https://ria.ru/20211115/pugacheva-1759177909.html
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами - РИА Новости, 15.11.2021
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами
Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:47
2021-11-15T18:47
2021-11-15T18:47
шоубиз
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram. Некоторые подписчики посчитали, что 72-летняя Примадонна выглядит моложе своего супруга.Примадонна выбрала минималистичное платье в стиле Chanel, которое дополнила черными туфлями на небольшом каблуке и украшениями. Не осталась без внимания и прическа певицы: гладко выпрямленные волосы и пышную прямую челку отметила, например, Анита Цой.Пугачева любит менять образы: она регулярно удивляет поклонников разными прическами, нарядами и фотографиями без макияжа.
https://ria.ru/20211110/pugacheva-1758387576.html
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знаменитости, алла пугачева, максим галкин, анита цой, шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем в стиле Chanel и стройными ногами