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Шоубиз
https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html
Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева
Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева - РИА Новости, 14.10.2021
Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева
Алла Пугачева даже в 72-летнем возрасте продолжает оставаться для многих поклонников примером прекрасного вкуса в одежде и внешнем виде. Ее образы – от домашних РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:26
2021-10-14T16:26
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
кристина орбакайте
знаменитости
стиль жизни
владислав лисовец
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Алла Пугачева даже в 72-летнем возрасте продолжает оставаться для многих поклонников примером прекрасного вкуса в одежде и внешнем виде. Ее образы – от домашних посиделок с детьми до парадных выходов в свет – становятся предметом острых обсуждений. Наиболее яркие фото и видео Примадонны недавнего времени – в материале РИА Новости.Короткий парикПоклонники привыкли к визитной карточке звезды – яркой волнистой шевелюре. Однако на днях артистка предстала в коротком парике на празднике дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева – их дочери исполнилось шесть лет.С короткой прической Примадонна появляется редко, поэтому комментаторы в социальной сети сразу обратили внимание именно на артистку.Total blackНа дне рождения внучки Клавдии Алла Борисовна появилась в элегантном черном образе. Обтягивающую юбку в пол дополнял лонгслив с вырезом лодочкой и массивный ремень на талии.Фотографиями с торжества поделилась Кристина Орбакайте. Публикация сразу собрала множество восторженных комментариев.Домашнее миниЧерным образам звезда отдает предпочтение не только на праздниках и на сцене, но и в домашней обстановке. На одном из видео в собственном Instagram Пугачева импровизировала на рояле вместе с сыном Гарри.Ярким акцентом минималистичному черному платью и кожаным балеткам стали белоснежные носки. Подписчики удивились выбору длины платья и не сразу признали артистку.Без макияжаПримадонна не боится делиться с подписчиками селфи без макияжа, на которых она иронизирует над своим возрастом, удивляясь морщинам под глазами. Пугачева считает, что возрастные изменения – не помеха, если они появились от радостной жизни и частой улыбки.Пугачева продолжает шутить и в профиле своего мужа Максима Галкина. Сидя за рулем раритетного "Запорожца", она игриво отмечает, что это "ретро ее возраста".Неожиданный аксессуарАлла Борисовна любит порой яркие и экстравагантные аксессуары. На одном из мероприятий она дополнила любимый черный образ необычным головным убором из перьев. Общий вид подчеркивало массивное украшение из широких звеньев цепи на шее и обилие колец на руках.Стилист Владислав Лисовец считает, что образ Пугачевой – неотъемлемая часть ее имиджа. Он отмечает, что возраст – всего лишь цифра.
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алла пугачева, максим галкин, кристина орбакайте, знаменитости, стиль жизни, владислав лисовец
16:26 14.10.2021
 

Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Алла Пугачева даже в 72-летнем возрасте продолжает оставаться для многих поклонников примером прекрасного вкуса в одежде и внешнем виде. Ее образы – от домашних посиделок с детьми до парадных выходов в свет – становятся предметом острых обсуждений. Наиболее яркие фото и видео Примадонны недавнего времени – в материале РИА Новости.

Короткий парик

Поклонники привыкли к визитной карточке звезды – яркой волнистой шевелюре. Однако на днях артистка предстала в коротком парике на празднике дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева – их дочери исполнилось шесть лет.
© Фото : @uliaveronikaФотография из Instagram-аккаунта Юлии Проскуряковой
Фотография из Instagram-аккаунта Юлии Проскуряковой - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : @uliaveronika
Фотография из Instagram-аккаунта Юлии Проскуряковой
С короткой прической Примадонна появляется редко, поэтому комментаторы в социальной сети сразу обратили внимание именно на артистку.

"Алла Борисовна, я вас не узнала! Как вам классно!" – написала подписчица.

Total black

На дне рождения внучки Клавдии Алла Борисовна появилась в элегантном черном образе. Обтягивающую юбку в пол дополнял лонгслив с вырезом лодочкой и массивный ремень на талии.
Фотографиями с торжества поделилась Кристина Орбакайте. Публикация сразу собрала множество восторженных комментариев.
"Ну умеет же Пугачева одеться и по годам, и сексуально, когда хочет", "Алла Борисовна выглядит великолепно", "Пугачева просто божественна", — оценили ее поклонники.

Домашнее мини

Черным образам звезда отдает предпочтение не только на праздниках и на сцене, но и в домашней обстановке. На одном из видео в собственном Instagram Пугачева импровизировала на рояле вместе с сыном Гарри.
Ярким акцентом минималистичному черному платью и кожаным балеткам стали белоснежные носки. Подписчики удивились выбору длины платья и не сразу признали артистку.

"Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?" – написали поклонники.

Без макияжа

Примадонна не боится делиться с подписчиками селфи без макияжа, на которых она иронизирует над своим возрастом, удивляясь морщинам под глазами. Пугачева считает, что возрастные изменения – не помеха, если они появились от радостной жизни и частой улыбки.

"Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" – написала Алла Борисовна в публикации.

Пугачева продолжает шутить и в профиле своего мужа Максима Галкина. Сидя за рулем раритетного "Запорожца", она игриво отмечает, что это "ретро ее возраста".

Неожиданный аксессуар

Алла Борисовна любит порой яркие и экстравагантные аксессуары. На одном из мероприятий она дополнила любимый черный образ необычным головным убором из перьев. Общий вид подчеркивало массивное украшение из широких звеньев цепи на шее и обилие колец на руках.
Стилист Владислав Лисовец считает, что образ Пугачевой – неотъемлемая часть ее имиджа. Он отмечает, что возраст – всего лишь цифра.

"Мне кажется, это отлично, что женщина может показать другим, что возраст – это всего лишь цифра. Главное, чтобы вы себя в этом комфортно чувствовали", – сказал стилист.

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ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинКристина ОрбакайтеЗнаменитостиСтиль жизниВладислав Лисовец
 
 
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