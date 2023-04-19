Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием
Жена ведущего Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием.
Скриншот публикации Полины Дибровой в социальной сети
Скриншот публикации Полины Дибровой в социальной сети
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"Если бы Дима повернул на секунду раньше, машина бы влетела ровно в его дверь. Сегодня Дима опаздывал к Константину Эрнсту и ехал на "нервяке". Утром он некоторое время не мог выехать, потому что его машину заставил наш водитель", – рассказала супруга журналиста.
Дмитрий Дибров попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Он рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
По данным СМИ, машина Диброва столкнулась с полицейским микроавтобусом в Москве.