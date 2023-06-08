https://ria.ru/20230608/dibrov-1876876425.html
Дмитрий Дибров появится в новом шоу
Дмитрий Дибров появится в новом шоу - РИА Новости, 08.06.2023
Дмитрий Дибров появится в новом шоу
Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:00
2023-06-08T11:00
2023-06-08T11:00
шоубиз
дмитрий дибров
инстасамка (дарья зотеева)
юлианна караулова
знаменитости
вконтакте
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы "ВКонтакте". В рамках шоу Дибров вместе с психотерапевтом будет разбирать личные проблемы звезд и их душевные травмы. "Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов", – говорится в сообщении. Известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов.В прошлом году передача "Кто хочет стать миллионером?" перестала выходить в эфир Первого канала. В мае она вернулась на экраны с новой ведущей Юлианной Карауловой. Дибров призвал зрителей не критиковать певицу, похвалил ее и пожелал удачи на новом месте работы. Сам журналист все еще сотрудничает с Превым каналом – он ведет "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий дибров, инстасамка (дарья зотеева), юлианна караулова, знаменитости, вконтакте
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Инстасамка (Дарья Зотеева), Юлианна Караулова, Знаменитости, ВКонтакте
Дмитрий Дибров появится в новом шоу
Дмитрий Дибров появится в новом шоу "Сессия" в VK Video
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили
на странице платформы "ВКонтакте".
В рамках шоу Дибров вместе с психотерапевтом будет разбирать личные проблемы звезд и их душевные травмы.
«
"Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов", – говорится в сообщении.
Известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов.
В прошлом году передача "Кто хочет стать миллионером?" перестала выходить в эфир Первого канала. В мае она вернулась на экраны с новой ведущей Юлианной Карауловой. Дибров призвал зрителей не критиковать певицу, похвалил ее и пожелал удачи на новом месте работы.
Сам журналист все еще сотрудничает с Превым каналом – он ведет "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".
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