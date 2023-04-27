https://ria.ru/20230427/dibrov-1867878524.html

"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность

"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность - РИА Новости, 27.04.2023

"Падение было неизбежно": в доме Диброва произошла неприятность

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:53

2023-04-27T04:53

2023-04-27T04:53

шоубиз

дмитрий дибров

жилье

знаменитости

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152680/61/1526806118_0:351:2392:1697_1920x0_80_0_0_71183d0622aae370ca7c6d8c0c44ebcf.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети рассказала о новой неприятности в жизни семьи. У частного дома пары обвалился балкон. В последний месяц телеведущего будто преследуют неудачи. Сначала он попал в ДТП на Новомосковской улице 18 апреля. Журналист рассказал РИА Новости, что авария была случайной и не по его вине. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.После этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Но его супруга Полина не опровергла и не подтвердила данную информацию. Сам ведущий тоже не дал комментариев.

https://ria.ru/20230419/dibrov-1866274092.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий дибров, жилье, знаменитости, новости шоу-бизнеса