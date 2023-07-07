https://ria.ru/20230707/karaulova-1882782482.html

Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры

Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры - РИА Новости, 07.07.2023

Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры

Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:03

2023-07-07T14:03

2023-07-07T14:28

шоубиз

юлианна караулова

дмитрий дибров

владимир пресняков

павел воля

знаменитости

тнт (телеканал)

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882785033_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_bd438da8c31c3821d727bc7ab4cb36b6.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Исполнительница рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, и сразу подошла к ведущему. Ей важно было узнать, не обижается ли на нее коллега. "Я сказала, что стала ведущей шоу "Кто хочет стать миллионером?". Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи", – рассказала Караулова.После этого она попросила Диброва благословить ее. Однако его ответная реакция насторожила певицу. "Потом я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала", – заключила исполнительница. После начала спецоперации съемки телешоу "Кто хочет стать миллионером?" временно приостановили. В апреле стало известно, что программа вернется в эфир, но без Дмитрия Диброва. Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет. Позже в СМИ сообщили, что новым лицом передачи стала Юлианна Караулова.

https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлианна караулова, дмитрий дибров, владимир пресняков, павел воля, знаменитости, тнт (телеканал), первый канал (телеканал)