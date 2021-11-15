https://ria.ru/20211115/pugacheva-1759177909.html

Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами

Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами - РИА Новости, 15.11.2021

Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами

Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:47

2021-11-15T18:47

2021-11-15T18:47

шоубиз

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алла пугачева

максим галкин

анита цой

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram. Некоторые подписчики посчитали, что 72-летняя Примадонна выглядит моложе своего супруга.Примадонна выбрала минималистичное платье в стиле Chanel, которое дополнила черными туфлями на небольшом каблуке и украшениями. Не осталась без внимания и прическа певицы: гладко выпрямленные волосы и пышную прямую челку отметила, например, Анита Цой.Пугачева любит менять образы: она регулярно удивляет поклонников разными прическами, нарядами и фотографиями без макияжа.

https://ria.ru/20211110/pugacheva-1758387576.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, алла пугачева, максим галкин, анита цой, шоу-бизнес