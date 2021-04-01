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https://ria.ru/20210401/pugacheva-1603756123.html
В Сети обсуждают Аллу Пугачеву в сексуальном наряде
В Сети обсуждают Аллу Пугачеву в сексуальном наряде
Пользователи активно обсуждают наряд Аллы Пугачевой, в котором она посетила день рождения внучки Клавдии. Фотографии с праздника разместила в Instagram ее дочь... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:22
2021-04-01T12:22
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи активно обсуждают наряд Аллы Пугачевой, в котором она посетила день рождения внучки Клавдии. Фотографии с праздника разместила в Instagram ее дочь Кристина Орбакайте. На семейном праздничном снимке Пугачева, которой 15 апреля исполнится 72 года, позирует в черной облегающей юбке в пол и лонгсливе с вырезом лодочкой. Образ дополнили новая прическа с рваными прядями и челкой, а также помада алого оттенка.Многие пользователи восхитились тем, как выглядит певица. "Ну умеет же Пугачева одеться и по годам, и сексуально, когда хочет", "Алла Борисовна выглядит великолепно", "Пугачева просто божественна", — оценили ее образ поклонники.Кадрами бурного веселья на семейном празднике поделился в Instagram и супруг певицы — шоумен Максим Галкин. Он разместил видео, на котором Алла Пугачева зажигательно танцует с детьми и "зарывается" вместе с ними в охапки бумажного серпантина.
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максим галкин, семья, праздник, имидж, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, кристина орбакайте, алла пугачева

В Сети обсуждают Аллу Пугачеву в сексуальном наряде

12:22 01.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи активно обсуждают наряд Аллы Пугачевой, в котором она посетила день рождения внучки Клавдии. Фотографии с праздника разместила в Instagram ее дочь Кристина Орбакайте.
"Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу", — написала Орбакайте.
На семейном праздничном снимке Пугачева, которой 15 апреля исполнится 72 года, позирует в черной облегающей юбке в пол и лонгсливе с вырезом лодочкой. Образ дополнили новая прическа с рваными прядями и челкой, а также помада алого оттенка.
Многие пользователи восхитились тем, как выглядит певица. "Ну умеет же Пугачева одеться и по годам, и сексуально, когда хочет", "Алла Борисовна выглядит великолепно", "Пугачева просто божественна", — оценили ее образ поклонники.
Кадрами бурного веселья на семейном празднике поделился в Instagram и супруг певицы — шоумен Максим Галкин. Он разместил видео, на котором Алла Пугачева зажигательно танцует с детьми и "зарывается" вместе с ними в охапки бумажного серпантина.
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:11Шоубиз
Алла Пугачева призналась, какую профессию не желает дочери
 
ШоубизМаксим ГалкинСемьяПраздникимиджСтиль жизниШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКристина ОрбакайтеАлла Пугачева
 
 
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