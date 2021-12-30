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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/dibrov-1766130792.html
Пользователи не узнали Диброва на свежем видео
Пользователи не узнали Диброва на свежем видео - РИА Новости, 30.12.2021
Пользователи не узнали Диброва на свежем видео
Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:14
2021-12-30T11:14
шоубиз
шоу-бизнес
дмитрий дибров
знаменитости
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена зажигательно танцевала. Полина отметила, что видео записано на дне рождения Михаила Грушевского.Поклонники решили, что Дибров постарел.Звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. Полина признавалась, что обучение каждого стоит около 150 тысяч рублей в месяц."Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – говорила девушка.Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид другого ведущего – Андрея Малахова. По мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.
https://ria.ru/20211214/malakhov-1763633960.html
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шоу-бизнес, дмитрий дибров, знаменитости
11:14 30.12.2021
 
Пользователи не узнали Диброва на свежем видео

Пользователи сравнили Диброва с Карлсоном на свежем видео

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
Журналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена зажигательно танцевала. Полина отметила, что видео записано на дне рождения Михаила Грушевского.
Поклонники решили, что Дибров постарел.

"Я Диброва не узнала", "Такой прикольный дед, очень классно проводите время", "Дибров – дед дедом, штаны на два размера больше, как Карлсон", – написали в комментариях.

Звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. Полина признавалась, что обучение каждого стоит около 150 тысяч рублей в месяц.
"Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – говорила девушка.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид другого ведущего – Андрея Малахова. По мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:28Шоубиз
Малахов рассказал о разочаровании в артистах
 
ШоубизШоу-бизнесДмитрий ДибровЗнаменитости
 
 
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