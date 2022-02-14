https://ria.ru/20220214/dibrov-1772673052.html

Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва

Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва - РИА Новости, 14.02.2022

Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва

Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:47

2022-02-14T14:47

2022-02-14T14:47

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дмитрий дибров

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет праздничный торт в честь дня рождения старшего сына Александра. Мальчику исполнилось 12 лет.Ведущий примерил молодежный образ: яркую толстовку дополнила клетчатая бабочка и стильные очки. Однако поклонники обратили внимание на не слишком уверенную походку шоумена. Многие посчитали, что Дибров не до конца восстановился после инсульта, который произошел в феврале 2020 года.Ведущий вспоминал, что тогда ему быстро смогли оказать помощь.По словам Дмитрия, ему в последнее время пришлось отказаться от курения и алкоголя. Но он продолжает вести активную жизнь – недавно Полина поделилась видео с зажигательным танцем мужа на дне рождения Михаила Грушевского.

https://ria.ru/20211129/dibrova-1761310272.html

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знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий дибров