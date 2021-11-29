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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211129/dibrova-1761310272.html
Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе
Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе - РИА Новости, 29.11.2021
Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе
Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:19
2021-11-29T17:19
шоубиз
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дмитрий дибров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе.Полина в программе "Звезды сошлись" добавила, что это школа семейного типа. По словам супруги ведущего, педагогов в ней работает такое же количество, как в обычной школе, но детей в классах мало – 5-6 человек.Полина добавила, что в их школе нет оценок. Самое главное там – это душевное и психологическое состояние ребенка. А вместо оценок существует внутренняя балльная система.В 2017 году Полина стала победительницей конкурса "Миссис Россия". Для Диброва брак с ней стал четвертым (зарегистрировали в 2009 году). От предыдущих отношений у ведущего есть сын и дочь.
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знаменитости, дмитрий дибров, шоу-бизнес
17:19 29.11.2021
 
Жена Диброва раскрыла стоимость обучения детей в частной школе

Полина Диброва раскрыла стоимость обучения троих детей в частной школе

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПолина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса "Миссис Россия" 2017 в театрально-концертном зале "Мир" в Москве
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса Миссис Россия 2017 в театрально-концертном зале Мир в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина раскрыла стоимость обучения своих детей – звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе.

"У нас частная школа, мы живем за городом. Она недешево стоит, но мы берем оптом. Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – отметила девушка.

Полина в программе "Звезды сошлись" добавила, что это школа семейного типа. По словам супруги ведущего, педагогов в ней работает такое же количество, как в обычной школе, но детей в классах мало – 5-6 человек.

"Дети там находятся с девяти утра до семи вечера. Я не касаюсь их домашних заданий. Они все делают в школе – на дополнительные занятия их возят в другое здание", – заключила Диброва.

Полина добавила, что в их школе нет оценок. Самое главное там – это душевное и психологическое состояние ребенка. А вместо оценок существует внутренняя балльная система.

"Мы исходили из того, что мы растим свободных детей, которые могут самопроявляться. И мы не хотим, чтобы у них были сильные переживания по поводу троек", – рассказала Диброва.

В 2017 году Полина стала победительницей конкурса "Миссис Россия". Для Диброва брак с ней стал четвертым (зарегистрировали в 2009 году). От предыдущих отношений у ведущего есть сын и дочь.
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