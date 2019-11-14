Биография Дмитрия Диброва

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Александрович Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону в семье декана филологического факультета Ростовского государственного университета.

В 1981 году он окончил филологическое отделение факультета журналистики Ростовского государственного университета.

С 1981 по 1982 год работал в московской областной газете "Призыв".

С 1982 по 1983 год был корреспондентом газеты "Московский комсомолец".

С 1983 года – корреспондент общественно-политической редакции, с 1985 года – заведующий молодежной редакцией ТАСС.

В 1987-1990 годах – специальный корреспондент Гостелерадио СССР.

С 1990 года работал режиссером "Новой студии" РГТРК "Останкино", где выпускал юмористическую программу "Монтаж".

В 1994 году создал свою телекомпанию "Свежий Ветер".

С января 1997 года занимал пост креативного продюсера телеканала "Доброе утро", был ведущим пятничного выпуска информационно-развлекательной программы "Доброе утро" (ОРТВ).

С 1997-1998 год – автор и ведущий программы "Антропология" на телеканале "Телеэкспо".

С 1998 по 1999 год – ведущий публицистической программы "Старый телевизор" телекомпании НТВ.

С 1999 года – автор и ведущий ежедневной программы "Антропология" на телеканале НТВ.

С декабря 1999 года вел ежемесячную программу "Аутодафе" на канале НТВ.

В 1999-2001 годах был ведущим программы "О, счастливчик!" на НТВ.

В апреле 2001 года перешел на канал ОРТ. С 2001 по 2002 год был ведущим программы "Ночная смена".

В 2002 году вел интеллектуальную игру "Народ против" на ОРТ.



В начале 2000-х годов вел программы "Битломания" на телеканале "Ностальгия", "Основы православной культуры" С 2002 года являлся автором и ведущим проекта "Апология" на Первом канале.В начале 2000-х годов вел программы "Битломания" на телеканале "Ностальгия", "Основы православной культуры" на телеканале "Спас"

В 2008 году Дибров вернулся на Первый канал. С декабря 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" . Он также вел ряд проектов на Первом канале.

В кино Дибров сыграл роли в фильмах "Провинциалы" (2002), "Петерболд" (2003), "Игры мотыльков" (2004), "Дневник доктора Зайцевой" (2011), "Быстрее, чем кролики" (2013), "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" (2017), "Каникулы президента" (2018).

Он принимал участие в озвучивании картины Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008 ).

Дибров увлекается музыкой, играет на гитаре, банджо и барабанах. В 2001 году он вместе с коллективом программы "Антропология" записал дебютный альбом "Ром и пепси-кола", в который вошли песни Майка Науменко

Дмитрий Дибров – член академии Российского телевидения (2001).

В 1989 году вместе с Андреем Столяровым получил главный приз – "Золотая астролябия" Второго Всемирного фестиваля электронного кино в Монтре. Лауреат IV Фестиваля независимого кино и телевидения Cineavideo в Карлсруэ (Германия, 1992), обладатель гран-при Первого Международного фестиваля компьютерной графики "Аниграф-93. Лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Телевизионная игра" за программу "О, счастливчик!" ( 2000 ).

В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию".

Дмитрий Дибров женат четвертым браком на Полине Дибровой. История их отношений нашла отражение в документальном фильме "Свадебный переполох. Дмитрий и Полина Дибровы" (2013).

Семья воспитывает троих сыновей. От предыдущих браков у Диброва есть сын и дочь.