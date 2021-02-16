https://ria.ru/20210216/pugacheva-1597506504.html
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:29
2021-02-16T01:29
2021-02-16T01:29
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле.Пугачева и Гарри сидят за музыкальным инструментом и играют в четыре руки. Наследник Примадонны отвечает за басы, а она, одетая в минималистичное черное платье и кожаные балетки, — за верхнюю партию. В комментариях пользователи отметили, что в таком образе 71-летняя Алла Пугачева "очень хорошо выглядит" и будто помолодела сразу на несколько десятков лет."Я думала, это сидит девушка лет 30", "Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?", "Даже не сразу узнала", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", — пишут поклонники в комментариях.
https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html
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имидж, молодость, стиль, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алла пугачева
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на домашнем видео, опубликованном
в ее Instagram. На кадрах певица вместе с сыном Гарри импровизирует на рояле.
"Свобода творчества", — подписала ролик артистка.
Пугачева и Гарри сидят за музыкальным инструментом и играют в четыре руки. Наследник Примадонны отвечает за басы, а она, одетая в минималистичное черное платье и кожаные балетки, — за верхнюю партию.
В комментариях пользователи отметили, что в таком образе 71-летняя Алла Пугачева "очень хорошо выглядит" и будто помолодела сразу на несколько десятков лет.
"Я думала, это сидит девушка лет 30", "Я тоже подумала, что с Гарри педагог занимается. Еще подумала: "Как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить?", "Даже не сразу узнала", "Кто эта молодая девушка? Просто не узнать", — пишут поклонники в комментариях.