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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/dibrov-1772673052.html
Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва
Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва - РИА Новости, 14.02.2022
Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва
Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:47
2022-02-14T14:47
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
дмитрий дибров
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет праздничный торт в честь дня рождения старшего сына Александра. Мальчику исполнилось 12 лет.Ведущий примерил молодежный образ: яркую толстовку дополнила клетчатая бабочка и стильные очки. Однако поклонники обратили внимание на не слишком уверенную походку шоумена. Многие посчитали, что Дибров не до конца восстановился после инсульта, который произошел в феврале 2020 года.Ведущий вспоминал, что тогда ему быстро смогли оказать помощь.По словам Дмитрия, ему в последнее время пришлось отказаться от курения и алкоголя. Но он продолжает вести активную жизнь – недавно Полина поделилась видео с зажигательным танцем мужа на дне рождения Михаила Грушевского.
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знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий дибров
14:47 14.02.2022
 
Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва

"Дибров не восстановился". В Сети обсуждают видео с дня рождения сына телеведущего

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет праздничный торт в честь дня рождения старшего сына Александра. Мальчику исполнилось 12 лет.
© @polinadibrova/InstagramСкриншот сторис Полины Дибровой в Instagram
Скриншот сторис Полины Дибровой в Instagram
© @polinadibrova/Instagram
Ведущий примерил молодежный образ: яркую толстовку дополнила клетчатая бабочка и стильные очки. Однако поклонники обратили внимание на не слишком уверенную походку шоумена. Многие посчитали, что Дибров не до конца восстановился после инсульта, который произошел в феврале 2020 года.
Ведущий вспоминал, что тогда ему быстро смогли оказать помощь.

"Когда отступило бессознательное состояние, я уже был в машине. Я понимал, что со мной был инсульт. <…> Мне кажется, что после инсульта у человека есть только два выхода. Либо что-нибудь не так с головой и со зрительными нервами, каменеет одна половина лица и язык. Либо с головой все в порядке, но с двигательным аппаратом не так. Пока ехал, я думал, какой исход у меня", – отмечал Дибров.

По словам Дмитрия, ему в последнее время пришлось отказаться от курения и алкоголя. Но он продолжает вести активную жизнь – недавно Полина поделилась видео с зажигательным танцем мужа на дне рождения Михаила Грушевского.
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