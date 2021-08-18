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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/pugacheva-1746203152.html
Пугачева выложила селфи без макияжа
Пугачева выложила селфи без макияжа - РИА Новости, 18.08.2021
Пугачева выложила селфи без макияжа
Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:25
2021-08-18T13:25
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
знаменитости
скриптонит (адиль жалелов)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами.Певица задалась риторическим вопросом, как их избежать."Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" – написала Примадонна в публикации.В комментариях поддержали призыв певицы не обращать внимания на изменения во внешнем виде.Муж певицы Максим Галкин также часто восхищается супругой в соцсетях и регулярно выкладывает ее фото и видео. На одном из них певица сидит за рулем раритетного "Запорожца" и шутит по поводу возраста."Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", – с улыбкой говорит Пугачева.Ранее Галкин признавался, что любимый рэпер Пугачевой – Скриптонит.
https://ria.ru/20210716/pugacheva-1741538531.html
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алла пугачева, максим галкин, знаменитости, скриптонит (адиль жалелов)
13:25 18.08.2021
 

Пугачева выложила селфи без макияжа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами.
Певица задалась риторическим вопросом, как их избежать.
"Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" – написала Примадонна в публикации.
В комментариях поддержали призыв певицы не обращать внимания на изменения во внешнем виде.
"Шагаем весело и бодро и чихать нам на морщинки, главное блеск в глазах и улыбка на все и всех", – написала одна из подписчиц.
Муж певицы Максим Галкин также часто восхищается супругой в соцсетях и регулярно выкладывает ее фото и видео. На одном из них певица сидит за рулем раритетного "Запорожца" и шутит по поводу возраста.
"Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", – с улыбкой говорит Пугачева.
Ранее Галкин признавался, что любимый рэпер Пугачевой – Скриптонит.
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ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинЗнаменитостиСкриптонит (Адиль Жалелов)
 
 
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