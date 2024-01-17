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Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ - РИА Новости, 17.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:04 17.01.2024 (обновлено: 13:43 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/dibrov-1921821948.html
Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ
Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ - РИА Новости, 17.01.2024
Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ
Шоумен Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новую программу на ТНТ "Это нормально?", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:04
2024-01-17T13:43
шоубиз
россия
дмитрий дибров
ольга бузова
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новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новую программу на ТНТ "Это нормально?", сообщили в пресс-службе телеканала.Участникам проекта, премьера которого запланирована на февраль, предстоит угадывать, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. По словам ведущего, для него это новый опыт, так как последние несколько лет он работал исключительно с интеллектуальными шоу. Но Дибров этому только рад. &quot;Теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни&quot;, — прокомментировал Дибров.В пресс-службе рассказали, что телеведущий подписал договор, по условиям которого весь 2024 год будет работать только с ТНТ. Присоединится ли Дмитрий Дибров к другим проектам канала, помимо "Это нормально?", не раскрывают.
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россия, дмитрий дибров, ольга бузова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, тнт (телеканал)
Шоубиз, Россия, Дмитрий Дибров, Ольга Бузова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, ТНТ (телеканал)
Дмитрий Дибров подписал контракт с ТНТ

Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новое шоу на ТНТ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен Дмитрий Дибров будет вести с Ольгой Бузовой новую программу на ТНТ "Это нормально?", сообщили в пресс-службе телеканала.
Участникам проекта, премьера которого запланирована на февраль, предстоит угадывать, что жители нашей страны считают нормальным, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы.
По словам ведущего, для него это новый опыт, так как последние несколько лет он работал исключительно с интеллектуальными шоу. Но Дибров этому только рад.
«

"Теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя — я имею в виду Чехова. И мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни", — прокомментировал Дибров.

В пресс-службе рассказали, что телеведущий подписал договор, по условиям которого весь 2024 год будет работать только с ТНТ.

Присоединится ли Дмитрий Дибров к другим проектам канала, помимо "Это нормально?", не раскрывают.
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ШоубизРоссияДмитрий ДибровОльга БузоваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесТНТ (телеканал)
 
 
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