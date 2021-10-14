https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева

Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева - РИА Новости, 14.10.2021

Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева

Алла Пугачева даже в 72-летнем возрасте продолжает оставаться для многих поклонников примером прекрасного вкуса в одежде и внешнем виде. Ее образы – от домашних РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:26

2021-10-14T16:26

2021-10-14T16:26

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

кристина орбакайте

знаменитости

стиль жизни

владислав лисовец

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Алла Пугачева даже в 72-летнем возрасте продолжает оставаться для многих поклонников примером прекрасного вкуса в одежде и внешнем виде. Ее образы – от домашних посиделок с детьми до парадных выходов в свет – становятся предметом острых обсуждений. Наиболее яркие фото и видео Примадонны недавнего времени – в материале РИА Новости.Короткий парикПоклонники привыкли к визитной карточке звезды – яркой волнистой шевелюре. Однако на днях артистка предстала в коротком парике на празднике дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева – их дочери исполнилось шесть лет.С короткой прической Примадонна появляется редко, поэтому комментаторы в социальной сети сразу обратили внимание именно на артистку.Total blackНа дне рождения внучки Клавдии Алла Борисовна появилась в элегантном черном образе. Обтягивающую юбку в пол дополнял лонгслив с вырезом лодочкой и массивный ремень на талии.Фотографиями с торжества поделилась Кристина Орбакайте. Публикация сразу собрала множество восторженных комментариев.Домашнее миниЧерным образам звезда отдает предпочтение не только на праздниках и на сцене, но и в домашней обстановке. На одном из видео в собственном Instagram Пугачева импровизировала на рояле вместе с сыном Гарри.Ярким акцентом минималистичному черному платью и кожаным балеткам стали белоснежные носки. Подписчики удивились выбору длины платья и не сразу признали артистку.Без макияжаПримадонна не боится делиться с подписчиками селфи без макияжа, на которых она иронизирует над своим возрастом, удивляясь морщинам под глазами. Пугачева считает, что возрастные изменения – не помеха, если они появились от радостной жизни и частой улыбки.Пугачева продолжает шутить и в профиле своего мужа Максима Галкина. Сидя за рулем раритетного "Запорожца", она игриво отмечает, что это "ретро ее возраста".Неожиданный аксессуарАлла Борисовна любит порой яркие и экстравагантные аксессуары. На одном из мероприятий она дополнила любимый черный образ необычным головным убором из перьев. Общий вид подчеркивало массивное украшение из широких звеньев цепи на шее и обилие колец на руках.Стилист Владислав Лисовец считает, что образ Пугачевой – неотъемлемая часть ее имиджа. Он отмечает, что возраст – всего лишь цифра.

https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, максим галкин, кристина орбакайте, знаменитости, стиль жизни, владислав лисовец