https://ria.ru/20250925/dibrov-2044240518.html

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде - РИА Новости, 25.09.2025

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:25:00+03:00

2025-09-25T11:25:00+03:00

2025-09-25T11:26:00+03:00

шоубиз

дмитрий дибров

одинцово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033959413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17bf095f0a8b493ad3d87969c650e142.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с супругой в мировом суде подмосковного Одинцово, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Только что огласили решение о расторжении брака", - сказал собеседник агентства. Пара поженилась в 2009 году, у них трое детей.

https://ria.ru/20250819/baskov-2036207058.html

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий дибров, одинцово