Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Дибров появится в новом шоу - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:00 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/dibrov-1876876425.html
Дмитрий Дибров появится в новом шоу
Дмитрий Дибров появится в новом шоу - РИА Новости, 08.06.2023
Дмитрий Дибров появится в новом шоу
Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:00
2023-06-08T11:00
шоубиз
дмитрий дибров
инстасамка (дарья зотеева)
юлианна караулова
знаменитости
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_8cc07f282ba0647f6330de0352065676.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы "ВКонтакте". В рамках шоу Дибров вместе с психотерапевтом будет разбирать личные проблемы звезд и их душевные травмы. "Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов", – говорится в сообщении. Известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов.В прошлом году передача "Кто хочет стать миллионером?" перестала выходить в эфир Первого канала. В мае она вернулась на экраны с новой ведущей Юлианной Карауловой. Дибров призвал зрителей не критиковать певицу, похвалил ее и пожелал удачи на новом месте работы. Сам журналист все еще сотрудничает с Превым каналом – он ведет "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_da4b511d8c44181b150f5bf3dd5d5353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий дибров, инстасамка (дарья зотеева), юлианна караулова, знаменитости, вконтакте
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Инстасамка (Дарья Зотеева), Юлианна Караулова, Знаменитости, ВКонтакте
Дмитрий Дибров появится в новом шоу

Дмитрий Дибров появится в новом шоу "Сессия" в VK Video

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Покинувший передачу "Кто хочет стать миллионером?" журналист Дмитрий Дибров станет ведущим нового проекта "Сессия" в VK Video, сообщили на странице платформы "ВКонтакте".
В рамках шоу Дибров вместе с психотерапевтом будет разбирать личные проблемы звезд и их душевные травмы.
«
"Приглашенные звезды откровенно поделятся личными переживаниями и тем, что вдохновляет их на написание песен. А в конце выпуска вас ждет выступление с треком, который отражает переживания и пройденный путь артистов", – говорится в сообщении.
Известно, что в "Сессии" появятся рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Инстасамка (Дарья Зотеева), а также солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов.
В прошлом году передача "Кто хочет стать миллионером?" перестала выходить в эфир Первого канала. В мае она вернулась на экраны с новой ведущей Юлианной Карауловой. Дибров призвал зрителей не критиковать певицу, похвалил ее и пожелал удачи на новом месте работы.
Сам журналист все еще сотрудничает с Превым каналом – он ведет "Антропологию" в рамках проекта "Подкаст. Лаб".
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
21 апреля, 15:10
 
ШоубизДмитрий ДибровИнстасамка (Дарья Зотеева)Юлианна КарауловаЗнаменитостиВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала