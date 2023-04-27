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"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
04:53 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/dibrov-1867878524.html
"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность
"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность - РИА Новости, 27.04.2023
"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:53
2023-04-27T04:53
шоубиз
дмитрий дибров
жилье
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон. В последний месяц телеведущего будто преследуют неудачи. Сначала он попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Журналист рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.После этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Но его супруга Полина не опровергла и не подтвердила данную информацию. Сам ведущий тоже не дал комментариев.
https://ria.ru/20230419/dibrov-1866274092.html
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дмитрий дибров, жилье, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Жилье, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность

В загородном доме телеведущего Дмитрия Диброва обвалился балкон

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018" в театрально-концертном зале "Планета КВН" в Москве.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон.
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
«
"У нас обвалился балкон. Продолжение наших приключений. Мы 13 лет чудесно жили с этим балконом. Он был в аварийном состоянии. На нас сыпались камни. Падение было неизбежно", – рассказала супруга Диброва.
В последний месяц телеведущего будто преследуют неудачи.
Сначала он попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Журналист рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
После этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Но его супруга Полина не опровергла и не подтвердила данную информацию. Сам ведущий тоже не дал комментариев.
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Жена Дмитрия Диброва раскрыла детали ДТП с его участием
19 апреля, 14:35
 
ШоубизДмитрий ДибровЖильеЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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