Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе
Полина Диброва раскрыла стоимость обучения троих детей в частной школе
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПолина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия" 2017 в театрально-концертном зале "Мир" в Москве
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе.
"У нас частная школа, мы живем за городом. Она недешево стоит, но мы берем оптом. Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – отметила девушка.
Полина в программе "Звезды сошлись" добавила, что это школа семейного типа. По словам супруги ведущего, педагогов в ней работает такое же количество, как в обычной школе, но детей в классах мало – 5-6 человек.
"Дети там находятся с девяти утра до семи вечера. Я не касаюсь их домашних заданий. Они все делают в школе – на дополнительные занятия их возят в другое здание", – заключила Диброва.
Полина добавила, что в их школе нет оценок. Самое главное там – это душевное и психологическое состояние ребенка. А вместо оценок существует внутренняя балльная система.
"Мы исходили из того, что мы растим свободных детей, которые могут самопроявляться. И мы не хотим, чтобы у них были сильные переживания по поводу троек", – рассказала Диброва.
В 2017 году Полина стала победительницей конкурса "Миссис Россия". Для Диброва брак с ней стал четвертым (зарегистрировали в 2009 году). От предыдущих отношений у ведущего есть сын и дочь.
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