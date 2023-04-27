"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность
В загородном доме телеведущего Дмитрия Диброва обвалился балкон
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной во время финала всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018" в театрально-концертном зале "Планета КВН" в Москве.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон.
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
Скриншот публикации Полины Дибровой в соцсети
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"У нас обвалился балкон. Продолжение наших приключений. Мы 13 лет чудесно жили с этим балконом. Он был в аварийном состоянии. На нас сыпались камни. Падение было неизбежно", – рассказала супруга Диброва.
В последний месяц телеведущего будто преследуют неудачи.
Сначала он попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Журналист рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
После этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Но его супруга Полина не опровергла и не подтвердила данную информацию. Сам ведущий тоже не дал комментариев.