://ria.ru/20220202/rotaru-1770625621.html

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знаменитости, дмитрий дибров, шоу-бизнес