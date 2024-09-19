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Телеканал ТНТ сообщил о закрытии Comedy Club - РИА Новости, 19.09.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:14 19.09.2024 (обновлено: 15:47 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/tnt-1973641187.html
Телеканал ТНТ сообщил о закрытии Comedy Club
Телеканал ТНТ сообщил о закрытии Comedy Club - РИА Новости, 19.09.2024
Телеканал ТНТ сообщил о закрытии Comedy Club
Развлекательное шоу Comedy Club, выходившее в эфир 19 лет, закрывается, сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:14
2024-09-19T15:47
шоубиз
наталья бочкарева
гарик харламов (игорь)
дмитрий дибров
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Развлекательное шоу Comedy Club, выходившее в эфир 19 лет, закрывается, сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала ТНТ.&quot;Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается&quot;, — приводит пресс-служба слова резидента, ведущего и креативного продюсера проекта Гарика Харламова.За двадцать телесезонов шоу показали более восьмисот выпусков. Зрители могли увидеть полторы тысячи стендапов и четыре тысячи юмористических миниатюр. Кроме того, Comedy Club организовал десять тысяч концертов в сотнях городов в России и за рубежом, а также получил две премии ТЭФИ.Последний выпуск шоу покажут 20 сентября в 21:00, он начнется с официального заявления Харламова.Попрощаться с Comedy Club также придут участницы шоу "Женский стендап", которые впервые станут гостями клуба. Ольга Малащенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян расскажут о том, почему еще не вышли замуж.Кроме того, произнести грустную фразу "Прощай, Comedy" придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, участники шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. В свою очередь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.
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наталья бочкарева, гарик харламов (игорь), дмитрий дибров
Шоубиз, Наталья Бочкарева, Гарик Харламов (Игорь), Дмитрий Дибров
Телеканал ТНТ сообщил о закрытии Comedy Club

Comedy Club закрывается спустя 19 лет эфира

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТComedy Club
Comedy Club - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Comedy Club. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Развлекательное шоу Comedy Club, выходившее в эфир 19 лет, закрывается, сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала ТНТ.
«

"Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", — приводит пресс-служба слова резидента, ведущего и креативного продюсера проекта Гарика Харламова.

За двадцать телесезонов шоу показали более восьмисот выпусков. Зрители могли увидеть полторы тысячи стендапов и четыре тысячи юмористических миниатюр. Кроме того, Comedy Club организовал десять тысяч концертов в сотнях городов в России и за рубежом, а также получил две премии ТЭФИ.
Последний выпуск шоу покажут 20 сентября в 21:00, он начнется с официального заявления Харламова.
Попрощаться с Comedy Club также придут участницы шоу "Женский стендап", которые впервые станут гостями клуба. Ольга Малащенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян расскажут о том, почему еще не вышли замуж.
Кроме того, произнести грустную фразу "Прощай, Comedy" придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, участники шоу "Однажды в России" Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. В свою очередь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.
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