https://ria.ru/20230608/dibrov-1876876425.html

Дмитрий Дибров появится в новом шоу

Дмитрий Дибров появится в новом шоу - РИА Новости, 08.06.2023

Дмитрий Дибров появится в новом шоу

Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:00

2023-06-08T11:00

2023-06-08T11:00

шоубиз

дмитрий дибров

инстасамка (дарья зотеева)

юлианна караулова

знаменитости

вконтакте

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы "ВКонтакте". В рамках шоу Дибров вместе с психотерапевтом будет разбирать личные проблемы звезд и их душевные травмы. "Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов", – говорится в сообщении. Известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов.В прошлом году передача "Кто хочет стать миллионером?" перестала выходить в эфир Первого канала. В мае она вернулась на экраны с новой ведущей Юлианной Карауловой. Дибров призвал зрителей не критиковать певицу, похвалил ее и пожелал удачи на новом месте работы. Сам журналист все еще сотрудничает с Превым каналом – он ведет "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".

https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий дибров, инстасамка (дарья зотеева), юлианна караулова, знаменитости, вконтакте