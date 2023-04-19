https://ria.ru/20230419/dibrov-1866274092.html

Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием

Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием - РИА Новости, 19.04.2023

Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:35

2023-04-19T14:35

2023-04-19T14:35

шоубиз

дмитрий дибров

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происшествия

авто

москва

дтп

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием. Дмитрий Дибров попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Он рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По данным СМИ, машина Диброва столкнулась с полицейским микроавтобусом в Москве.

https://ria.ru/20230404/grey-1862822786.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий дибров, знаменитости, происшествия, авто, москва, дтп, константин эрнст