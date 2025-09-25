Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
25.09.2025
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Только что огласили решение о расторжении брака", - сказал собеседник агентства. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.
Дмитрий Дибров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Только что огласили решение о расторжении брака", - сказал собеседник агентства.
Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.
