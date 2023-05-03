Рейтинг@Mail.ru
Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:35 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/dibrov-1869364701.html
Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"
Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?" - РИА Новости, 03.05.2023
Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"
Телеведущий Дмитрий Дибров нашел новый проект после того, как покинул шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Об этом рассказала на своей странице... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:35
2023-05-03T13:35
шоубиз
дмитрий дибров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_8cc07f282ba0647f6330de0352065676.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров нашел новый проект после того, как покинул шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Об этом рассказала на своей странице в соцсети жена журналиста Полина.Супруга Диброва сообщила, что они стали приглашенными экспертами десятидневного тура по Намибии. В Африку пара отправилась вместе с сыновьями Александром, Федором и Ильей. В конце апреля в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет вплоть до 2022-го года. После начала спецоперации передачу убрали из эфирной сетки. Недавно стало известно, что телевикторина возвращается на экраны. Правда, вместо Диброва шоу теперь ведет певица Юлианна Караулова.У журналиста остался один проект на Первом канале — вечерняя передача "Подкаст. Лаб. Антропология". Последний выпуск вышел первого мая.
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_da4b511d8c44181b150f5bf3dd5d5353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий дибров
Шоубиз, Дмитрий Дибров
Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров нашел новый проект после ухода из "Кто хочет стать миллионером?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров нашел новый проект после того, как покинул шоу "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Об этом рассказала на своей странице в соцсети жена журналиста Полина.
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Супруга Диброва сообщила, что они стали приглашенными экспертами десятидневного тура по Намибии. В Африку пара отправилась вместе с сыновьями Александром, Федором и Ильей.
В конце апреля в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Он работал в проекте в общей сложности более 15 лет вплоть до 2022-го года. После начала спецоперации передачу убрали из эфирной сетки.
Недавно стало известно, что телевикторина возвращается на экраны. Правда, вместо Диброва шоу теперь ведет певица Юлианна Караулова.
У журналиста остался один проект на Первом канале — вечерняя передача "Подкаст. Лаб. Антропология". Последний выпуск вышел первого мая.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
21 апреля, 15:10
 
ШоубизДмитрий Дибров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала