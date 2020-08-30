https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ размер своей пенсии. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T04:02
2020-08-30T04:02
2020-08-30T04:12
культура
россия
дмитрий дибров
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Дибров</a> назвал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2405701/" target="_blank">НТВ</a> размер своей пенсии.По словам Диброва, он получает 33 тысячи рублей. "Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", - отметил телеведущий.Он добавил, что считает справедливым размер пособия.Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?", также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.В последние годы Дибров вел программу "Временно доступен" на телеканале ТВЦ, а также программу "Секретная папка" на телеканале "Звезда". В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию".
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
Кот на дереве
У моей бабушки тоже непрерывный стаж работы, правда учителем, а не балаболом в телевизоре, поэтому, к сожалению у неё пенсия не 33 тысячи, а 12
112
Papa Smurfik
Скинемся малоимущему на очередную жену? А, скинемся жёнами, авось проживём. Шутка по-дибровски, пусть не бултыхает свой аквариум приятного лица. Ну, хороший же чел, а? Мне он нравится. Добрая,добрая...Не познер он вселикий мир, отгородившийся от зир
33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий дибров, общество