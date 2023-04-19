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Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием - РИА Новости, 19.04.2023
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Шоубиз
 
14:35 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/dibrov-1866274092.html
Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием
Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием - РИА Новости, 19.04.2023
Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:35
2023-04-19T14:35
шоубиз
дмитрий дибров
знаменитости
происшествия
авто
москва
дтп
константин эрнст
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием. Дмитрий Дибров попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Он рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По данным СМИ, машина Диброва столкнулась с полицейским микроавтобусом в Москве.
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дмитрий дибров, знаменитости, происшествия, авто, москва, дтп, константин эрнст
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Знаменитости, Происшествия, Авто, Москва, ДТП, Константин Эрнст
Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием

Жена ведущего Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети раскрыла детали ДТП с его участием.
Скриншот публикации Полины Дибровой в социальной сети
Скриншот публикации Полины Дибровой в социальной сети
Скриншот публикации Полины Дибровой в социальной сети
«
"Если бы Дима повернул на секунду раньше, машина бы влетела ровно в его дверь. Сегодня Дима опаздывал к Константину Эрнсту и ехал на "нервяке". Утром он некоторое время не мог выехать, потому что его машину заставил наш водитель", – рассказала супруга журналиста.
Дмитрий Дибров попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Он рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
По данным СМИ, машина Диброва столкнулась с полицейским микроавтобусом в Москве.
Певец Элвин Грей - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Рэпер Элвин Грей попал в ДТП на съемках клипа
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ШоубизДмитрий ДибровЗнаменитостиПроисшествияАвтоМоскваДТПКонстантин Эрнст
 
 
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