https://ria.ru/20211230/dibrov-1766130792.html

Пользователи не узнали Диброва на свежем видео

Пользователи не узнали Диброва на свежем видео - РИА Новости, 30.12.2021

Пользователи не узнали Диброва на свежем видео

Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:14

2021-12-30T11:14

2021-12-30T11:14

шоубиз

шоу-бизнес

дмитрий дибров

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765001208_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_8cc07f282ba0647f6330de0352065676.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена зажигательно танцевала. Полина отметила, что видео записано на дне рождения Михаила Грушевского.Поклонники решили, что Дибров постарел.Звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. Полина признавалась, что обучение каждого стоит около 150 тысяч рублей в месяц."Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – говорила девушка.Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид другого ведущего – Андрея Малахова. По мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.

https://ria.ru/20211214/malakhov-1763633960.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, дмитрий дибров, знаменитости