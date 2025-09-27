Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Культура
Культура
 
07:11 27.09.2025
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 27.09.2025
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире Первого канала в субботу, в 16.55."В сентябре 2025 года отмечает юбилей - тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-ого программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-его эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров", — рассказали в пресс-службе телеканала. — Его появление в шоу, где теперь вопросы задает Юлианна Караулова, обещает стать одним из самых обсуждаемых моментов сезона".По мнению Юлианны Карауловой, этот сюрприз добавляет перчинки к передаче."Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии. Я понимаю, что в этом есть определенное противостояние, и многие зрители будут воспринимать это именно так", — отметила телеведущая.Дмитрий Дибров добавил, что Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты: "Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии - рождается особое электричество".Зрители юбилейного выпуска "Кто хочет стать миллионером?" увидят не только напряженную борьбу за три миллиона, но и уникальные моменты, связанные с историей шоу.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире Первого канала в субботу, в 16.55.
"В сентябре 2025 года отмечает юбилей - тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-ого программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-его эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров", — рассказали в пресс-службе телеканала. — Его появление в шоу, где теперь вопросы задает Юлианна Караулова, обещает стать одним из самых обсуждаемых моментов сезона".
По мнению Юлианны Карауловой, этот сюрприз добавляет перчинки к передаче.
"Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии. Я понимаю, что в этом есть определенное противостояние, и многие зрители будут воспринимать это именно так", — отметила телеведущая.
Дмитрий Дибров добавил, что Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты: "Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии - рождается особое электричество".
Зрители юбилейного выпуска "Кто хочет стать миллионером?" увидят не только напряженную борьбу за три миллиона, но и уникальные моменты, связанные с историей шоу.
