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Шоубиз
https://ria.ru/20211116/malakhov-1759312561.html
Малахов удивил поклонников изменившимся внешним видом
Малахов удивил поклонников изменившимся внешним видом - РИА Новости, 16.11.2021
Малахов удивил поклонников изменившимся внешним видом
Многие телевизионные каналы начали запись новогодних программ и концертов: Николай Басков в Instagram поделился кадром со съемок одной из них. На фото он... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:38
2021-11-16T16:38
шоубиз
знаменитости
николай басков
андрей малахов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие телевизионные каналы начали запись новогодних программ и концертов: Николай Басков в Instagram поделился кадром со съемок одной из них. На фото он позирует вместе с Андреем Малаховым и тигренком на руках.Тигренок, ставший символом будущего года, собрал больше всего комментариев и комплиментов. Некоторые подписчики предложили познакомить его с домашним питомцем Николая – кошкой Шанель.Пользователи также обратили внимание на изменившийся вид Андрея Малахова – по мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице.Ранее поклонников очередной раз восхитила своей стройностью Алла Пугачева. Максим Галкин выложил фото с женой, где Примадонна позирует в коротком платье.
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знаменитости, николай басков, андрей малахов, шоу-бизнес
16:38 16.11.2021
 
Малахов удивил поклонников изменившимся внешним видом

Малахов удивил поклонников изменившимся внешним видом на съемках новогодней передачи

© Фото : телеканал "Россия"Андрей Малахов на шоу "Я вижу твой голос"
Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : телеканал "Россия"
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Многие телевизионные каналы начали запись новогодних программ и концертов: Николай Басков в Instagram поделился кадром со съемок одной из них. На фото он позирует вместе с Андреем Малаховым и тигренком на руках.
Тигренок, ставший символом будущего года, собрал больше всего комментариев и комплиментов. Некоторые подписчики предложили познакомить его с домашним питомцем Николая – кошкой Шанель.

"Какой милый тигруля", "Пусть тигренок принесет здоровья и удачи", "Какой шикарный котяра", – отметили комментаторы.

Пользователи также обратили внимание на изменившийся вид Андрея Малахова – по мнению некоторых подписчиков, он набрал в весе и изменился в лице.

"Что-то Малахов сам на себя не похож", "У Малахова маска на лице?" – удивились в комментариях.

Ранее поклонников очередной раз восхитила своей стройностью Алла Пугачева. Максим Галкин выложил фото с женой, где Примадонна позирует в коротком платье.
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ШоубизЗнаменитостиНиколай БасковАндрей МалаховШоу-бизнес
 
 
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