https://ria.ru/20210818/pugacheva-1746203152.html
Пугачева выложила селфи без макияжа
Пугачева выложила селфи без макияжа - РИА Новости, 18.08.2021
Пугачева выложила селфи без макияжа
Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:25
2021-08-18T13:25
2021-08-18T13:25
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
знаменитости
скриптонит (адиль жалелов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами.Певица задалась риторическим вопросом, как их избежать."Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" – написала Примадонна в публикации.В комментариях поддержали призыв певицы не обращать внимания на изменения во внешнем виде.Муж певицы Максим Галкин также часто восхищается супругой в соцсетях и регулярно выкладывает ее фото и видео. На одном из них певица сидит за рулем раритетного "Запорожца" и шутит по поводу возраста."Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", – с улыбкой говорит Пугачева.Ранее Галкин признавался, что любимый рэпер Пугачевой – Скриптонит.
https://ria.ru/20210716/pugacheva-1741538531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_f0800cccad23c9409cb8f0895dac636a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, знаменитости, скриптонит (адиль жалелов)