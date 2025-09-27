https://ria.ru/20250927/dibrov-2044591512.html

Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 27.09.2025

Дмитрий Дибров вернулся в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T07:11:00+03:00

2025-09-27T07:11:00+03:00

2025-09-27T07:11:00+03:00

культура

дмитрий дибров

юлианна караулова

первый канал (телеканал)

что посмотреть

знаменитости

звезды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044585475_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_04a817a152d90cb8c6cae1960f30bfc2.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В юбилейном, тысячном выпуске интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" в студию вернулся первый ведущий Дмитрий Дибров. Передачу покажут в эфире Первого канала в субботу, в 16.55."В сентябре 2025 года отмечает юбилей - тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-ого программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-его эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров", — рассказали в пресс-службе телеканала. — Его появление в шоу, где теперь вопросы задает Юлианна Караулова, обещает стать одним из самых обсуждаемых моментов сезона".По мнению Юлианны Карауловой, этот сюрприз добавляет перчинки к передаче."Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии. Я понимаю, что в этом есть определенное противостояние, и многие зрители будут воспринимать это именно так", — отметила телеведущая.Дмитрий Дибров добавил, что Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты: "Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии - рождается особое электричество".Зрители юбилейного выпуска "Кто хочет стать миллионером?" увидят не только напряженную борьбу за три миллиона, но и уникальные моменты, связанные с историей шоу.

https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043309416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

дмитрий дибров, юлианна караулова, первый канал (телеканал), что посмотреть , знаменитости, звезды