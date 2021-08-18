https://ria.ru/20210818/pugacheva-1746203152.html

Пугачева выложила селфи без макияжа

Пугачева выложила селфи без макияжа - РИА Новости, 18.08.2021

Пугачева выложила селфи без макияжа

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:25

2021-08-18T13:25

2021-08-18T13:25

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

знаменитости

скриптонит (адиль жалелов)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева выложила в Instagram селфи, на котором удивилась морщинам под глазами.Певица задалась риторическим вопросом, как их избежать."Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!" – написала Примадонна в публикации.В комментариях поддержали призыв певицы не обращать внимания на изменения во внешнем виде.Муж певицы Максим Галкин также часто восхищается супругой в соцсетях и регулярно выкладывает ее фото и видео. На одном из них певица сидит за рулем раритетного "Запорожца" и шутит по поводу возраста."Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо", – с улыбкой говорит Пугачева.Ранее Галкин признавался, что любимый рэпер Пугачевой – Скриптонит.

https://ria.ru/20210716/pugacheva-1741538531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, максим галкин, знаменитости, скриптонит (адиль жалелов)