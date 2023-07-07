https://ria.ru/20230707/karaulova-1882782482.html
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры - РИА Новости, 07.07.2023
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры
Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:03
2023-07-07T14:03
2023-07-07T14:28
шоубиз
юлианна караулова
дмитрий дибров
владимир пресняков
павел воля
знаменитости
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Исполнительница рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, и сразу подошла к ведущему. Ей важно было узнать, не обижается ли на нее коллега. "Я сказала, что стала ведущей шоу "Кто хочет стать миллионером?". Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи", – рассказала Караулова.После этого она попросила Диброва благословить ее. Однако его ответная реакция насторожила певицу. "Потом я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала", – заключила исполнительница. После начала спецоперации съемки телешоу "Кто хочет стать миллионером?" временно приостановили. В апреле стало известно, что программа вернется в эфир, но без Дмитрия Диброва. Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет. Позже в СМИ сообщили, что новым лицом передачи стала Юлианна Караулова.
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлианна караулова, дмитрий дибров, владимир пресняков, павел воля, знаменитости, тнт (телеканал), первый канал (телеканал)
Шоубиз, Юлианна Караулова, Дмитрий Дибров, Владимир Пресняков, Павел Воля, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Первый канал (телеканал)
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры
Юлианна Караулова рассказала, что Дмитрий Дибров повел себя странно во время их встречи
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Исполнительница рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, и сразу подошла к ведущему. Ей важно было узнать, не обижается ли на нее коллега.
«
"Я сказала, что стала ведущей шоу "Кто хочет стать миллионером?". Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи", – рассказала Караулова.
После этого она попросила Диброва благословить ее. Однако его ответная реакция насторожила певицу.
«
"Потом я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала", – заключила исполнительница.
После начала спецоперации съемки телешоу "Кто хочет стать миллионером?" временно приостановили.
В апреле стало известно, что программа вернется в эфир, но без Дмитрия Диброва. Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет. Позже в СМИ сообщили, что новым лицом передачи стала Юлианна Караулова.
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