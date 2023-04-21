https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html

Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала

Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала - РИА Новости, 21.04.2023

Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала

Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:10

2023-04-21T15:10

2023-04-21T15:16

шоубиз

дмитрий дибров

максим галкин

юлианна караулова

первый канал (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Однако она не опровергла и не подтвердила слухи об увольнении супруга. Не комментирует ситуацию и сам Дибров.Премьера программы "Кто хочет стать миллионером?" состоялась в октябре 1999 года. Дмитрий Дибров стал первым ведущим проекта. В период с 2001 по 2008 год ее вел Максим Галкин*. Затем в шоу снова вернулся Дибров, и был в нем вплоть до зимы 2022 года. После начала спецоперации проект был приостановлен. Ранее в Сети появились слухи о том, что новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?" станет певица Юлианна Караулова. Но официального подтверждения этой информации нет. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20220620/galkin-1796695500.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий дибров, максим галкин, юлианна караулова, первый канал (телеканал), знаменитости