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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/dibrov-1772937006.html
Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта
Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта - РИА Новости, 15.02.2022
Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта
Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:12
2022-02-15T17:12
шоубиз
знаменитости
дмитрий дибров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме".В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что ранее у шоумена была нарушена координация.Поклонники были обеспокоены самочувствием Диброва после размещенного в социальных сетях видео с семейного праздника. Пользователям показалось, что у ведущего не слишком уверенная походка.Ранее Дибров озвучил размер своей пенсии. По словам шоумена, он получает 33 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220214/dibrov-1772673052.html
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знаменитости, дмитрий дибров, шоу-бизнес
17:12 15.02.2022
 
Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта

Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме".

"С ним уже в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит", – отметила супруга.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что ранее у шоумена была нарушена координация.

"В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство", – заключила Полина.

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