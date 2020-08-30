https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ размер своей пенсии. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T04:02

2020-08-30T04:02

2020-08-30T04:12

культура

россия

дмитрий дибров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155079/15/1550791589_0:228:2832:1821_1400x0_80_0_0_f75dca717a3b1392f193c51dcdbabc78.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Dibrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Дибров</a> назвал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2405701/" target="_blank">НТВ</a> размер своей пенсии.По словам Диброва, он получает 33 тысячи рублей. "Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", - отметил телеведущий.Он добавил, что считает справедливым размер пособия.Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?", также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.В последние годы Дибров вел программу "Временно доступен" на телеканале ТВЦ, а также программу "Секретная папка" на телеканале "Звезда". В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию".

https://ria.ru/20200815/1575829517.html

Кот на дереве У моей бабушки тоже непрерывный стаж работы, правда учителем, а не балаболом в телевизоре, поэтому, к сожалению у неё пенсия не 33 тысячи, а 12 112

Papa Smurfik Скинемся малоимущему на очередную жену? А, скинемся жёнами, авось проживём. Шутка по-дибровски, пусть не бултыхает свой аквариум приятного лица. Ну, хороший же чел, а? Мне он нравится. Добрая,добрая...Не познер он вселикий мир, отгородившийся от зир 33

32

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий дибров, общество