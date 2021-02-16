Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210216/pugacheva-1597506504.html
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:29
2021-02-16T01:29
имидж
молодость
стиль
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac00378e2de1203096e3aabc29ccc0ea.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле.Пугачева и Гарри сидят за музыкальным инструментом и играют в четыре руки. Наследник Примадонны отвечает за басы, а она, одетая в минималистичное черное платье и кожаные балетки, — за верхнюю партию. В комментариях пользователи отметили, что в таком образе 71-летняя Алла Пугачева "очень хорошо выглядит" и будто помолодела сразу на несколько десятков лет."Я думала, это сидит девушка лет 30", "Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?", "Даже не сразу узнала", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", — пишут поклонники в комментариях.
https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f93399b16ea7fdeebd9f0699fd2bc6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
имидж, молодость, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алла пугачева

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву

01:29 16.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле.
"Свобода творчества", — подписала ролик артистка.
Пугачева и Гарри сидят за музыкальным инструментом и играют в четыре руки. Наследник Примадонны отвечает за басы, а она, одетая в минималистичное черное платье и кожаные балетки, — за верхнюю партию.
В комментариях пользователи отметили, что в таком образе 71-летняя Алла Пугачева "очень хорошо выглядит" и будто помолодела сразу на несколько десятков лет.
"Я думала, это сидит девушка лет 30", "Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?", "Даже не сразу узнала", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", — пишут поклонники в комментариях.
Кадр из видео со страницы Максима Галкина в TikTok - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:03Шоубиз
В Сети обсуждают видео Максима Галкина с молодой тиктокершей
 
ШоубизимиджмолодостьстильШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАлла Пугачева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
Лента новостейМолния