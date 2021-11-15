Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211115/pugacheva-1759177909.html
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами - РИА Новости, 15.11.2021
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами
Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:47
2021-11-15T18:47
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
максим галкин
анита цой
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706413_0:17:3076:1747_1920x0_80_0_0_64c329be9196ab791beb2f00e01edea9.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram. Некоторые подписчики посчитали, что 72-летняя Примадонна выглядит моложе своего супруга.Примадонна выбрала минималистичное платье в стиле Chanel, которое дополнила черными туфлями на небольшом каблуке и украшениями. Не осталась без внимания и прическа певицы: гладко выпрямленные волосы и пышную прямую челку отметила, например, Анита Цой.Пугачева любит менять образы: она регулярно удивляет поклонников разными прическами, нарядами и фотографиями без макияжа.
https://ria.ru/20211110/pugacheva-1758387576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706413_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_ac85b83733a4c0898304bc7197dddaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, алла пугачева, максим галкин, анита цой, шоу-бизнес
18:47 15.11.2021
 
Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами

Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем в стиле Chanel и стройными ногами

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Алла Пугачева восхитила поклонников ультракоротким платьем и стройными ногами на совместном с Максимом Галкиным фото, которым ведущий поделился в Instagram. Некоторые подписчики посчитали, что 72-летняя Примадонна выглядит моложе своего супруга.

"Мне кажется, Максим, что вы скоро постареете, а Алла – нет", – написали в одном из комментариев.

Примадонна выбрала минималистичное платье в стиле Chanel, которое дополнила черными туфлями на небольшом каблуке и украшениями. Не осталась без внимания и прическа певицы: гладко выпрямленные волосы и пышную прямую челку отметила, например, Анита Цой.

"Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!" – написала Цой.

Пугачева любит менять образы: она регулярно удивляет поклонников разными прическами, нарядами и фотографиями без макияжа.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:07Шоубиз
"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой
 
ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваМаксим ГалкинАнита ЦойШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований