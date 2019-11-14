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РИА Новости

Биография Дмитрия Диброва

07:20 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский журналист и телеведущий Дмитрий Александрович Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в семье декана филологического факультета Ростовского государственного университета.
В 1981 году он окончил филологическое отделение факультета журналистики Ростовского государственного университета.
С 1981 по 1982 год работал в московской областной газете "Призыв".
С 1982 по 1983 год был корреспондентом газеты "Московский комсомолец".
С 1983 года – корреспондент общественно-политической редакции, с 1985 года – заведующий молодежной редакцией ТАСС.
В 1987-1990 годах – специальный корреспондент Гостелерадио СССР.
С 1990 года работал режиссером "Новой студии" РГТРК "Останкино", где выпускал юмористическую программу "Монтаж".
В 1992-1994 годах – главный режиссер IV канала "Останкино", ведущий еженедельной программы "Воскресенье с Дмитрием Дибровым" (АТВ).
В 1994 году создал свою телекомпанию "Свежий Ветер".
С января 1997 года занимал пост креативного продюсера телеканала "Доброе утро", был ведущим пятничного выпуска информационно-развлекательной программы "Доброе утро" (ОРТВ).
С 1997-1998 год – автор и ведущий программы "Антропология" на телеканале "Телеэкспо".
С 1998 по 1999 год – ведущий публицистической программы "Старый телевизор" телекомпании НТВ.
С 1999 года – автор и ведущий ежедневной программы "Антропология" на телеканале НТВ.
С декабря 1999 года вел ежемесячную программу "Аутодафе" на канале НТВ.
В 1999-2001 годах был ведущим программы "О, счастливчик!" на НТВ.
В апреле 2001 года перешел на канал ОРТ. С 2001 по 2002 год был ведущим программы "Ночная смена".
В 2002 году вел интеллектуальную игру "Народ против" на ОРТ.
С 2002 года являлся автором и ведущим проекта "Апология" на Первом канале.
В начале 2000-х годов вел программы "Битломания" на телеканале "Ностальгия", "Основы православной культуры" на телеканале "Спас".
Осенью 2003 года перешел на работу на телеканал "Россия". Вел программу "Вести. Подробности". Выпускал проект "ПроСВЕТ".
В 2008 году Дибров вернулся на Первый канал. С декабря 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?". Он также вел ряд проектов на Первом канале.
В 2008 году совместно со Львом Новоженовым создал интернет-портал top4top.ru.
В 2015 году был ведущим передачи "Мой адрес – Ростов-на-Дону" телеканала "Россия 24".
В последние годы Дибров вел программу "Временно доступен" на телеканале ТВЦ, а также программу "Секретная папка" на телеканале "Звезда".
В кино Дибров сыграл роли в фильмах "Провинциалы" (2002), "Петерболд" (2003), "Игры мотыльков" (2004), "Дневник доктора Зайцевой" (2011), "Быстрее, чем кролики" (2013), "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" (2017), "Каникулы президента" (2018).
Он принимал участие в озвучивании картины Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008).
Дибров увлекается музыкой, играет на гитаре, банджо и барабанах. В 2001 году он вместе с коллективом программы "Антропология" записал дебютный альбом "Ром и пепси-кола", в который вошли песни Майка Науменко.
Дмитрий Дибров – член академии Российского телевидения (2001).
В 1989 году вместе с Андреем Столяровым получил главный приз – "Золотая астролябия" Второго Всемирного фестиваля электронного кино в Монтре. Лауреат IV Фестиваля независимого кино и телевидения Cineavideo в Карлсруэ (Германия, 1992), обладатель гран-при Первого Международного фестиваля компьютерной графики "Аниграф-93. Лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Телевизионная игра" за программу "О, счастливчик!" (2000).
В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию".
Дмитрий Дибров женат четвертым браком на Полине Дибровой. История их отношений нашла отражение в документальном фильме "Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы" (2013).
В 2017 году Полина Диброва стала победительницей конкурса "Миссис Россия – 2017".
Семья воспитывает троих сыновей. От предыдущих браков у Диброва есть сын и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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