https://ria.ru/20230421/dibrov-1866894795.html
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала - РИА Новости, 21.04.2023
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:10
2023-04-21T15:10
2023-04-21T15:16
шоубиз
дмитрий дибров
максим галкин
юлианна караулова
первый канал (телеканал)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104690/59/1046905920_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_e47061f8c0e74bc27fbeed253174cd71.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Однако она не опровергла и не подтвердила слухи об увольнении супруга. Не комментирует ситуацию и сам Дибров.Премьера программы "Кто хочет стать миллионером?" состоялась в октябре 1999 года. Дмитрий Дибров стал первым ведущим проекта. В период с 2001 по 2008 год ее вел Максим Галкин*. Затем в шоу снова вернулся Дибров, и был в нем вплоть до зимы 2022 года. После начала спецоперации проект был приостановлен. Ранее в Сети появились слухи о том, что новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?" станет певица Юлианна Караулова. Но официального подтверждения этой информации нет. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20220620/galkin-1796695500.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104690/59/1046905920_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_58e369c78d75f80d9c27f6f5be9a029d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий дибров, максим галкин, юлианна караулова, первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Дибров, Максим Галкин, Юлианна Караулова, Первый канал (телеканал), Знаменитости
Жена Диброва отреагировала на слухи об увольнении ведущего с Первого канала
Жену Дмитрия Диброва Полину шокировали слухи об увольнении ведущего с Первого канала
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жена Дмитрия Диброва Полина на своей странице в соцсети отреагировала на слухи об увольнении своего супруга с Первого канала. Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист больше не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?".
«
"Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" – рассказала супруга телеведущего.
Однако она не опровергла и не подтвердила слухи об увольнении супруга. Не комментирует ситуацию и сам Дибров.
Премьера программы "Кто хочет стать миллионером?" состоялась в октябре 1999 года. Дмитрий Дибров стал первым ведущим проекта.
В период с 2001 по 2008 год ее вел Максим Галкин*. Затем в шоу снова вернулся Дибров, и был в нем вплоть до зимы 2022 года. После начала спецоперации проект был приостановлен.
Ранее в Сети появились слухи о том, что новой ведущей "Кто хочет стать миллионером?" станет певица Юлианна Караулова. Но официального подтверждения этой информации нет.
*Признан Минюстом иноагентом
Дибров уличил Галкина в обмане