Пользователи не узнали Диброва на свежем видео
Пользователи сравнили Диброва с Карлсоном на свежем видео
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий, режиссер, актер и писатель Дмитрий Дибров выступает на презентации книги "Страна чудес Коктебель" телеведущей, журналистки Арины Шараповой
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей не узнали Дмитрия Диброва на свежем видео, которым поделилась его супруга Полина в Instagram. На нем ведущий пел, а жена зажигательно танцевала. Полина отметила, что видео записано на дне рождения Михаила Грушевского.
Поклонники решили, что Дибров постарел.
"Я Диброва не узнала", "Такой прикольный дед, очень классно проводите время", "Дибров – дед дедом, штаны на два размера больше, как Карлсон", – написали в комментариях.
Звездная пара воспитывает троих сыновей. Все они учатся в частной школе. Полина признавалась, что обучение каждого стоит около 150 тысяч рублей в месяц.
"Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка", – говорила девушка.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид другого ведущего – Андрея Малахова. По мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице на съемках новогодних программ.
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