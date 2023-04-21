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Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
15:10 21.04.2023 (обновлено: 15:16 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала - РИА Новости, 21.04.2023
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:10
2023-04-21T15:16
шоубиз
дмитрий дибров
максим галкин
юлианна караулова
первый канал (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Однако она не опровергла и не подтвердила слухи об увольнении супруга. Не комментирует ситуацию и сам Дибров.Премьера программы "Кто хочет стать миллионером?" состоялась в октябре 1999 года. Дмитрий Дибров стал первым ведущим проекта. В период с 2001 по 2008 год ее вел Максим Галкин*. Затем в шоу снова вернулся Дибров, и был в нем вплоть до зимы 2022 года. После начала спецоперации проект был приостановлен. Ранее в Сети появились слухи о том, что новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?" станет певица Юлианна Караулова. Но официального подтверждения этой информации нет. *Признан Минюстом иноагентом
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дмитрий дибров, максим галкин, юлианна караулова, первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Максим Галкин, Юлианна Караулова, Первый канал (телеканал), Знаменитости
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала

Жену Дмитрия Диброва Полину шокировали слухи об увольнении ведущего с Первого канала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?".
© @polinadibrovaКадр видео, опубликованного Полиной Дибровой
Кадр видео, опубликованного Полиной Дибровой
© @polinadibrova
Кадр видео, опубликованного Полиной Дибровой
«

"Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" – рассказала супруга телеведущего.

Однако она не опровергла и не подтвердила слухи об увольнении супруга. Не комментирует ситуацию и сам Дибров.
Премьера программы "Кто хочет стать миллионером?" состоялась в октябре 1999 года. Дмитрий Дибров стал первым ведущим проекта.
В период с 2001 по 2008 год ее вел Максим Галкин*. Затем в шоу снова вернулся Дибров, и был в нем вплоть до зимы 2022 года. После начала спецоперации проект был приостановлен.
Ранее в Сети появились слухи о том, что новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?" станет певица Юлианна Караулова. Но официального подтверждения этой информации нет.
*Признан Минюстом иноагентом
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