https://ria.ru/20250927/dibrov-2044591512.html
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 27.09.2025
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T07:11:00+03:00
2025-09-27T07:11:00+03:00
2025-09-27T07:11:00+03:00
культура
дмитрий дибров
юлианна караулова
первый канал (телеканал)
что посмотреть
знаменитости
звезды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044585475_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_04a817a152d90cb8c6cae1960f30bfc2.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире Первого канала в субботу, в 16.55."В сентябре 2025 года отмечает юбилей - тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-ого программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-его эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров", — рассказали в пресс-службе телеканала. — Его появление в шоу, где теперь вопросы задает Юлианна Караулова, обещает стать одним из самых обсуждаемых моментов сезона".По мнению Юлианны Карауловой, этот сюрприз добавляет перчинки к передаче."Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии. Я понимаю, что в этом есть определенное противостояние, и многие зрители будут воспринимать это именно так", — отметила телеведущая.Дмитрий Дибров добавил, что Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты: "Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии - рождается особое электричество".Зрители юбилейного выпуска "Кто хочет стать миллионером?" увидят не только напряженную борьбу за три миллиона, но и уникальные моменты, связанные с историей шоу.
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043309416.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044585475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30ce94400c2e288ec74af33dbb8c7962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий дибров, юлианна караулова, первый канал (телеканал), что посмотреть , знаменитости, звезды
Культура, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова, Первый канал (телеканал), что посмотреть , Знаменитости, звезды
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?" в юбилейном выпуске
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире Первого канала в субботу, в 16.55.
"В сентябре 2025 года отмечает юбилей - тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-ого программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-его эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров", — рассказали в пресс-службе телеканала. — Его появление в шоу, где теперь вопросы задает Юлианна Караулова, обещает стать одним из самых обсуждаемых моментов сезона".
По мнению Юлианны Карауловой, этот сюрприз добавляет перчинки к передаче.
"Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии. Я понимаю, что в этом есть определенное противостояние, и многие зрители будут воспринимать это именно так", — отметила телеведущая.
Дмитрий Дибров добавил, что Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты: "Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии - рождается особое электричество".
Зрители юбилейного выпуска "Кто хочет стать миллионером?" увидят не только напряженную борьбу за три миллиона, но и уникальные моменты, связанные с историей шоу.