Жена Диброва рассказала о самочувствии ведущего после инсульта
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина рассказала о самочувствии ведущего после перенесенного два года назад инсульта. Она отметила, что "здоровье в норме".
"С ним уже в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит", – отметила супруга.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что ранее у шоумена была нарушена координация.
"В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство", – заключила Полина.
14 февраля, 14:47ШоубизПользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва
Поклонники были обеспокоены самочувствием Диброва после размещенного в социальных сетях видео с семейного праздника. Пользователям показалось, что у ведущего не слишком уверенная походка.
Ранее Дибров озвучил размер своей пенсии. По словам шоумена, он получает 33 тысячи рублей.