https://ria.ru/20210216/pugacheva-1597506504.html

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T01:29

2021-02-16T01:29

2021-02-16T01:29

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молодость

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алла пугачева

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле.Пугачева и Гарри сидят за музыкальным инструментом и играют в четыре руки. Наследник Примадонны отвечает за басы, а она, одетая в минималистичное черное платье и кожаные балетки, — за верхнюю партию. В комментариях пользователи отметили, что в таком образе 71-летняя Алла Пугачева "очень хорошо выглядит" и будто помолодела сразу на несколько десятков лет."Я думала, это сидит девушка лет 30", "Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?", "Даже не сразу узнала", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", — пишут поклонники в комментариях.

https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имидж, молодость, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алла пугачева