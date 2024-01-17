https://ria.ru/20240117/dibrov-1921821948.html

Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ

Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ - РИА Новости, 17.01.2024

Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ

Шоумен Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новую программу на ТНТ "Это нормально?", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:04

2024-01-17T13:04

2024-01-17T13:43

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дмитрий дибров

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шоу-бизнес

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новую программу на ТНТ "Это нормально?", сообщили в пресс-службе телеканала.Участникам проекта, премьера которого запланирована на февраль, предстоит угадывать, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. По словам ведущего, для него это новый опыт, так как последние несколько лет он работал исключительно с интеллектуальными шоу. Но Дибров этому только рад. "Теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни", — прокомментировал Дибров.В пресс-службе рассказали, что телеведущий подписал договор, по условиям которого весь 2024 год будет работать только с ТНТ. Присоединится ли Дмитрий Дибров к другим проектам канала, помимо "Это нормально?", не раскрывают.

https://ria.ru/20230724/svetlakov-1885988275.html

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Алёна Пава

россия, дмитрий дибров, ольга бузова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, тнт (телеканал)