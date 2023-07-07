Рейтинг@Mail.ru
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:03 07.07.2023 (обновлено: 14:28 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/karaulova-1882782482.html
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры - РИА Новости, 07.07.2023
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры
Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:03
2023-07-07T14:28
шоубиз
юлианна караулова
дмитрий дибров
владимир пресняков
павел воля
знаменитости
тнт (телеканал)
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882785033_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_bd438da8c31c3821d727bc7ab4cb36b6.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Исполнительница рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, и сразу подошла к ведущему. Ей важно было узнать, не обижается ли на нее коллега. &quot;Я сказала, что стала ведущей шоу &quot;Кто хочет стать миллионером?&quot;. Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи&quot;, – рассказала Караулова.После этого она попросила Диброва благословить ее. Однако его ответная реакция насторожила певицу. "Потом я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала", – заключила исполнительница. После начала спецоперации съемки телешоу "Кто хочет стать миллионером?" временно приостановили. В апреле стало известно, что программа вернется в эфир, но без Дмитрия Диброва. Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет. Позже в СМИ сообщили, что новым лицом передачи стала Юлианна Караулова.
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882785033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d93c354cd5eb6b2f3329d94fac374f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлианна караулова, дмитрий дибров, владимир пресняков, павел воля, знаменитости, тнт (телеканал), первый канал (телеканал)
Шоубиз, Юлианна Караулова, Дмитрий Дибров, Владимир Пресняков, Павел Воля, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Первый канал (телеканал)
Караулова раскрыла детали встречи с Дибровым после его ухода из телеигры

Юлианна Караулова рассказала, что Дмитрий Дибров повел себя странно во время их встречи

© Фото : Пресс-служба ТНТЮлианна Караулова на шоу Воли
Юлианна Караулова на шоу Воли - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Пресс-служба ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица и новая ведущая "Кто хочет стать миллионером?" Юлианна Караулова в "Шоу Воли" раскрыла детали встречи с экс-ведущим передачи Дмитрием Дибровым, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
© Фото : Пресс-служба ТНТЮлианна Караулова на шоу Воли
Юлианна Караулова на шоу Воли - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Пресс-служба ТНТ
Юлианна Караулова на шоу Воли
Исполнительница рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, и сразу подошла к ведущему. Ей важно было узнать, не обижается ли на нее коллега.
«

"Я сказала, что стала ведущей шоу "Кто хочет стать миллионером?". Хотела понять, не ненавидит ли он меня, и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи", – рассказала Караулова.

После этого она попросила Диброва благословить ее. Однако его ответная реакция насторожила певицу.
© Фото : Пресс-служба ТНТЮлианна Караулова на шоу Воли
Юлианна Караулова на шоу Воли - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Пресс-служба ТНТ
Юлианна Караулова на шоу Воли
«
"Потом я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала", – заключила исполнительница.
После начала спецоперации съемки телешоу "Кто хочет стать миллионером?" временно приостановили.
В апреле стало известно, что программа вернется в эфир, но без Дмитрия Диброва. Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет. Позже в СМИ сообщили, что новым лицом передачи стала Юлианна Караулова.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
21 апреля, 15:10
 
ШоубизЮлианна КарауловаДмитрий ДибровВладимир ПресняковПавел ВоляЗнаменитостиТНТ (телеканал)Первый канал (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала