https://ria.ru/20211129/dibrova-1761310272.html

Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе

Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе - РИА Новости, 29.11.2021

Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе

Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:19

2021-11-29T17:19

2021-11-29T17:19

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе.Полина в программе "Звезды сошлись" добавила, что это школа семейного типа. По словам супруги ведущего, педагогов в ней работает такое же количество, как в обычной школе, но детей в классах мало – 5-6 человек.Полина добавила, что в их школе нет оценок. Самое главное там – это душевное и психологическое состояние ребенка. А вместо оценок существует внутренняя балльная система.В 2017 году Полина стала победительницей конкурса "Миссис Россия". Для Диброва брак с ней стал четвертым (зарегистрировали в 2009 году). От предыдущих отношений у ведущего есть сын и дочь.

https://ria.ru/20200904/dibrov-1576783378.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дмитрий дибров, шоу-бизнес