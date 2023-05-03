https://ria.ru/20230503/dibrov-1869364701.html

Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"

Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 03.05.2023

Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"

Телеведущий Дмитрий Дибров нашел новый проект после того, как покинул шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Об этом рассказала на своей странице... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:35

2023-05-03T13:35

2023-05-03T13:35

шоубиз

дмитрий дибров

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров нашел новый проект после того, как покинул шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Об этом рассказала на своей странице в соцсети жена журналиста Полина.Супруга Диброва сообщила, что они стали приглашенными экспертами десятидневного тура по Намибии. В Африку пара отправилась вместе с сыновьями Александром, Федором и Ильей. В конце апреля в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет вплоть до 2022-го года. После начала спецоперации передачу убрали из эфирной сетки. Недавно стало известно, что телевикторина возвращается на экраны. Правда, вместо Диброва шоу теперь ведет певица Юлианна Караулова.У журналиста остался один проект на Первом канале — вечерняя передача "Подкаст. Лаб. Антропология". Последний выпуск вышел первого мая.

https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий дибров