Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде - РИА Новости, 25.09.2025
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:25:00+03:00
2025-09-25T11:25:00+03:00
2025-09-25T11:26:00+03:00
шоубиз
дмитрий дибров
одинцово
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Только что огласили решение о расторжении брака", - сказал собеседник агентства. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.
одинцово
