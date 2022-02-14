Пользователи Сети обеспокоены здоровьем Диброва
"Дибров не восстановился". В Сети обсуждают видео с дня рождения сына телеведущего
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей беспокоятся за здоровье Дмитрия Диброва. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несет праздничный торт в честь дня рождения старшего сына Александра. Мальчику исполнилось 12 лет.
Ведущий примерил молодежный образ: яркую толстовку дополнила клетчатая бабочка и стильные очки. Однако поклонники обратили внимание на не слишком уверенную походку шоумена. Многие посчитали, что Дибров не до конца восстановился после инсульта, который произошел в феврале 2020 года.
Ведущий вспоминал, что тогда ему быстро смогли оказать помощь.
"Когда отступило бессознательное состояние, я уже был в машине. Я понимал, что со мной был инсульт. <…> Мне кажется, что после инсульта у человека есть только два выхода. Либо что-нибудь не так с головой и со зрительными нервами, каменеет одна половина лица и язык. Либо с головой все в порядке, но с двигательным аппаратом не так. Пока ехал, я думал, какой исход у меня", – отмечал Дибров.
По словам Дмитрия, ему в последнее время пришлось отказаться от курения и алкоголя. Но он продолжает вести активную жизнь – недавно Полина поделилась видео с зажигательным танцем мужа на дне рождения Михаила Грушевского.
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